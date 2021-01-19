足球熱話︱碧咸三子一女最強顏值不是Romeo？　15歲Cruz激似阿爸

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-19 19:01

碧咸18歲次子Romeo近日初登時尚雜誌封面，兼備父母優良遺傳的高顏值令人驚嘆。 不過相比起Romeo，15歲的三子Cruz長得更似父親，他一張近照跟少年時期的碧咸簡直是餅印一樣。

碧咸與太太維多利亞育有三子一女，四個孩子被一眾球迷「由細睇到大」，當中以長子布魯克林曝光率最高，當年碧咸在奧脫福抱着可愛的布魯克林那一幕仍歷歷在目。

碧咸次子Romeo初登時尚雜誌封面即憑高顏值被讚揚。（Instagram@RomeoBeckham）

可惜長大後的布魯克林有點「走樣」，21歲的他有點發胖，留鬍子想增添滄桑感，在有型有款的父親身邊總是被比下去。幸好他已找到一個高顏值的另一半，焦點輕易轉移到未婚妻Nicola Peltz身上。

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【布魯克林走樣記】（按圖放大）

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相對而言，昔日瘦小兼長得女孩子氣的Romeo「仔大十八變」，如今已長成為一個翩翩美少年。面尖尖的他向來較像母親維多利亞，近日長高到跟父親平頭後，男性魅力大增，舉手投足均充滿萬人迷風采。

【Romeo仔大十八變】（按圖放大）

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當大家仍在驚訝Romeo長大成人之際，別忘記碧咸一家尚有三子Cruz。這個小時候已跟碧咸餅印一樣的細仔，雖曾一度變樣，但如今15歲的他似乎已經「成型」，近期上載Instagram的照片，更跟碧咸17歲時受訪時接近100%相似！

【Cruz愈大愈似爹】（按圖放大）

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至於幼女Harper……早已雲集父母和三個哥哥萬千寵愛在一身，外表已經不再重要吧。

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碧咸家小公主Harper一向走可愛路線，似乎不會成為大美人。（Getty Images）

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【碧咸這一家】（按圖放大）