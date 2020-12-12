【F1．人物誌】哥桑負傷暫別大舞台　昔日失控炒車王為妻兒作蛻變

「為了我的健康着想，我不會角逐閉幕戰阿布札比站，這是我生涯最艱難的決定，但亦是對我個人的最佳決定。」短短的數句說話，哥桑為自己9年的F1生涯劃上句點。 哥桑的生涯與意外十分「有緣」，早年賽道上的駕駛風格令人生怕，經歷重大意外後，是生涯的轉捩點。哥桑逐漸脫離「公路炸彈」的稱號，卻在早前的巴林站再遇上極恐怖意外，差點命喪賽車場。

哈斯車手哥桑（Romain Grosjean）在巴林站遇上近年最恐怖的意外，戰車爬頭時失控，以超過200公里的時速撞向防撞欄，承受超過53G的重力，戰車即時斷開兩截並起火爆炸。

戰車即陷入一片火海，哥桑5度嘗試才能逃出戰車，被困28秒後逃出生天，幸好賽道醫療人員及時趕到，哥桑送院後只有手背燒傷，實在是不幸的大幸。

來年沒有合約在身的哥桑，因傷錯過今季最後兩站薩基爾站及阿布札比站，該名法國車手曾強調希望趕及在煞科戰復出，好讓他上演真正的謝幕戰，可惜經過深思熟慮後，哥桑最終決定忍痛退賽。巴林站首圈第3隻彎撞欄，大有機會成為哥桑在F1生涯的最後片段。

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哥桑被困戰車後，賽道醫療人物立即趕到救出哥桑。（資料圖片／路透社）

哥桑巴林站的恐怖意外（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

蓮花初登場成頒獎台常客

哥桑在巴林遇上嚴重意外，差點奪走他的性命。此前，這條巴林國際賽道（Bahrain International Circuit）絕對是哥桑的「福地」，事關他職業生涯首度登上頒獎台就在巴林。

哥桑2009年首度在F1亮相，最後7站代替小畢奇（Nelson Piquet Jr.）成為雷諾車手。雷諾及後易名為蓮花車隊（Lotus），哥桑闊別兩年後終於坐正，2012年夥拍「冰人」拉高侖為蓮花出戰。

哥桑2009年首度F1登場，為雷諾車隊鬥最後7站賽事。（資料圖片／Getty Images）

2012至13年蓮花車隊實力不容小覷，戰車E20的戰力雖然被該時的紅牛「火星車」大拋離，但仍有力與前列與法拉利及平治爭一日之長短，不時在頒獎台上看到蓮花的身影，算得上是蓮花的黃金時期。哥桑當然同樣受惠，2012年第4站巴林站便取得生涯首枝香檳，及後兩度站上頒獎台，加拿大蒙特利爾更再進一步，屈居亞軍。

2013年是哥桑豐收的一年，曾6站登上頒獎台，亦在福地巴林連續兩年季軍衝線。哥桑在該年充分顯示自己的實力，印度站由17位起步拾級而上，力追下以第3名完成；美國站力抗紅牛的韋伯（Mark Webber）來襲，即使屈居亞軍仍能證明他的實力。

哥桑生涯10度登上頒獎台，唯獨欠一個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

哥桑職業生涯10個分站登上頒獎台（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

「公路炸彈」之名如影隨形

兩季，9度站上頒獎台，當年27歲的哥桑表現確實令人眼前一亮。哥桑在生涯早年，與另一件事劃上等號，就是「炒車」，表現猶如「公路炸彈」。

2012年比利時站，起步時進取地移往賽道的右邊，及後與咸美頓有碰撞，咸美頓戰車失控撞向哥桑的尾部，哥桑戰車衝前「成架炒起」，製造極度驚險的一幕，整架戰車在艾朗素的頭上飛過，當時還未有配備「Halo」，假若角度有所不同，艾朗素將凶多吉少。

2012年比利時站，哥桑引發大炒車，整架戰車在艾朗素的頭頂飛過，險象環生。（資料圖片／Getty Images）

哥桑賽後被賽會重罰，被罰停賽一場。比利時斯帕導致嚴重車禍後，他一度害怕返回戰車上，在接受運動心理學家的治療後，才逐漸走出陰霾，該次意外對他的F1生涯甚有影響，原來賽車不只是鬥快，而是一場馬拉松，「當時我只想到超越界限（Beyond the Limits），但我沒有想過大環境，幸好沒有人受傷，一場賽事不止鬥第一個圈，就如F1是一整季賽事的馬拉松，我要學懂收放自如。」

哥桑在F1不時亦有嚴重意外：

哥桑在蓮花的兩季即使戰績不俗，其瘋狂駕駛風格卻令其他車手「怕怕」，正如當年的紅牛車手韋伯形容氣為「首圈癲佬」（First Lap Nutcase）。哥桑及後在賽場上的大意失控大為減少，近年更成為車手協會（Grand Prix Drivers' Association）的主席，倘若賽道狀況不安全便向賽會反映，保護一眾車手的安全及權益。

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+ 8 + 8 + 8

離蓮花投哈斯 18年巴庫撞牆成生涯另類焦點

哥桑一度與法拉利扯上關係，成為當年取代舊隊友拉高倫的潛在人選，可惜只聞梯響，最終加盟在2016年加盟當時新成立的哈斯車隊，自此亦與頒獎台無緣，未能贏得分站冠軍必定是他生涯的遺憾之一。

加盟新車隊，哥桑猶如重生，在16年首兩站的澳洲及巴林，分別以第6及第5位衝線，早年效力蓮花的哥桑強勢回歸？縱然未如當年般登上頒獎台，哥桑首兩季的表現絕不失禮，不時為車隊取得分數。

哥桑首兩年效力哈斯時，即使未能站上頒獎台，但表現絕不失禮。（資料圖片／Getty Images）

近年的哥桑略有早年的影子，不時出現低級犯錯的時候。2018年的阿塞拜疆站，「失魂」的哥桑再度上線，當時在安全車帶領下，哥桑竟然在慢速下失控撞牆，再度老貓燒鬚，哥桑懊惱不已。

一站過後，哥桑心情似乎未能平復，西班牙站表現同樣受影響，久未露面的「首圈哥桑」歸位，在「Dirty Line」的哥桑戰車突然失去爬地力，救車心切，卻讓戰車在賽道中打「白鴿轉」，並同時橫掃兩架戰車。

哥桑2018年阿塞拜疆站老貓燒鬚片段：

能屈能伸好隊友

哥桑登陸F1的首個完整賽季，在蓮花夥拍「冰人」，當時還是新人的他，「阿一」與「阿二」顯然而見。縱然當年的哥桑風格火辣，卻清楚分出「莊閒」，明白作為二號車手的作用，適當時候「讓路」予「大佬」。兩季共9次登上頒獎台，其中4次亦收到「Team Order」讓給拉高倫，但「冰人」都悉數未能贏得那些分站，惟哥桑甚少違反車隊指令只保住第三名衝線未有強行和隊友內鬨，名符其實的一名「Team Player」。

哥桑與拉高倫多次攜手登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

即使哥桑早年在賽場上風格狠辣，卻深明二號車手應有的責任。（影片截圖）

來到哈斯車隊時，哥桑不再是當年的黃毛小子，一支新車隊有犯錯正常不過，在2018年揭幕戰澳洲站，哈斯的機械士在同一站犯同樣的錯「Twice」，哥桑與隊友麥奴臣進維修站換胎時，竟然兩度出錯，兩架戰車的輪胎未上緊便返回賽道，最終兩架戰車退賽收場。

哈斯在2018年澳洲站兩度犯錯，導致兩名車手先後退賽。（資料圖片／Getty Images）

同一場賽事犯下兩次相同的錯誤十分罕見，車隊一眾工作人員死氣沉沉。作為車手，未能完賽當然失望，責任更在別人身上，這個時候抱怨很容易。作為團隊的一分子，一班車房的手足為他賣命，他未有落井下石，卻貼心地逐一安慰機械士們，哥桑不只是一名車手，更是一名領袖。

哈斯一眾機械士在18年澳洲站後愁雲慘霧，哥桑逐一安慰機械士們，甚有「大佬」風範。（影片截圖）

賽場外家庭第一的哥桑

當年與心理治療師會面後，哥桑直言讓他成為一個更好的人、更好的丈夫及更好的父親，當他在戰車被囚的生死28秒中，憶起愛妻及3名子女，使他有力量脫離險境。作為家庭的支柱，他決定忍痛暫別自己心愛的賽車，因為家庭遠比賽車重要。

哥桑與愛妻結婚多年，感情要好，為了家人所以忍痛暫別賽場。（哥桑Instagram截圖）

哥桑在社交網站上載一個特別頭盔拉花，由他3名子女設計，原本在告別戰阿布札比站中戴上出戰，可惜如今無緣出戰。哥桑宣布退賽後，其後更新個人Instagram的簡介，將F1車手的稱謂刪去，換上「浴火鳳凰」（The Phoneix）。

浴火重生，34歲的哥桑賽車心未死，希望有朝一日可以戴上子女設計的頭盔出戰。平治早前已明言，願意讓哥桑在下季測試時駕駛平治戰車，再度以F1戰車在賽道上飛馳。

哥桑原定戴上由子女設計的頭盔出戰阿布札比站，可惜如今事與願違。（哥桑Instagram截圖）

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