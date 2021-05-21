【英超】哈利卡尼盡訴心中情　生涯終極目標「成為世界最佳」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-21 08:51

「我想成為世界最佳，每季也可以贏得獎盃，並取得大量入球，就好似C朗拿度與美斯一樣。」 熱刺尖刀哈利卡尼離隊傳聞甚囂塵上，這名英格蘭國家隊隊長擔任加利尼維利網上節目的嘉賓，並盡訴心中情，直言自己已走到職業生涯的重要關頭，他不希望在生涯留憾。

熱刺在今季英超最後一場主場被阿士東維拉逆轉，來季歐霸盃席位「凍過水」。完場哨子聲一響，盛傳季尾離隊的哈利卡尼（Harry Kane）獨自留在場上，繞場一周向主場球迷致意，感覺就像向熱刺球迷說再見，卡尼同樣黯然神傷。

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哈利卡尼希望捧盃是公開的秘密，偏偏熱刺卻遇上長達13年的錦標荒，加上近年在英超﹑歐聯及聯賽盃的連環亞軍，難免引起卡尼對未來的疑問。

這名27歲的英軍隊長獲邀出任加利尼維利網上節目《The Overlap》嘉賓，二人在高爾夫球場盡訴心中情。卡尼在早年訪問已表明自己希望贏得錦標，如今目標相同，他認為自己的職業生涯仍然有不少可能性，並直言不保證一世留效熱刺。

哈利卡尼今季累積22個入球及13個助攻，兩項數據同樣冠絕英超，證明他不只具備入球能力，但卡尼依然追求更高的目標，希望成為「球王級」的球員，「我希望成為世上最佳的球員，就如C朗及美斯一樣，這是我的終極目標，每季也可贏得錦標，攻入50﹑60﹑甚至70個入球。」

留效熱刺，入球數字或可達到卡尼的希望，在錦標方面卻是一大問題。眼見近年英超球隊在歐洲賽表現如此出色，卡尼不希望再做觀眾，而是場上的一分子，「英超球隊在今季歐聯表現十分出色，我希望成為落場的其中一員，出戰最大型的賽事。職業生涯來到這一步，是時候好好審視一切，是否對我生涯最好的決定，因為我不希望在生涯中留下任何遺憾。」

今季歐聯決賽正正由英超「雙藍」曼城及車路士包辦，兩支球隊同樣對卡尼甚感興趣，這一番說話是否代表卡尼將會二選一？

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卡尼出走，少不了高昂的轉會費，盛傳熱刺班主利維至少要1億，甚至1.5億英鎊才會放人。卡尼作為熱刺的靈魂人物，利維從未虧待他，卡尼坦言從每張合約上，看得出他在利維眼中有多重要，而他們的關係十分不錯，正因如此，卡尼更希望與利維有一番真誠的對話。