東京奧運聖火傳遞首日連環不幸事件　火炬突熄滅　網上直播捱轟

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-25 19:58

東京奧運聖火傳遞發生連環不幸事件，繼多名火炬手退出之後，聖火在首日傳送期間突然熄滅，網上直播亦因畫面質素欠佳捱轟。

因新冠肺炎疫情而延期至今年7月舉行的東京奧運，今日在發生311大地震的福島縣展開為期121天的聖火傳遞。

擔任東京奧運官方宣傳大使的女演員石原里美，負責為奧運燃點聖火。2011年日本贏得女子足球世界盃冠軍時的主力球員岩清水梓，就在其餘14位奪冠功臣跟時任主帥佐佐木則夫護航下，完成第一棒火炬接力的任務。可是時任隊長澤穗希，則以身體不適為由未有出席。

東京奧運官方宣傳大使的女演員石原里美燃點聖火。（Getty Images）

【奧運聖火終於出發】（按圖放大）

知名藝人相繼退出傳聖火

2020東京奧運又稱「復興奧運」，意指日本在311大地震後復興，東奧組委會主席橋本聖子表示，奧運聖火是「黑暗盡頭的一束光」。

然而早前聖火傳遞已有多位知名藝人相繼「甩底」，如廣末涼子及黑木瞳，兩人分別以「個人行程難以配合」，及「擔心人群聚集」的理由退出，其餘請辭者包括男團TOKIO、演員香川照之、常盤貴子及阿部真央等。

退出傳聖火的日本知名藝人：（按圖放大）

傳聖火首日連番出事

聖火傳遞首日的直播過程亦出現「蝦碌」，由於疫情關係，當局採取嚴格防疫措施，呼籲沿途觀眾切勿聚集，盡量留在家中觀看直播。不過官方Youtube頻道的直播卻出現超低清畫質，有網民投訴，自己甚至連傳遞儀式上各個嘉賓的樣貌也看不清楚，情況就如被「打格仔」一樣。官方雖然以網路問題解釋，但難以平息民憤。

傳聖火儀式的網上直播畫面十分低清。（網上圖片）

首日聖火在傳遞途中突然熄滅，要由工作人員重新點燃。（Getty Images）

聖火一年後再熄滅 火炬手花容失色

更尷尬的是，首日聖火在傳遞到第六區間時意外熄滅，活動一度中斷，直至工作人員重新點燃火炬後才恢復。

當時負責的火炬手是福島報章《福島民友新聞》的女記者，她坦言親眼目睹聖火熄滅的一刻十分震驚：「當時沒有強風，但傳送途中聖火突然消失了。工作人員立刻把我停下來檢查，然後有位拿着聖火火種的人從我背後跑出來。雖然很不安，但多得他們反應夠快，加上沿路各位的支持，我才可以保持冷靜，完成傳送。」

其實東京奧運聖火上年3月20日已在日本東北被強風吹熄過，當時情況更被現場轉播，被網民視為「上天暗示奧運不應舉辦」的警告，今次再度熄滅，未知又有何寓意？

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：