足球熱話｜踢世界盃搵命搏　伯利茲國家隊被挾持：睇電視才會發生

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踢波真係搵命搏！中北美洲國家伯利茲代表隊早前出發到海地參加世界盃外圍賽，抵步後卻遇驚魂記，隊巴一度被攔截，有球員更遭長槍指嚇，幸最終獲放行。

受新冠肺炎疫情影響，各個洲份的世界盃外圍賽都延期舉行，中北美洲及加勒比海區也不例外，首圈賽事在今個月的國際賽期終於展開。然而正當世界排名170位的伯利茲國家隊球員養精蓄銳、為作客海地一戰「熱切期待」，卻竟在當地遇上驚險場面。

伯利茲國家隊前往海地出戰世界盃外圍賽首場分組賽，賽前一眾球員相當興奮。（Football Federation of Belize - FFB Facebook）

話說伯利茲本應於今周五跟海地進行首場分組賽，大軍在周一（24日）飛抵當地，不過由機場搭隊巴前往下榻酒店途中，卻被一班蒙面的持槍人士攔截。

從球員於車內拍攝的影片中可見，持槍者先叫司機駛向路邊，再招手「呼喚」約30名「鐵騎士」阻擋去路，期間曾分別用槍指向警員，以及車內拍片的球員。

球隊作客隊巴被持槍攔截，恐怖場面逐格睇：（按圖放大）

受驚球員：以為睇電視先會發生

據外國傳媒報道，持槍人士為當地反政府武裝人員，雖然當時伯利茲隊巴正由4名警員護送，但都只能「乖乖就範」。幸好經過談判之後隊巴終獲放行，其後伯利茲足總亦表示，球隊已經安全抵達酒店。

經歷驚心動魄的一個晚上，伯利茲後衛基拿爾（Ian Gaynair）透露一度以為持槍人士要登上隊巴，直呼事件恐怖及神奇，「我們都係震驚，這些事我們都聽聞過，但只是在電視上看過，但沒想到有一天會發生在自己身上。」他又指經此一役，會更加珍惜身邊人，以及家鄉的一切。

伯利茲足總發聲明交代事件，並對主辦機構提出抗議。（Football Federation of Belize - FFB Facebook）

至於另一位在美國落班的伯利茲前鋒麥卡利（Deon McCaulay），就希望球隊會更加團結，「很高興隊內每個人都安全，我要稱讚大家的勇氣，這是令人恐懼的時刻。讓我們繼續團結在一起，發揮團隊精神，踢出最佳的表現。」

伯利茲足總及後在社交網站發表聲明，指已將事件上報國際足協，並向當局表達不滿，要求海地足總盡全力保障球隊安全，同時以當地局勢不穩為由，申請比賽延期，現正等待國際足協最終決定。

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