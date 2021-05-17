【賽車】哥桑遇恐怖意外賽車夢不滅　轉戰IndyCar僅3站即開香檳

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-17 17:52

火海中捱過28秒，死過翻生的前F1車手哥桑，上月再度亮相賽車場，轉戰美國的IndyCar系列賽，並在過去周末的分站中勇奪頭位，並再度踏上頒獎台。 相隔10年再度排頭位出賽，哥桑直言「浴火重生」，證明自己仍然有能力車壇立足。哥桑在社交網站上載一張左手握獎的圖片，一圖反映對他人生影響深遠的3件事。

35歲的前F1車手哥桑（Romain Grosjean），去年巴林站以時速超過200分里撞向防撞欄，戰車隨即斷開兩截並起火爆炸。哥桑在火海被困28秒，5度嘗試後才逃出生天，相信不少車迷對這宗恐怖意外依然歷歷在目。

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哥桑被困戰車後，隨即由賽道醫療人員救出。（資料圖片／路透社）

重溫哥桑巴林站的恐怖意外（按圖放大）

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死裏逃生的哥桑隨後暫別F1賽場，意外沒有減退他對賽車運動的熱愛，當他的左手燒傷傷癒後，哥桑宣布轉戰美國的IndyCar系列賽（IndyCar Series），並加盟Dale Coyne Racing with RWR車隊，他將不會出戰橢圓形賽道（Short Oval Track）賽站。

哥桑首兩站街道賽分別以第10及第13位衝線，過去周末在印第安波利斯（Indianpolis）舉行第5站。「資深新人」哥桑在排位賽創出驚喜，以0.13秒的優勢拿下頭位，哥桑對上一次頭位起步已經是10年前的GP2（F2前身）。

哥桑在排位賽勇奪頭位，相隔10年再度頭位起步。（美聯社）

哥桑指在F1的世界，一架好的戰車凌駕一切，有時不禁質疑自己能力，如今再排頭位起步，有力與前列競爭，感覺就像重生一樣。

這名前哈斯車手甫起步隨即拉開距離，戰至中段一度拉開7秒多的優勢，當他進入維修站換胎後，「千禧後」荷蘭車手韋基（Rinus VeeKay）亦步亦趨，大大收窄差距，更在哥桑第2次「入Pit」後輕鬆爬頭，最終哥桑屈居亞軍，首度在IndyCar系列賽登上頒獎台，亦是2015年F1比利時站後再次開香檳。

排頭位未能取勝，確實是美中不足，哥桑賽後直言受慢車影響，而斷送了首場勝仗，這名法國車手坦言不同系列賽有不同的文化，他仍然需時適應。

哥桑轉戰IndyCar後，首度登上頒獎台。（美聯社）

哥桑職業生涯F1 10個分站登上頒獎台（按圖放大）：

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有力在前列角逐，回歸久違的頒獎台，哥桑當然興奮不已，十分期待下一站再度衝擊分站冠軍。哥桑在個人社交網站上載一張左手握獎的相片，並配上「一切也關於永不放棄」，這張圖片對他意義重大，從中看得出對他影響重大的3件事。

哥桑左手手背有早前意外的傷痕，至今依然清晰看到烙印，而左手的無名指戴上戒指，加上手握的獎牌，巴林站的意外﹑家庭及榮耀是哥桑一直追求的3件事，所以哥桑也特別喜歡這一張相片。

哥桑上載一張左手握獎的圖片，表示這是一個永不放棄的故事。（哥桑Instagram截圖）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

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