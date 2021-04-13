歐陽耀冲加盟日本YSCC橫濱　31歲三度外流創歷史　5月或鬥前國腳

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-13 19:10

歐陽耀冲去年底隻身離港前往日本，他曾表示會加盟一支日本球會，卻一直音訊杳然。 3個半月後，終落實好消息，日本第三級聯賽（J3）球會YSCC橫濱今日（13日）宣布簽入這名香港中場，令「歐冲」成為首位加盟日本職業聯賽（JFL）球隊的香港球員，也是他繼葡甲及中國聯賽後，第三度外流。

YSCC橫濱透過官網宣布，正式從香港流浪足球會簽入香港中場歐陽耀冲，聲明並引述歐冲的加盟感言：「在日本踢球是我從小的夢想，終於能成為J League球員，實現了長年的夢想。打從心底感謝YSCC所有人的協助，作為香港首位J League球員、YSCC的一份子，我會竭盡全力活躍於J League舞台，並為球隊作出貢獻，以報答所有幫助和支持我的人。」

「希望大家繼續支持我。Effort is always rewarded！天道酬勤！」

歐陽耀冲現年31歲，2005年在香港08展開職業球員生涯，其後效力過華家堡、南華、橫濱FC香港、夢想FC、和富大埔、流浪等多間香港球會。

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+ 3 + 3 + 3

他最廣為人知是作為2009年香港奪得東亞運金牌的功臣之一，生涯中也常成為球迷話題，尤其在2014年到葡萄牙甲組聯賽加盟葡萄牙體育會，廣獲注意，其後轉投另一葡甲球會洛里什，在兩隊合共上陣過5次；2016年返港後，再北上加盟中甲球隊貴州智誠，但轉會後不久便受傷，即使貴州升班至中超，歐冲也未嘗上陣，終在2018年結束4年旅外生涯回港落班，直至現時再度外流。

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橫濱SCC（橫濱體育及文化會，簡稱YSCC）今季J3 5輪賽事過後未嘗獲勝，暫獲2和3負得2分，在15支球隊中排第14。最近的一場賽事，將是4月25日於聯賽作客FC今治，賽事會在日本OTT平台DAZN播放。5月亦有兩場聯賽，分別是5月16日主場對宮崎棒牛鳥、30日作客有日本前國腳柏木陽介在陣的FC歧阜。YSCC的球衣，在J League官方網上商店有售。

柏木陽介去年仍效力浦和紅鑽，曾是該J1名門隊長，惟他在疫情期間犯禁外食，因而遭重罰，最終退出球隊、轉戰J3聯賽。（Getty Images）

YSCC由2014年起出戰J3聯賽，並在2019年設下「升班至J2」的目標，但2020球季在18支參賽球隊中排第17，距離升班的目標尚有極大距離。球隊現在由德國籍的德日混血少帥史度夫悠紀（Yuki Richard Stalph）執教，主場是位於橫濱神奈川區的三澤公園球技場，可容納15440人，與J1球隊橫濱FC共用。根據YSCC官網，今季至今場均入場人數約1200人，與港超聯賽事相約。

歐陽耀冲在場內場外的生涯（按圖放大）：

曾簽中國球員 J3大部份球員半職業需兼職

YSCC亦會簽入「外援」，目前陣中有來自尼日利亞的19歲前鋒奧古卓胡（Onye Ogochukwu），近年曾簽入中國球員，包括在2017年由天津泰達簽入中場張帥、2018年再簽入廣州恒大的門將趙天賜。其中張帥沒有任何上陣紀錄，趙天賜則曾在2019年在J3正選上陣10場，到2020年初約滿後又離隊。

J3雖然屬於日本職業聯賽架構，但並非全部球員也是全職，根據賽例，J3球隊每隊需至少有3名簽下「PRO Contract（職業合約）」的球員，要求不如J1、J2般嚴格，但也有不少日本前國腳效力，或是J1、J2球會青年軍的練兵地。其中，去年效力浦和紅鑽的中場柏木陽介，就因為在疫情期間違規外出飲食被重罰，他最終在今年3月轉會J3的FC歧阜。

據日本媒體報道，大部份J3球員收入都屬一般「打工仔」水平，不少球員合約的構成中，除了球會提供的薪金（包含在球會足球學校任教練的薪資），尚有為其他足球學校做教練、公司接待員、銷售員等的費用。傳媒報道指，大部份J3球員都因為球員部份收入較低，需兼任其他職務糊口。