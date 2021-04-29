足球轉會︱美斯巴塞前途現轉機　父親與拿樸達會面後可能方案曝光

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-29 16:10

今年夏天，足球壇多位星級球員成為自由身，最受關注的當然是阿根廷球王美斯的去向。 由去年9月主動要求離隊鬧出的連串風波以來，他轉投曼城、巴黎聖日耳門、國際米蘭，甚至是碧咸做班主的美職聯球隊國際邁阿密等傳言不斷，希望他穿上其他球隊戰衣的球迷，或許要失望了。

美斯的父親兼經理人佐治（Jorge Messi）與今年3月再次當選巴塞隆拿會長的拿樸達就美斯的合約洽談，加泰隆尼亞主要電視台TV3指出，二人的會面進展良好，雖然由於目前球會尚在等待審計報告，未能提出實質新約，但美斯很大機會接受一個較低年薪的極長合約方案。

巴塞隆拿受新冠肺炎環球疫情加上近年在前會長巴圖美奧治下胡亂揮霍雙重打擊，負債高達10億歐元，因此就算急於留住美斯，也要先待內部審計報告完成，才可正式提出續約條件。即使如此，美斯向來是個念舊的人，只要有這個人在，他基本上不會走——拿樸達。

今年3月拿樸達再度當選巴塞會長，美斯第一時間送上祝福，足見二人交情。（Getty Images）

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美斯願減薪長留巴塞

拿樸達2003年首度當選巴塞會長，美斯由出道開始球會已由他主政，直至2010年下台，二人關係一直良好。當美斯與前會長巴圖美奧去年鬧不和，拿樸達亦宣布2021年再次競逐會長一職，政綱第一條便是用盡一切方法留住美斯。3月勝選後，美斯亦第一時間親身祝賀拿樸達。

巴塞有拿樸達坐鎮，萬事好商量。美斯人工全球最高，球會陷入財困付不起他高達1.38億歐元的年薪，TV3指出美斯願意減人工來換取一張超長合約，讓在他掛靴後，換個身份繼續留在魯營，相信模式類似巴塞籃球名將拿華路（Juan Carlos Navarro）2017年時簽下的一紙10年長約。拿華路2018年退役後留在球隊當管理層，今年4月被拿樸達委任為領隊。

當然，美斯的合約模式會跟拿華路有所不同，正式掛靴前他大有機會穿上另一隊球衣。

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碧咸十分欣賞美斯，曾揚言希望對方加盟旗下球隊國際邁阿密。（Getty Images）

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掛靴前勢轉戰美職聯

美斯去年受訪時，已一再流露到美國生活和踢足球的嚮往，至今年1月，西班牙傳媒披露美斯已到美國置業的消息。Cadena Ser電台查證後發現，美斯一年半前已買入美國邁阿密超級豪宅大樓Porsche Design Tower一個單位。到近日再有消息指，美斯再次購入邁阿密另一豪宅單位。

TV3報道指出，美斯陣營對他繼續效力巴塞多兩年持開放態度，並在球員生涯完結前轉戰美職聯。離開巴塞後，美斯會繼續以球會大使身份到美國，並在掛靴後回到魯營出任一個為他而設的總監位置。

美斯目前已屆33歲，競技水平仍未有下滑跡象，在巴塞踢多兩季應無問題。到35歲時轉戰美職聯，既不用成為愛隊的競爭對手，又可以繼續享受足球樂趣，一舉兩得。以他的置業地點和跟碧咸的關係，相信美斯如轉戰美職聯的話，很大機會加盟碧咸做班主的新球隊國際邁阿密。

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