東京奧運．單車｜風洞助港隊突破　李慧詩：超越自以為的最快速度

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-23 16:57

賽場上千分一秒差距，是單車運動員天堂與地獄的一線之差，香港科技大學的風洞實驗室科研計劃，過去兩年助香港單車代表隊在這百分一、千分一秒間提升。 「精英運動不單只追求成績，且是追求人類突破。」李慧詩說。

風洞科技一向廣泛應用於許多追求速度的運動，香港體育學院亦在2019年開始與科技大學及新鴻基地產發展執行董事郭基輝合作，透過科大的風洞實驗室設施，為港隊進行單車及運動員阻力測試，協助改善騎行姿勢，同時研製低阻力單車服，以協助提升港隊在東京奧運的表現。

留港備戰東京奧運的李慧詩，上周出席科研發表記者會。（葉詩敏攝）

「精英體育是突破人類極限」

即將在今夏出戰東奧的李慧詩，兩年前在世界錦標賽登上雙料冠軍頂峯，對她而言，比賽除了憑自身努力去追求千分之一秒突破，也需要科技來推動：「運動員都是很自我中心的人，但很感謝身邊的團隊、單車聯會、體院，一直支持我們，他們在背後的工作才能推動我們不斷進步。」她認為風洞實驗的背後理念，與精英體育需不斷突破人類極限相應。

李慧詩（右）一直渴求突破，2019年她成為雙料世界冠軍，再創香港歷史。（資料圖片／梁鵬威攝）

「常說精英體育，精英體育是什麼呢？在奧運拿到成績、爭取到好成績……但在我們心目中，精英體育代表一個運動員去突破自己，而這個風洞測試，正正就是突破人類，用自身能力加上腦袋，令我們超越我們以為最快的速度。」

李慧詩認為，作為精英運動員，意義遠超追求成績：「希望當大家看到運動員的成績時，明白背後理念是精英運動不單追求成績，而是追求人類突破。」

李慧詩到科大的風洞設備參與阻力測試。（由體院提供）

李慧詩認為風洞測試是協助精英運動員突破的科研。（由體院提供）

Sarah即將出戰5月在香港主辦的場地單車國家盃分站賽，賽事獲得政府「開綠燈」以「安全氣泡」方式舉辦，雖然未知詳細的入境及隔離政策，仍可望各國高手來港，與港隊一同為東京奧運作最後熱身。

場地單車國家盃香港站——香港隊報名名單 女子：李海恩、李思穎、李慧詩、梁寶儀、逄瑤、楊倩玉、楊礎搖 男子：高肇蔚、劉允祐、羅子駿、梁峻榮、梁嘉儒、繆正賢、杜棹熙、翁浚皓

李慧詩將在5月領銜港隊出戰主場的場地單車國家盃。（資料圖片／梁鵬威攝）

沈金康（中）指港隊正努力準備奧運，盼運動員能在奧運中展示高水平。（由體院提供）

香港過往曾舉辦多次場地單車國際賽，包括世界盃、世界錦標賽及六日賽（按圖放大）

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已奪東京奧運資格港將：（按圖放大）