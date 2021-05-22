英超｜哈利卡尼訪問表白　欲與世三候選人拍檔冀破英超入球紀錄

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-22 11:58

英格蘭隊長哈利卡尼有意與熱刺攤牌，要求完季後離隊，去向備受關注。他接受曼聯名宿加利尼維利的訪問，表明心有所屬。 哈利卡尼在訪問中被問及英超之中，誰可助他連連入球。他「唔使諗即刻問」，提出曼城中場奇雲迪布尼，形容他「就是一個射手的夢想」。

英國《天空體育》旗下網上頻道足本播出新一集《The Overlap》，全長逾一小時。卡尼在節目中跟「加利仔」談及自己的未來，這位27歲射手坦言暫時屬意留在英超競逐，並希望追逐舒利亞260個英超入球的紀錄。

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哈利卡尼面對生涯十字路口。（Getty Images）

卡尼現時累積165球，尚差95球，近季雖一再因足踝受傷而缺席一至兩個月，仍有穩定入球量。他坦言傷患是最大的障礙：「你看看美斯、C朗拿度，甚至伊巴謙莫域，踏入30歲後愈來愈好。我才27歲，希望還有一段長時間保持高水準……無傷無病，我認為可以每季穩定射入20球以上，所以在英超留多4、5季吧。」

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「誰可助你入得更多」，卡尼當真即問即答。（影片截圖）

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要破入球紀錄，自己走位機智，也要隊友精準傳送。加利仔問卡尼，英超之中誰人可以助他射入更多球，卡尼二話不說，「肯定是迪布尼」，形容看見迪布尼作賽，實在非常出眾，「在曼城的比賽中有些傳球，老實說是射手的夢想，他真的出眾，不論有球或無球在腳，以及壓逼。」除了英超紀錄，卡尼跟朗尼保持的英軍入球紀錄53球更近，尚差19球。他續指不想打破紀錄是騙人，「如果最後沒有打破英超紀錄，或英軍紀錄，着實有點不滿」。

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卡尼形容迪布尼是射手的夢幻拍檔，能否得償所願夢成真？（Getty Images）

熱刺今季高開低收，摩連奴在季中被解僱。卡尼稱跟摩連奴及上任主帥普捷天奴，關係良好，二人皆令他得益良多。不過，他們執教風格截然不同，普帥着重體能，摩連奴則重於精神層面。卡尼說：「摩連奴明顯期望我們在球場上，要像漢子，成為領袖。也許，我們正正缺乏領袖的意志，未能跟他產生良好效果。」

卡尼強調跟摩連奴關係良好，可惜執教風格不配合，失敗告終。（Getty Images）

訪問中，卡尼對熱刺過去幾季與錦標擦身而過，不無遺憾，「分別跟李斯特城和車路士爭奪英超，都是很好的機會。之後到歐聯決賽，再次迎接大好機會……肯定是球隊錯失締造榮耀的機會」。錯失機會之後，今季熱刺成績令人失望，卡尼形容熱刺是時候重建。

這一幕，痛絕熱刺上下的心。（Getty Images）

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節目公開前，英媒報道卡尼有意跟熱刺攤牌，要求季後他投，動向備受注意。體育媒體《The Athletic》指熱刺下周將公布新領隊人選，希望穩定軍心之餘，盡最後努力留住卡尼。眾多繼任人選之中，狼隊領隊紐奴昨日確定於今季後離隊，完成4年生涯。但《The Athletic》指紐奴與熱刺「不過電」，彼此均未考慮。

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