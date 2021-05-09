混淆行山、跑山、攀岩易生意外　山藝教練盼港人提升山野道德觀

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-09 09:50

資深教練何偉明開辦山藝課程23年，出版過被視為香港山藝教科書的《山藝讀本》，最近他還把多年的教材《歷年山難意外事件簿》放上網，希望大眾引以為戒，避免行山意外。談到近年香港行山風氣，何偉明點出一個令人深思的現象，「大家將行山、跑山、攀岩的概念模糊了。」

與何偉明談起行山意外，他提到愈來愈多人將行山、跑山及攀岩這3項活動混淆，裝備錯配。他說：「很多時跑山的人帶樽水及少許能量棒，加上電話及零錢，就起行上山。為何跑山的裝備可以較少？跑山是行較寬闊的山路，你不是去很崎嶇的山徑，起碼跟大路行，不容易迷路，自然可以帶少一點裝備。」

何偉明指行山、跑山、攀岩所需的裝備及技術都不同。（顏銘輝攝）

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何偉明用路線的難度去劃分這3項活動，他續解釋：「如果我們講行山，可能會經過密林，身上的衣服很重要，是我們的盔甲，可以保護我們。其次是較易迷路，山上小徑很易被草叢遮蔽，所以我們要帶地圖及指南針。行山可能出意外，我們要帶急救包。如果有意外或者時間超出預算，我們要有撤退路線。行山的裝備會比較多，食物及水都要多一點，行山及跑山的裝備已經不同。」

何偉明是資深山藝教練，開班超過20年。（受訪者提供）

他介紹了美國優勝美地點數系統（Yosemite Decimal System，簡稱YDS）的難度評級，現時政府管理的行山徑基本上屬於YDS第1至3級，但部分非官方行山路線的難度可到4級或以上。

美國優勝美地點數係統（Yosemite Decimal System）難度評級簡介：

難度評級：第1類｜定義：在一個平坦的地面行走，受傷機會低，下墮的話很少會致命。 難度評級：第2類｜定義：在陡峭的登山徑往上走。 難度評級：第3類｜定義：地形更陡峭，需要用手輔助攀登，受重傷的機會增加，但下墮的話不一定致命。 難度評級：第4類｜定義：簡單的攀岩地形，部分特別陡峭的路段建議用繩索做保護；如果在沒有繩索的情況下下墮，很可能會致命。 難度評級：第5類｜定義：真正的攀岩，山形接近垂直或完全垂直，需要有攀岩的技巧才能前進，以及需要用繩索和攀岩器材來確保安全。如果在沒有繩索的情況下下墮，會導致重傷或死亡。

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經飛鵝山日落脊上自殺崖，體力和技術需求都很高。何偉明認為這條路線的難度已達YDS第4級。（資料圖片）

建議行YDS第4級路線帶備繩索

他指難度到YDS第4級的路線代表有墮下致命的風險，建議行山人士帶備繩、扁帶、鋼扣及短繩等繩索裝備，設置繩索系統作保護。何偉明說：「在山藝課程入面，我們都有教用繩，但只限難度到YDS 第4級難度，這些路線不算十分難，但以防萬一，我們建議設置繩索，大家行到那些位置，可以用繩索防護，萬一跌下去都有保護。」

何偉明表示不少有名氣的高難度行山路線都達到YDS第4級，他說：「例如行飛鵝山日落脊，原來很多人去行都不會帶足夠裝備，不會帶繩，也不會設置繩索去保護自己，萬一失足就出意外。」

不過，只帶裝備而不懂正確用法的話，分分鐘更加危險（相關文章：民安隊不建議沒經訓練人士帶繩行山 「逞英雄心態會攞你命」），行山人士最好先上堂了解及學習繩索防護技術。在三級山藝課程中，包括設置及應用扶手環、握手繩、意大利半結防護系統及腰式防護法。

何偉明與記者同行小夏威夷徑，接受訪問。（顏銘輝攝）

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何偉明續說：「有些難度到攀石級數的路線，但很多人仍當成行山路線，好像行澗有些攀爬位置，真的要落繩保護自己。例如彌散石澗，很多時人們當行山去行，但你行到中段的『佛肚皮』時，崖壁凸了出來，像個弧形，一定要設置繩索，假如你失足跌下來，都有繩索防護。行山與攀岩有比較大的分別，不是所有地方徒手就行得到。」

何偉明曾出版《山藝讀本》，內容包括香港一級至三級山藝的知識。（顏銘輝攝）

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YDS難度評級到第5級的路線，就代表是攀岩，山形接近垂直或完全垂直，需要攀岩技巧前進，還要使用繩索和攀岩器材來確保安全。因此，難度達5級的路線，已經超出行山的範疇。不過，香港沒有一套具公信力的行山路線難度評級系統，每個網站、每本行山書以至每個行山客都各有一套難度評級，坊間幾乎沒有路線介紹使用YDS評級。

雖然近期周末開不到山藝班，但何偉明都會約朋友去行山。（顏銘輝攝）

「學功夫要有武德，行山都要有道德」

除了容易混淆跑山、行山及攀岩外，何偉明認為香港的行山人士缺乏山野道德觀。他解釋：「行山像學武一樣，學功夫要有武德，行山都要有道德。我們從自身做起，要有個人修養，不會隨地扔垃圾，不會在溪水中清洗東西。我們不會因為行山郊遊而破壞到環境。」

他慨嘆：「行山常常見到隨地垃圾，甚至我們在營地勸過人，見過有人露營後將一包二包垃圾放在營地。這是有問題的，你應該帶走垃圾。我經常說，既然你有能力帶這些東西到營地，為何沒有能力把垃圾帶走？」

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

何偉明是中國香港攀山及攀登總會的山藝教練，他認為山藝的意思是在大自然的生活技巧，範疇很廣闊，並非只是教你用地圖及指南針，課題由安全到環保，包括行山計劃、露營知識、意外處理及無痕山林。

他說：「在2019年，山藝課程獲得UIAA（國際攀山聯盟）認證，代表已經達到國際級別的要求。雖然有這個課程，但報讀過課程及掌握過相關知識的人相對少。我發現，很多行山的人都未掌握到這些知識，甚至有些人純粹跟人行，見人行就跟住行，不知道行山原來要學地圖及指南針。」他還表示，行山時單靠手機地圖例如Google Map是很危險的。

何偉明認為山藝班最緊要的是實習，如果單靠互聯網教授，學生可能一知半解。（受訪者提供）

行山熱潮下，何偉明在網上收過不少有關山藝課程的查詢，但由於政府實施限聚令，他近一年都很難開班。他說：「我們的能力有限，很難單憑互聯網就去教人行山，因為要實習，才能體會得到，例如看地圖的等高線，你要見到實際環境才可行。你純粹在網上教，反而更擔心有人一知半解，在山上出事。」

連結：何偉明製作《歷年山難意外事件簿》

何偉明是一位資深山藝教練，一直關注行山意外。（顏銘輝攝）

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