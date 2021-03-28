足球熱話︱韓國隊球衣印日本國旗球迷氣炸　「比起輸0：3更恥辱」

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-03-28 16:04

日本與韓國國家足球隊時隔10年首度友賽，比賽周四（25日）已踢完，餘波卻遲遲未了。 韓國相對弱陣下以0：3落敗，不過比起大敗一場，當地球迷更火大的是韓國國家隊球衣上的一個細節。

日本與韓國的鬥爭，由歷史原因延伸到球場之上，長年處於針鋒相對狀態。基於為延後一年在今夏上演的東京奧運進行測試，日本邀請韓國友賽，並讓8000多個球迷入場，兩隊對上一次踢友誼賽，經已是10年前的事。

說是友賽，其實兩隊當然都不想輸給對方。彼此實力相近，世界排名日本第27、韓國第38，但太極虎陣中擁有亞洲頭號球星孫興慜。不幸的是，老孫因傷終不能上陣，另外兩個留歐星將黃喜燦和黃義助均不獲球會放人，實力大減之下，以0：3敗陣。可是賽後韓國球迷的焦點不在比賽，而是國家隊的球衣上面。

韓國隊友賽日本，球衣上印有日本國旗，在當地引發風波。（Getty Images）

【日本VS韓國圖輯】（按圖放大）

韓國隊印上日本國旗捱轟

韓國隊今仗穿上的球衣，在胸口太極虎圖案下方分別印有比賽雙方的日、韓國旗以及比賽日期等細節，不知球迷到底因為國家隊輸波惱羞成怒，還是真的很介意，在網上瘋狂聲討球衣上印有「日本國旗」一事。

韓國《朝鮮日報》和《中央日報》在當地各大討論區和SNS收錄網民的憤怒留言：「較比賽落敗更丟臉」、「不要在我們的球衣印上日本國旗」、「足總應學習歷史」、「尊嚴去了哪兒？」

日本隊球衣沒有如韓國隊那樣，印上對方國旗，是令韓國網民生氣的另一原因。（Getty Images）

日本隊沒有印韓國旗 網民再嬲

為此，韓國隊看似有點無辜。國家隊球衣印上對賽雙方國旗以及比賽細節的做法，近年相當流行，韓國足總便解釋，「現在的國際比賽，球衣印上對手國旗已成國際慣例，我們不是第一次這樣做。」去年對墨西哥、卡塔爾，韓國隊都有印對方的旗幟，2018俄羅斯世界盃也是如此。近日世界盃外圍賽之中，意大利、波蘭、蘇格蘭等球隊也有印有對手國旗，可見是球壇普遍做法。

然而這番說話不足以說服韓國人，尤其當他們一看日本隊的球衣，立即再次氣炸了肺——說好的「國際慣例」，日本隊卻沒有在球衣上印有韓國國旗，韓國網民再度狠批：「日本沒有顯示尊重」。今次事件愈鬧愈大，已由網上聲討層面，鬧上青瓦台，網民要求政府跟進。

縱使在國家隊球衣印對手國旗早成慣例，以日韓雙方淵源，貿然印上對方國旗，仍是觸及了不能逾越的紅線，只能說句，韓國足總今次實在是政治敏感度不足。

韓國國家隊球衣印上對手國旗，確是慣例，不過日本國旗還是不能印。（Twitter）

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