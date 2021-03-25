足球熱話︱印度19歲後衛白界線三度救主　神級表現即獲國家隊徵召

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-25 17:24

古有印度神油，今有印度神衛！ 最近網上流傳一條印度超級聯賽的比賽片段，當中可見一名球員在比賽內接連在白界線前「救駕」，結果成功幫球隊守住和局，表現強大得令人震驚。

片段提及的原來是印超球隊海德拉巴（Hyderabad FC）今年1月時鬥奧里薩（Odisha FC）的賽事，兩隊在下半場早段打成1：1平手。

不過，踢到73分鐘「戲肉」終於上演，當時奧里薩球員左路高速壓落底線，窄角度起右腳挑射，皮球雖然笠過守門員，海德拉巴一名後衛及時在門前跳頂解圍，皮球被改變方向後再擊中門楣彈出。

海德拉巴31號左閘，今場連番救駕令對手懷疑人生。（Hyderabad FC Facebook）

神級後衛廿分鐘內3次護空門逐格睇：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

神將白界線前三度救駕

幾分鐘之後，奧里薩再次於左路進襲，這次球員選擇以地波傳中，由在門前約6碼的隊友近距離撞射。可是海德拉巴殺出同一位「程咬金」，此子巧合地擋在射門路線之上，雖然皮球疑似省中他的右手，但球證未有表示，奧里薩又功虧一簣。

直至完場前1分鐘，又是奧里薩的左路攻勢，球員冷靜扣過守衛之後，推大位起右腳勁射割草式地波，埋門看似直入死角之際，「老是常出現」的海德拉巴左閘又現身，站在門前奮力以掃把腳將球踢走，於短短16分鐘內3度護空門，也令球隊維持和局到完場，搶得寶貴1分。

Akash Mishra贏得該月最佳年青球員獎項。（Hyderabad FC Facebook）

這位名叫Akash Mishra的19歲後衛立即引來外界關注，更入選3月份印度國家隊集訓名單，他曾是印度20歲以下代表隊的主力。

Akash Mishra今季才首度征戰印超，在海德拉巴只用了半季時間就贏得正選位置。他的精彩演出更讓他當選該月「最佳年青球員」獎項，難怪他受訪時表示對一切感到相當驚喜，「我從沒想過自己是主力，甚至首季表現遠遠超出期望。」

即睇19歲神級後衛的精彩表現：

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