【棒球】王建民以鏡頭記錄旅美經歷　光影變化大師級隱喻鼓勵後輩

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-31 16:42

紐約洋基隊40號、招牌武器二縫線快速球、沉默的王牌，是球迷熟悉的王建民。 退役棒球名將王建民最近被台灣傳媒冠以「新銳攝影師」稱號，他在41歲生日的今天（31日）在台北、台南兩地舉行攝影展。自旅美開始，他便以攝影記錄美國職棒大聯盟（MLB）的旅程以及家庭生活，其中一幅在球場的夕陽照片，背後埋藏他鼓勵另一在美國追夢的台灣投手林凱威的故事。

這名曾效力MLB洋基隊（New York Yankees）的傳奇投手，場外喜愛攝影，他曾在2018年紀錄片《LATE LIFE 後勁 : 王建民 》的映後訪談中，被問到假如不打棒球會做什麼時，他回答說：「我應該會想當攝影師吧。」

曾效力MLB洋基隊的王建民，在2009年旅美時開始以攝影記錄生活。（Getty Images）

以攝影記錄美職棒生活足跡

他從2009年旅美時開始攝影，加上小孩出生，便更常以拍照記錄家庭生活。先後效力紐約洋基、華盛頓國民、多倫多藍鳥、堪薩斯市皇家等球隊的他，生活足跡遍佈佛羅里達、史坦頓島、新澤西、亞特蘭大、西雅圖等地，攝影作品中除了家人特寫還有富意境的風景照片。

台南是王建民的家，也是他棒球的起點，攝影展除在27日已於他原點的台南開展，求學時旅居的台北展區更選了在他今天生日展開，主題為「旅程」，紀錄他從高中隻身北上追逐棒球夢，以及踏上美國旅外的征途。

生活足跡遍佈美國各地，除了家人外，王建民喜愛拍攝夕陽。（官方圖片）

夕陽照贈旅美後輩 爆有型金句

台北展出其中兩幅在芝加哥小聯盟（Minor League Baseball）球場的夕陽照片，他曾拿來鼓勵旅美投手林凱威。王建民在加入中華隊教練團後，曾走訪全美球賽觀察旅美台灣球員，當時他去看「響尾蛇1A」比賽時拍下了一張夕陽美景，並把夕陽照送給林凱威。

拍攝這張照片時，需走到較遠的位置才能完整拍下球場和夕陽，當時王建民對林凱威說：「走越遠越美麗，懂意思吧？」

自旅美開始，王建民便以攝影記錄美國職棒大聯盟（MLB）的旅程以及家庭生活。（BE HEROS經紀公司）

走越遠越美麗。 王建民

台灣攝影記者：感受他用心

每個按下快門的瞬間攝下了記憶，他憶起當時看到夕陽打在球場上的光影變化很特別，「陽光變化滿快的，等了大約半小時色彩就會不同，不一定每個球場都有這樣的景色，自己很喜歡拍夕陽，打下來的光影有溫暖的感覺。」

不少到場觀展的台灣攝影記者和記者也認為，透過觀賞王建民的作品能看出他的用心和心境變化，曾跟他遊走美國各球場的攝影記者游智勝表示，風景照能看出他沉穩的一面，「夕陽的色彩應不是他到現場就是那樣，他有花時間去等待那個瞬間，就好像我們看他一直努力訓練，把自己準備好的感覺。風景照展現內心的熱情，隨心境改變，把他看到東西呈現出來。」

王建民記錄的光影變化：（按圖放大）

王建民曾是MLB洋基隊（New York Yankees）2005至2008年期間相當倚賴的投手大將，他在2006年藉19勝表現助球隊該年勇奪97勝，全盛時期時他以強勁的「二縫線」投球製造打者（擊球手）軟弱擊球，除是MLB強投更是「台灣之光」。