歐洲超級聯賽｜14支英超球隊急商討對策　沒有BIG 6聯賽變咩樣？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-20 16:01

英超「BIG 6」與其他歐洲豪門另起爐灶，創立「歐洲超級聯賽」引起軒然大波。6大豪門「圍爐」，其他球會斷不能坐視不理，早前立即舉行會議，英媒爆料稱將進行大報復！ 關注歐超聯的不止一眾球迷，英國首相約翰遜亦有留意事態發展，並直言將竭力阻止歐超聯成事。

英超「BIG 6」齊上齊落，與皇馬﹑巴塞隆拿及祖雲達斯等合組「12豪門」，創立歐洲超級聯賽，挑戰歐聯的地位。歐超聯的成立反響前所未見，已有不少傳聞指，歐洲足協將取消歐超聯成員球隊今季歐戰的參賽資格。

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球場上空出現橫額，同樣向歐超聯說不。（路透社）

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這個火頭豈止「焫着」歐洲足協一個山頭，連其餘14支英超球隊同樣不滿「BIG 6」的行為，根據英國《太陽報》透露，「BIG 6」以外的球會已召開會議商討今次事件，全數球隊對「BIG 6」的「枱底交易」甚為不滿，並建議重罰他們，甚至有意季尾將「BIG 6」逐出聯賽。

倘若「BIG 6」被取消資格的話，聯賽榜將有一番新景象，李斯特城將會成為6大豪門以外的冠軍，韋斯咸將會位列次席，而愛華頓及列斯聯即可取得歐聯資格。不過，踢「BIG 6」成事機率甚低，事關根據英超的規例，需要有全聯賽超過四分三的同意，即是15隊，才可驅逐離開英超，如今只得14隊的話，距離成功只差一票。

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「曼市雙雄」亦是歐超聯創始成員之一。（資料圖片／Getty Images）

假如今季沒有了「BIG 6」的聯賽第5位：

反對歐超聯的聲音不止來自球圈，此事更上升至政治層面，英國首相約翰遜（Boris Johnson）留意事態發展外，更稱全力阻止歐超聯發生，「對球迷不是一個好消息，亦對國家有莫大影響。各大球會不止是一間球會，他們是一個國際品牌，背負當地多年的文化及歷史，所以我們會尋求方法阻止這方案成事。」

作為一個政治人物，約翰遜如何做到拉倒歐超聯？英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）向下議院發言時，稱將尋求一切方法阻止歐超聯，有機會使用加稅及不發工作證等手段，一旦英政府施「辣招」，相信大大減低「BIG 6」買人的吸引力。

英國首相約翰遜稱將會力阻歐超聯上馬。（資料圖片／Getty Images）

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