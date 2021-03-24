足球熱話｜踢世界盃搵命搏　伯利茲國家隊被挾持：睇電視才會發生

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-24 16:07

踢波真係搵命搏！中北美洲國家伯利茲代表隊早前出發到海地參加世界盃外圍賽，抵步後卻遇驚魂記，隊巴一度被攔截，有球員更遭長槍指嚇，幸最終獲放行。

受新冠肺炎疫情影響，各個洲份的世界盃外圍賽都延期舉行，中北美洲及加勒比海區也不例外，首圈賽事在今個月的國際賽期終於展開。然而正當世界排名170位的伯利茲國家隊球員養精蓄銳、為作客海地一戰「熱切期待」，卻竟在當地遇上驚險場面。

伯利茲國家隊前往海地出戰世界盃外圍賽首場分組賽，賽前一眾球員相當興奮。（Football Federation of Belize - FFB Facebook）

話說伯利茲本應於今周五跟海地進行首場分組賽，大軍在周一（24日）飛抵當地，不過由機場搭隊巴前往下榻酒店途中，卻被一班蒙面的持槍人士攔截。

從球員於車內拍攝的影片中可見，持槍者先叫司機駛向路邊，再招手「呼喚」約30名「鐵騎士」阻擋去路，期間曾分別用槍指向警員，以及車內拍片的球員。

球隊作客隊巴被持槍攔截，恐怖場面逐格睇：（按圖放大）

受驚球員：以為睇電視先會發生

據外國傳媒報道，持槍人士為當地反政府武裝人員，雖然當時伯利茲隊巴正由4名警員護送，但都只能「乖乖就範」。幸好經過談判之後隊巴終獲放行，其後伯利茲足總亦表示，球隊已經安全抵達酒店。

經歷驚心動魄的一個晚上，伯利茲後衛基拿爾（Ian Gaynair）透露一度以為持槍人士要登上隊巴，直呼事件恐怖及神奇，「我們都係震驚，這些事我們都聽聞過，但只是在電視上看過，但沒想到有一天會發生在自己身上。」他又指經此一役，會更加珍惜身邊人，以及家鄉的一切。

伯利茲足總發聲明交代事件，並對主辦機構提出抗議。（Football Federation of Belize - FFB Facebook）

至於另一位在美國落班的伯利茲前鋒麥卡利（Deon McCaulay），就希望球隊會更加團結，「很高興隊內每個人都安全，我要稱讚大家的勇氣，這是令人恐懼的時刻。讓我們繼續團結在一起，發揮團隊精神，踢出最佳的表現。」

伯利茲足總及後在社交網站發表聲明，指已將事件上報國際足協，並向當局表達不滿，要求海地足總盡全力保障球隊安全，同時以當地局勢不穩為由，申請比賽延期，現正等待國際足協最終決定。

Belize traveled to Haiti for a World Cup qualifier on Thursday. The team bus was stopped by men armed with assault rifles and the police escort had to negotiate with them to continue onward. That is terrifying.pic.twitter.com/MGnBNjV4Me — The Artist Formerly Known as @DanWeiner (@ReallyDanWeiner) March 23, 2021

足球場上怪事多，實在無奇不有：

土超現地獄級攔截 傷者慘縫7針 網民：堪比摔角選手（按此）

+ 6 + 6 + 6

保加利亞前國腳發惡打人 球證雞咁腳逃生網民突破盲點（按此）

+ 8 + 8 + 8

武磊罕見暴怒推撞對手 被圍攻隊友卻無動於衷 網民神回應（按此）

+ 3 + 3 + 3

巴西球證中圈「開細」顯功架 電視直擊褲襠現粗壯水柱（按此）

+ 2 + 2 + 2

波圖完場前拖時間 利物浦借將重演布斯基斯經典一幕（按此）