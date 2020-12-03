【F1分析】平治給羅素的考牌戰　沒有咸美頓保達斯仍有得震無得瞓

咸美頓突然確診新冠肺炎，距離下個比賽日只剩數天，是平治車隊近日最「頭痕」的問題。平治最終沒有揀選兩名後備車手，反而從威廉士車隊召回青訓的佐治羅素回歸做「替工」。 平治召回佐治羅素的目標，當然不止單單頂替咸美頓的位置，而是為未來作好打算。

「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）早前穩奪世界冠軍，追平「車神」米高舒密加成為「7屆」，最後兩站前，周二（1日）突然爆出咸美頓確診的消息，篤定無緣本周末同在巴林上演的薩基亞站（Sakhir Grand Prix）。

平治車隊需要「臨急臨忙」找到代替咸美頓的車手，另一車隊Racing Point早前佩雷斯確診時亦有相同經歷，但最大分別是洲份之差——當時是歐洲賽站，如今是亞洲的巴林，並非「急Call」侯根保便能解決的問題。

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咸美頓早前確診新冠肺炎，平治車隊需要尋找「咸爺」的替補。（資料圖片／Getty Images）

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平治車手何處尋？隊中有後備車手，問題看似不大，可是平治兩名後備車手雲當（Stoffel Vandoorne）及古鐵雷斯（Esteban Gutiérrez），前者在西班牙華倫西亞試車準備Formula E新賽季，古鐵雷斯周末才在社交網站「曬恩愛」，理論上與女朋友在墨西哥放假，二人各有各忙加上久違F1賽場一段時間，故此未必是最佳選擇。

「A餐B餐揀唔落手」，原來還有「C餐」近在咫尺。平治青訓﹑現任威廉士車手佐治羅素（George Russell）豈不是最佳人選？

當「咸爺」中肺炎消息傳出後，即使外界認為羅素是個不錯的選擇，卻因他是威廉士車手所限，而將他排除在可能之外。平治與威廉士車隊的交情不俗，加上召回自家青訓，難度大大減低，而威廉士則從F2找來英韓混血兒韓世龍（Jack Aitken）取代羅素。

若大家曾觀看Netflix的F1紀錄片《Drive to Survive》，當中一幕正是羅素與平治車隊話事人禾夫（Toto Wolff）同場，禾夫盛讚羅素潛力優厚，是未來的世界冠軍材料，羅素聞言笑說：「咁你要畀我揸平治先得㗎！」現在機會來了，羅素。

佐治羅素與咸美頓同為英國人，羅素數年後能否順利接替咸美頓的位置？（資料圖片／Getty Images）

羅素的「考牌戰」

平治作為一支計算精密的F1車隊，一個決定背後有無數的考量，羅素臨時「升班」，除了做「替工」，亦是「考牌戰」。

今年的車手及車隊總冠軍早已塵埃落定，平治再度囊括兩項錦標，不過車隊「大佬」禾夫已在放眼將來，為車隊的未來作好打算。一對平治車手已年過30，咸美頓即將在明年初踏入36歲，倘若「咸爺」明年再奪總冠軍，或以「8屆」身份急流勇退。保達斯與平治的合約在2021年屆滿，而羅素明年繼續效力威廉士，有望2022年正式「升班」。

咸美頓與保達斯已年過30，平治已為未來的車手組合作打算。（資料圖片／Getty Images）

如佐治羅素的一眾年輕車手即將接班，在他們正式成為平治車手前，提供一個「試水溫」的機會，總好過在擔大旗時才「中伏」。若平治車隊暫時撇開分站成績不理，今站中可以滿足幾個願望。

平治年輕車手欠缺機會展身手，即使平治不時將車手「外借」到其他車隊，卻鮮有像紅牛的加斯利及艾邦般的車手可以升上「大牛」，正如韋蘭（Pascal Wehrlein）及奧干（Esteban Ocon）等不到代表平治便離隊了。佐治羅素是平治回歸F1以來，首名青訓車手可以真正為「黑箭」出戰。

羅素臨時成為平治車手，早前已穿上平治T恤研究賽道。（Getty Images）

保達斯能否留隊關鍵一站

禾夫曾指羅素是平治的「重大資產」，若果平治認定他是未來接班人的話，提早讓他體驗平治的運作未嘗不可，假若在今站取得成功的話，羅素大有機會奠定平治未來的一席。

臨時提升羅素，對另一車房的保達斯亦增添不少壓力，事關可能成為續約與否的關鍵。保達斯一直活在咸美頓的陰影下，如今「咸爺」缺陣，以保達斯對戰車的熟悉程度，今站理應輕鬆取勝。不過，若羅素今仗複製咸美頓的強勢擊倒保達斯，證明了不是人家的問題，而是保達斯自己的問題，屆時保達斯將難辭其咎。

保達斯一直活在咸美頓的陰影下，若果今站繼續不敵羅素，他將難辭其咎。（資料圖片／Getty Images）

佐治羅素早年連奪GP3及F2世界冠軍，潛力無庸置疑，升上F1只能效力威廉士，屢次與分數擦身而過，至今連續36站仍未「開齋」取分，是史上第3長時間沒有分數落袋的車手。畢竟威廉士戰車的戰力算得上是包尾大幡，終於得償所願，更坐在最強的「黑箭」上，正是大展身手的好時機，有望順道終止上述尷尬紀錄。

「食得鹹魚抵得渴」，坐在平治戰車上，羅素不再是榜尾分子，而是三甲，甚至分站冠軍的競爭者之一，這個另類心理壓力，加上他一直希望一吐烏氣之下，會否令他急於取得好成績而再度重犯在意大利伊莫娜站的低級犯錯？相信會成為他今站最大考驗。

佐治羅素低級失誤炒車退賽 頹爆在場邊欲哭無淚

佐治羅素頹然地坐在草地上，不用言語也感受到他的失落。（Twitter截圖）

羅素做「替工」，換個角度想其實「無嘢輸」，該名前F2世界冠軍對威廉士戰車相當熟悉，短時間亦難以適應平治戰車，即使今站「無貨交」仍屬非戰之罪。就算有犯錯，羅素日後仍然有大把機會為自己平反。

如此一來，羅素如能放開懷抱放手一博，今站說不定會有驚喜，將壓力送向保達斯一方。

羅素早前試坐平治戰車，喜悅之情不言而喻。（Twitter截圖）

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