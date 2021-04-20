【歐洲超級聯賽】皇馬會長護航強推　金字塔妙論小球會如何受惠

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-20 12:40

「歐超聯的目標是拯救足球！」，究竟群起反對的「歐洲超級聯賽」如何對足球有正面影響？ 兼任歐超聯首屆主席的皇家馬德里會長佩雷斯接受訪問時，聲稱歐超聯可以幫助球壇的整體發展，並不擔心歐洲足協對12豪門作出任何判罰。

剛踏入今星期，已有兩單轟動消息震撼球壇，其中歐洲超級聯賽橫空誕生，勢引發球壇翻天覆地的改變。消息一出，包括英超「BIG 6」在內的歐洲12豪門受盡輿論壓力，外界直言這是以金錢凌駕一切的舉動，嚴重性隨時可以「毀滅足球」。

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皇馬會長佩雷斯力排抗議，向外界力推歐超聯的好處。（資料圖片／Getty Images）

歐超聯誕生首日，各方群起「怒插」，國際足協及歐洲足協不在話下，退役名宿及現役球員同樣譴責，反對聲遠比同意聲音多。

懶理一眾反對聲音，歐超聯首任主席﹑皇馬會長佩雷斯接受西班牙足球節目《El Chiringuito》的訪問，並向大眾「釋除疑慮」，直言歐超聯對球壇利多於弊。

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球場上空出現橫額，同樣向歐超聯說不。（路透社）

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新冠疫情席捲全球超過一年，足球在疫情的新常態下如常進行，各大球會這段期間的財政狀況深受打擊，而歐超聯的成立正是打救球壇的第一步。

佩雷斯說：「英格蘭﹑西班牙及意大利的主要球會的財政上也損失慘重，現時的足球逐漸失去色彩，電視播映權正在下降。現今足球需要進化，我們舉辦歐超聯的原因，正是為了拯救足球，唯一方法是增加更多競爭性的賽事，提升比賽質素，這是對抗疫症的最佳方法。」

皇馬會長佩雷斯認為增加高質素賽事，是拯救當今足球的唯一做法。（資料圖片／Getty Images）

「貧者愈貧，富者愈富」，這8個字大概可以總括了外界對歐超聯的疑慮，究竟12豪門有錢落袋，小球會又如何受惠？佩雷斯發表金字塔的偉論解釋，「大球會收入增加，然後才可以繼續投放資源，向其他球會收購球員，從而維持小球會的生計，但歐聯這模式對小球會沒有幫助。」

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除了12間歐超聯始祖成員外，盛傳仍然有3支球會加入，而拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門未有出現在12豪門之一，令人「跌破眼鏡」。佩雷斯直言即使法﹑德兩大豪門不加入的話，歐超聯會依舊進行，「我們還未邀請PSG，與德國球會沒有任何交流，就算他們不加入，歐超聯依然如常舉行，其他人說會取消都是廢話。」

同屬豪門的拜仁慕尼黑，至今仍然成為歐超聯的一分子。（資料圖片／Getty Images）

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打入歐聯最後4強的皇家馬德里﹑車路士及曼城，也是歐超聯的成員之一，早前盛傳歐洲足協高層有意將取消這3支球隊今季的參賽資格。歐洲足協主席施費連稱，將禁止歐超聯參賽的球員參加歐洲國家盃，佩雷斯一點都不擔心，坦言「開玩笑」，「老實說，球會被禁國際賽不會發生，皇馬﹑車路士﹑曼城及其他球會被歐聯或本土聯賽『DQ』，都不會發生，我一點都不擔心，根本沒有可能。」

佩雷斯稱3支今季打入歐聯4強的歐超聯成員，不會被歐洲足協「DQ」。（資料圖片／Getty Images）

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