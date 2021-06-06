物之話．翁浚暐｜致怒放的青春　面對世界毫無懼色的自己

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-06 14:29

我們都愛看故事，但主角的故事甚或是人生，大概就像瞎子摸象一般，只能仔細地把摸到的部分描繪出來。 來一場「物會」吧。帶來你最重要的物件和回憶，一起聊東西，聊不聊體育的你。 翁浚暐，這天不談棒球，談全力奔跑的青春。

「青春不是指生命的某個時期，而是一種狀態。」上一刻我還在想為什麼一班男生群聚時智商會「歸零」，下一秒翁浚暐卻饒有哲學味道的吐出這句話。他說，長大後想珍藏起青春的底色。

青春可以是陽光燦爛的日子，可以是關於悸動，可以是遺憾，也可以是友情與心跳回憶；說到底，青春就是用來懷念的。

翁浚暐／29歲／香港棒球代表／前德甲球隊柏林紅鶴球員

訪問前一天，翁浚暐說將分享一張中學級相。「你說找一件重要的物件，我覺得很難想起一樣東西，有想過手套、棒球，但它們就只是一件裝備而已。我覺得重要的不是物件本身，是整個中學時期。」自言小學讀書「超廢」的他，藉打棒球考入了體藝中學。「成世人都是棒球」，棒球是他畢業後仍在維持的興趣，亦是人生理想之一，可是，說到生命中最珍而重之的事物，是中學時期的記憶。

「這張相片，就算我搬了出來住，仍會放在新家中。」翁浚暐說。

致反叛

珍藏在家中書桌上的過膠相片沒有因年代久遠而發黃，舊時的記憶也許會模糊，但愈擦拭愈是清晰，特別是那個放肆而又無害、不愛理便不理的自己。

一班人無目的地去做一些事，然後在中間找到個快樂，我想這就是一個中學『𡃁仔』可愛的地方。 翁浚暐

青春的反叛、無厘頭是沒有理由的，例如明知有早會卻刻意遲到「食個早餐先」、木工課逃課只因沒由來的想「恰」老師、覺得「換泳褲好麻煩」而整堂游泳課穿着校服在池邊。

「試過疊起書包跳起說自己是劉翔、也試過5樓掟紙飛機出去建立『空軍』，又會在班房踢毽踢爆了天花板。」踢毽都可以踢爆天花板？「我也不知道為什麼，是毽插上天花板還是隻鞋插了上去。」

翁浚暐的青春時光繼續倒流：「如果說最難忘，是中四那年生日，宿舍的同學為我寫生日卡卻不是寫給我的，是派給全校。因為我姓翁，他們便寫『老翁大壽』，派到去教員室都有，周圍扔。」貪玩的他試過有一次跌了落泳池，就濕着身上剩餘的課；也試過與同學在午飯時間趕去網吧打機，「記得有次我們跑出去撘的士趕去，那天很大雨，我們全身濕透，在班房後面掠衫。」

不是怕不記得，是怕愈來愈老，跟那種生活愈來愈遠。 「老翁」

他說試過在工地把燈帶回家，「原來熄不到的，在家一直閃。」

致自由

就算你已經模糊了青春的模樣，但關於青春的字眼、青春的氣息，總能把人拉回到某個陽光明媚的時光裏，回憶起某些人、某些事。「不在那個環境成長，未必有那種感覺，但對我來說是很令人懷念的。」他一反無厘頭性格認真的說。「好搞笑㗎！一班人無目的地去做一些事，然後在中間找到個快樂，我想這就是一個中學『𡃁仔』可愛的地方。」他在那個陽光明媚的時光裏，憶起為「好玩」而義無反顧的自己。

他坦言本身記性很好，陳年往事都記得很深刻，「所以我好怕愈來愈老呢，（會不記得？）不是怕不記得，是怕愈來愈老，跟那種生活愈來愈遠。」

我聽後定睛看了看他，今天的翁浚暐，是認真的。「去到這個年紀，我開始要買樓、事業要搏殺，就會好掛住以前根本不用思考人生的感覺。」我認同的點頭，讀書時期的痛苦是朝早8點要踏入校門、學習不知何時會用上的「α 」與「β」、讀書時不懂裝懂的感慨。「小息完了，捱到午飯又肚餓，又唔夠錢小息狂食嘢，每日都行4、5層樓梯返班房。嘩！那時點捱的？」他笑說現在要過回這種生活，「會死」。

「可是，畢業後自由得多了，沒有一個Schedule（日程）去限制你，要更加自律去安排自己的事，我又覺得好辛苦。」人生啊，好難。畢業後步出社會，從制度中解放了，卻懷念起青春時恣意喧鬧的自由。

致怒放

勇氣，其實不是來自膽量，而是在十多歲時對世界的認知實在有限，總能面無懼色、將全身的力量都聚集在自我，隨時與人和事硬碰。

警告信、記缺點，一來阻嚇不到我，二來我覺得這能豐富成長經歷，一定會累積到些什麼。 翁浚暐

29歲的他說人就快要到中年，愈來愈感懷這個成長的地方，「我覺得是我一世人都回不到去的環境和感覺」。逝去的不只是青春，時間吞噬了少年的冒險精神，毫不畏懼、敢衝敢闖、敢哭敢笑；成熟和現實催促愛玩的他已懂得太多。

「中學開心的事情太多了，說不完。」

那麼，最後，就以一顆「橙」為他逝去的青春作結吧。

致天橋上的橙

小時候的他，追求的東西很無聊、沒有目的，純粹好玩，像是把一個一個橙由宿舍扔去對面天橋。「扔到上去那一下很自豪的，現在想起來，『妖！浪費食物』，又隨時整親人。」人大了，就自不然多了顧忌、少了不理後果，這叫成長。

他捨不得中學時期，因為中學就是這個階段：「不顧後果，然後勁開心」。他形容這種開心是很莫名奇妙，明明扔個橙出去對世界沒有影響，只是天橋多了一個爛橙而已，他卻會因此而覺得「好正」。雖然想永遠保持這樣的自己，卻心知已不可能，「當你一講件事有危險，你已經不在那個狀態，而我覺得那個狀態，是人生中最寶貴的。」

他感慨續道：「希望能盡力Keep到那個自己」。

追憶別人的青春，重要嗎？青春，有什麼意義嗎？

青春，就是用來懷念的。

沒有人會感覺到，青春正在消逝，但任何人都會感覺到，它已經消逝了。

致曾經義無反顧的自己。

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