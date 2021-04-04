孫楊禁賽8年｜為5月聽證會聘禁賽令專家　孫楊出戰奧運的最後希望

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-04 13:49

中國游泳名將孫楊因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，去年遭國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，但他去年上訴成功，可暫緩禁賽，獲得重審機會。 CAS日前公布，將在5月24至28日以視像形式重審，聽證後再擇日宣布裁決。 這意味該3面奧運金牌得主若「重獲自由」，或能趕及出戰7月中展開的東奧。

孫楊在2018年對突擊藥檢態度惡劣，被指破壞藥檢樣本及威嚇執法人員，拒絕提供尿液樣本，經世界反禁藥組織（WADA）上訴後，CAS去年判罰該奧運金牌泳手禁賽8年。

3面奧運金牌得主孫楊被涉服禁藥，去年被判禁賽8年後上訴得直。（GettyImages）

聽證會任命全新仲裁小組

惟孫楊一方上訴時，指負責案件的仲裁主席曾發表仇視中國言論，終獲瑞士聯邦最高法院判上訴得直，成功推翻裁決。5月舉行的新聽證會將任命全新的仲裁小組進行，雖然聽證會舉行時，距離東奧開幕僅餘不足兩個月，但仲裁小組是CAS為了處理東奧前所有爭議而特設，3名新成員分別來自比利時、瑞士及法國，料可在5月底宣判結果，屆時便可知道孫楊有無機會第4度出戰奧運。

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裁決將影響到孫楊能否參與今夏的東京奧運，以及其職業生涯。（GettyImages）

孫楊換新法律團隊 誓推翻禁令

據《新華社》報道，孫楊亦將換上新法律團隊班底，據悉該律師事務所過去曾助最少28名俄羅斯運動員「打甩」終身禁賽令。

美國知名游泳網站SWIMSWAM在文章中指，聽證與判決時間相當關鍵，「孫楊能否參加東奧，以及以怎樣的狀態出戰賽事亦有影響。」該網又指，判決之時，距離東京奧運揭幕僅餘兩個月，即使孫楊「打甩」禁賽令，要在短時間內調整狀態備戰東奧，時間相當緊迫。

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