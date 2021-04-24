梧桐寨瀑布行山路線｜散髮瀑山徑修葺完成　連走四瀑建議預4小時

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-24 08:49

梧桐寨瀑布由主瀑上散髮瀑的行山徑重新開放。在封路維修的幾月，漁護署利用現場的石塊，將碎石滿佈的斜路砌成梯級，減低難度，並在多處位置加設鐵欄，加強安全。梧桐寨的路線多樹蔭，靠近流水，所以這段行山徑及時修葺完成開通，正好讓行山人士多一個夏天行山的好選擇。

漁護署周二透過Facebook宣布，修葺好梧桐寨瀑布近散髮瀑的一段山徑，並已重新開放。署方稱，這段路本身有很多鬆散的石頭，山友上落時往往要手腳並用，險象橫生，所以他們利用現場的石塊，以手作方式修路，令山徑盡量貼近自然風貌。

現場所見，梯級由石塊砌成，並沒有落石屎，保留天然山徑的感覺。漁護署表示，部分路段斜度較高，所以額外加裝了圍欄。新加的鐵欄被塗上啡色的油漆。

梧桐寨瀑布的散髮瀑。（顏銘輝攝）

漁護署在去年12月7日起封閉梧桐寨散髮瀑一段行山徑維修，至今月完成修葺，重新開放。行山人士從萬德苑上山，遊覽完梧桐寨主瀑後，可以繼續沿修葺過山徑上到散髮瀑，之後可以再行上四方亭，登大帽山。在之前數月山徑維修期間，行山人士上到梧桐寨主瀑後，便要原路折返，無路再上。

【漁護署完成修葺散髮瀑的行山徑】

+ 5 + 5 + 5

梧桐寨的行山徑位於山谷之中，依澗而建，途經井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，沿路多樹蔭，主瀑位置開揚涼快，適合夏天郊遊。不過，梧桐寨瀑布群分佈於海拔300米到500米高處，上落頗多，所以行山人士都要有一定體能。

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+ 6 + 6 + 6

梧桐寨瀑布行山路線資訊：

路線：林錦公路 > 30分鐘 > 萬德苑 > 15分鐘 > 井底瀑 > 10分鐘 > 中瀑 > 30分鐘 > 主瀑 > 15分鐘 > 散髮瀑（原路折返） 路程：6.5公里 需時：3小時（如果會野餐及多拍照，建議預4小時） 體力需求：2星（攀升上落多，但路線不算太長；以5星為最高） 技術需求：2星（沿路指引充足，由萬德苑到散髮瀑多石路；以5星為最高） 起點交通：太和站搭64K九巴到梧桐寨下車 終點交通：搭64K九巴到太和站，或往元朗方向可到錦上路站

通常到梧桐寨行山的人，都會搭巴士64K到梧桐寨站下車，之後沿馬路行入村。請避免一落巴士就除口罩，因為沿途會經過村屋。馬路兩旁時有路牌，指引梧桐寨瀑布及萬德苑的方向。這段馬路以上斜為主，行約十數分鐘，至分岔口，右邊斜路往瀑布，左邊平地入村，村內有公廁。

▼按圖看清路線，由林錦公路巴士站行到萬德苑▼

+ 17 + 17 + 17

沿斜路行上去，經過一座自稱是士多的村屋，進入行山徑。村民為免遊人行錯路而誤闖民居，所以沿路有各式各樣的路牌指示，十分清晰。這條山徑連接馬路及萬德苑，被稱為萬德徑。在萬德徑行了十多分鐘，經過牌坊，便抵達萬德苑。萬德苑約海拔200米高。

經過萬德苑，橫過石橋，開始進入山徑。由這裏起，開始遠離民居寺院，如果山友有需要脫下口罩，可以在過了萬德苑後除下，但記得把口罩收好，不要隨地扔棄。不久，進入大帽山郊野公園範圍，行到一處路口，繼續直行，轉右的是不經瀑布上大帽山的路。

▼按圖看清路線，由萬德苑行到中瀑▼

+ 15 + 15 + 15

山路充滿古道特色，很多石砌梯級，約行15分鐘，便至井底瀑的路口。轉左落去，行一兩分鐘，便到井底瀑。看完井底瀑，回到路口，繼續上行。中瀑很近，行多5分鐘便到。

主瀑離中瀑較遠，要行20分鐘到半小時，以上石級為主，上得幾急，有點吃力。幸好幾乎全條路都在樹蔭下，隔絕陽光曝曬。雖然路徑明顯，但鋪路的石塊大小不一，凹凸不平，有的落腳位很窄。當你發現山徑轉上為落，就代表快到主瀑。

▼按圖看清路線，由中瀑行到上主瀑▼

+ 6 + 6 + 6

主瀑比中瀑及井底瀑壯觀得多，高低落差約30米。主瀑對面有觀景台，行山人士可以坐在凳上，一邊休息，一邊欣賞飛瀑景色。站近水潭邊緣，感覺水花灑臉，十分涼快。不過，近日雨量不多，瀑布還不算氣勢磅礡。

主瀑是梧桐寨落差最大的瀑布。（顏銘輝攝）

踏着石頭，橫過主瀑下的水潭溪流，接上往散髮瀑的山徑，這段也是今次漁護署修葺的部分。多段路都有加設鐵欄，鐵欄上的啡色油漆很新淨，未見刮花痕跡。雖然部分路面已鋪為石級，但石級大小不一，有的由一塊巨石砌成，有的石級就由幾塊較小的石頭組成。

▼按圖看清路線，由主瀑行上散髮瀑▼

+ 8 + 8 + 8

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散髮瀑的行山徑重新開放，行山人士可以由主瀑上到散髮瀑。（顏銘輝攝）

行多十數分鐘，便抵達散髮瀑。如果繼續上行，可前往四方亭及大帽山，亦有路口可轉另一山徑回到萬德苑。然而，倘若你只是為看瀑布而行，建議看完散髮瀑就原路折返，行回新修葺的山徑，落到主瀑，再經中瀑，回去萬德苑。山路崎嶇，落山亦請小心，步步為營，別要心急。

▼按圖看清路線，由散髮瀑折返，原路落山▼

+ 16 + 16 + 16

由萬德苑落到馬路，再出到林錦公路的巴士，完成梧桐寨瀑布之旅。這段路來回全程約6.5公里，預算3小時。如果你打算慢慢行，在路上野餐，又會花時間在瀑布拍照，建議預留4小時。

這次的行山路線圖。（網上截圖）

之所以說梧桐寨適合夏天行，一為多樹蔭，二為近水流，但此路攀升絕對不少，散髮瀑約500米，全程上上落落，總攀升超過700米。值得注意的是，大雨後不宜行此路線，因為水位上漲，可能淹蓋部分山徑，而且山徑多石級路，如果石面濕的話，很容易滑倒。

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