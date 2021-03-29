緬甸政變｜外流球員建功遙距表態　馬來西亞足總判罰停賽一場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-29 18:07

緬甸反軍政府示威持續，軍政府不斷血腥鎮壓，周六（27日）的建軍節，單日內有114名平民被殺，成為反政府衝突以後最血腥一天。 自己國家有事，人在外地亦不能不理，效力馬來西亞超級聯賽雪蘭莪的緬甸球員，早前聯賽建功後舉起支持緬甸人民的三指慶祝，結果被賽會判罰停賽一場。

緬甸反政府衝突，軍政府的鎮壓愈來愈血腥，至今已有近400人喪生，在周六更有逾百名平民被殺害。

緬甸政局不穩，聯合國及歐美多國齊聲譴責血腥鎮壓，早前有緬甸佳麗參選「國際萬國小姐」時，向國際社會懇求關注當地局勢。

「自己國家自己救」，即使人不在國內，亦有不同的方法發聲。效力馬來西亞超聯球隊雪蘭莪二隊（Selangor II）的緬甸球員Hein Htet Aung，在本月初的聯賽中建功，及後在入球慶祝時舉起三隻手指，這個正是代表緬甸抗爭的手勢，遠距離聲援緬甸國內的示威行動。

效力馬來西亞球隊的緬甸球員，早前建功後舉起三隻手指慶祝，聲援國內的示威行動。（Twitter截圖）

雪蘭莪二隊的官方社交網站曾經上載這張相片，並在社交網站瘋傳，球隊見這張相片敏感，隨即刪除。馬來西亞足總在周五（26日）發聲明，因為這名緬甸球員舉起抗爭有關的手勢，被定義為冒犯性的手勢及語言，決定判罰該緬甸球員停賽一場。

Hein Htet Aung冒險發聲最終被罰停賽，緬甸記者稱這名緬甸球員接受判罰，因為是違反球場上的操守，但他是為了人權而做。

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