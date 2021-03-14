棒球｜港將溫子賢告別日本的青春之夏　轉戰台灣盼闖中華職棒聯賽

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-14 09:00

踩上石壆，攀過欄杆，爬進沙田多石棒球場，聽了一些關於日本棒球的故事。 19歲的溫子賢希望向職業棒球發展。三年前他到日本宮崎讀書兼打球，今年高中畢業歸來，又即將往台北升讀文化大學體育系，繼續以正規的場地設施，靠密集的比賽機會，尋廣闊的發展空間。 攝影：黃寶瑩

溫子賢完成三年日本高中課程，即將升讀台灣的中國文化大學，希望成為職業棒球員。（黃寶瑩攝）

小圓球從本壘飛出，越過百米距離，「砰」的一聲落在球場外的草坡，再彈回場內。

「球證判二壘安打，其實是全壘打。」

溫子賢一邊從電話翻出比賽短片，一邊訴說日本高校棒球的點滴。那是他留學日本宮崎日章學園三年來最難忘的比賽。

除了因為一支慘變二壘安打的全壘打，也因為校隊當時僅僅領先4：3，九局下他守住左外野，緊張得心跳加速，接高波甚至手震。

「第一次感受到什麼叫『緊張』，心跳快到想嘔。」

到了高三，溫子賢成為「日章学園中学校野球部」正選一員。（受訪者提供）

回港個多月，經歷了21日隔離，溫子賢仍然留着甲子園式的「和尚頭」，圓圓的，但長度早已不是學校規定的3毫米。3年日本高中生活轉眼完結，用日文苦讀生物科的日子已成過去，在三十多個棒球部和籃球部同學到機場歡送後，留下的除了一支支安打的回憶，更是一個香港棒球小子隻身到日本「修煉」的熱血故事。

「在日本打球，更重要是自己思考、自己發掘，知道自己在做什麼，不是純粹將教練『塞』過來的任務完成就算。」溫子賢說。

早上七時回學校打掃、九時上課、二時多落堂練波、晚上七時半吃飯，經歷每天五小時練習，溫子賢讀高二時，落場比賽機會多了，升到高三，終於成為「日章学園中学校野球部」正選一員。他去日本前說過，希望能在彼邦的教練心中取得一席位。

溫子賢的故事：

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雖然頭髮早已長過日章學園規定3毫米，但溫子賢仍留着日本高中球兒規定的「和尚頭」。（黃寶瑩攝）

三年來，溫子賢隨校隊遊走九州，從宮崎到佐賀、長崎、福岡、熊本、大分，每年打超過70場比賽，「成個九州周圍打，比賽強度很高」。

回想三年前初到日本，自覺技術粗糙，「日本球員着重細微處，每一球都要打到無瑕疵」，他除了每天苦練，也不斷鑽研技術問題，跟教練和朋友討論。從7歲跟着哥哥接觸棒球開始，他壓根兒沒想過自己對於棒球如此沉迷，「但行到呢步（意指到日本讀書打波），唔衝埋過去，好浪費」。

留日三年，溫子賢的打擊技術大為進步。（黃寶瑩攝）

日本高校棒球的環境，就如我們在漫畫裏讀到的，校園旁邊是足球場，再走遠一點就是棒球場，校園內有室內打棒設施，溫子賢閒着無事就會去揮棒練打擊。

對於香港的學界運動員，這可是夢寐以求的生活，但訓練內容同樣如我們在漫畫讀到的艱苦苛刻，除了着重守備，也針對體能。

「最記得某一年寒假，教練帶我們從宮崎坐車到熊本，連續三天要跑樓梯再跑山，一小時內要完成，第一天我不達標，慢了七分鐘，第二天才終於達標。」溫子賢笑說，本來對這次訓練無甚好感，但達標一刻，又覺得滿足。

溫子賢說，守備是日本高中棒球非常着重的一環。（黃寶瑩攝）

事實上，真正在日本生活，就不是香港人那種食買玩的想像。寧靜的鄉郊環境，日子過得沉悶，學校食堂「大鑊飯」的賣相和味道都不甚討好，課堂和練習以外只靠聽歌和睇Netflix打發時間，最特別的娛樂就是跟朋友去海邊釣魚。唯獨最令溫子賢難忘，也教香港棒球愛好者羨慕的，就是日本的棒球街場。

有一段時間，學校宿舍因為疫情短暫關閉，他寄居於朋友家中，旁邊就是偌大的街場， 無需預訂不設輪隊，任何時間任何人，只要穿上手套帶備球投，都可以練習。

溫子賢說：「日本棒球做得最好的就是基層棒球。小朋友棒球最應該被看重，只要他們容易接觸到這種運動，就有條件壯大棒球人口，這樣就更容易培育好球員。」

真正在日本生活就不是食買玩，能夠與同學外出遊玩，非常難得。（受訪者提供）

日本的野球孩子可以選擇棒球作為終身事業，有的躋身日職棒甚至進軍美國職棒大聯盟（MLB），像達比修有、大谷翔平；就算不被日職棒選上，只要實力不賴，也能成為「社會人野球」一員，一邊在擁有棒球隊的企業工作，一邊逐鹿業餘聯賽。

溫子賢也希望在職業聯賽打拚，奈何身在連基本場地都欠奉的香港，只能外闖尋找機會，他的下一站是台北的中國文化大學。這所大學15次贏得全國大學棒球錦標賽（自1996年改制後計算），是全台之冠；球隊奉行美式科學訓練，歷年盛產不少高手，譬如遠征MLB紅襪隊的劉致榮和日職北海道火腿隊的王柏融，中職球星蘇智傑與林安可皆是文化大學畢業生。

溫子賢坦言，目前的水平與文化大學校隊仍有距離，所以必先把握時間追趕進度：「尤其重量訓練，文化大學非常着重身體條件，所以必先練好肌力、爆發力、柔軟度等基本元素。」

文化大學棒球隊球星輩出，混血型男最受歡迎（按圖）：

89公斤重的溫子賢非常健碩，絕對具有強打的潛質。（黃寶瑩攝）

經過三年日本高中「修煉」，89公斤重的體型甚具重炮打者的潛質，但溫子賢不敢多想，「始終要一步一步走」﹐他希望升到大三時，得到一紙職業合約：「距離職業棒球，仍有漫漫長路，現在要加倍努力去試。如果真的有能力、有機會，一般都是大學三年級就會加入中華職棒聯賽，但目前不會想太多，先做好當下應做的事。」

在世紀疫情的亂流中告別19歲之夏，溫子賢的日本高中生涯就這樣結束，始終無緣踏上甲子園的黑土。可以失望，卻不絕望，拐個彎走到地球另一角落，在台灣這片能夠擁抱青春的土地上，心懷在香港終歸無法實現的事情，繼續堅持，總有一天會見到希望。

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