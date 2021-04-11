物之話・歐鎧淳｜是取捨也是人生　主觀鏡頭靠近框取了什麼？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-11 15:35

我們都愛看故事，但主角的故事甚或是人生，大概就像瞎子摸象一般，只能仔細地把摸到的部分描繪出來。 來一場「物會」吧。帶來你最重要的物件和回憶，一起聊東西，聊不聊體育的你。 歐鎧淳，這天不談游泳不談奧運，談被攝體與菲林相機。 攝影：楊宇翹

歐鎧淳曾說過：「游水像走路，可以不經思考去做。」故事梗概是一盞鎂光燈，一場奧運揭幕盛典，水外的世界五光十色，人魚公主遂把聲音獻出，以魚尾巴換成雙腿，從此最美持旗手在大眾目光下過着不一樣的生活。

歐鎧淳／香港游泳代表／4屆奧運代表／12項香港紀錄保持者

在媒體上看過以各種形象征服鏡頭的她，被攝已不會感尷尬了嗎？我好奇地問。手中拿着菲林相機的她笑說：「還是會尷尬，雖然很多年了，可以裝作自然但仍是不自然。」

菲林獨特質感記錄生活

4年前，她看到朋友的菲林相機，好奇借了來玩玩，這是她印象中最初接觸菲林與攝影。用一雙眼看世界叫作觀察，用心看世界叫感覺，單眼透過觀景窗框取世界是一念之間的取捨；底片的獨特顆粒與質感，富士偏綠、柯達偏黃、AGFA偏紅、電影染上藍，這些對她而言是別致的世界。

然而，直到去年，疫情下的生活慢了下來，她才認真以菲林為生活記錄。

那一刻跟誰在一起、在做什麼、那件事有什麼特別，翻看的時候便會記得那個感覺。

「是這段時間習慣的一件事，多了拍菲林來記錄，手機雖然都可以，但菲林是不同的。有些時刻想拍低，這個樣子、這個地方，一些事、動作、物件，就會想用菲林的質感作記錄。」

她帶了一部可重用菲林傻瓜機，興奮地分享：「超級低B（輕巧像玩具）但好好用，鏡頭也很銳利。最近試了Portra 160（菲林），陽光下靚到不得了！」以數碼拍攝會不自控地拍下海量照片，她去年試着把節奏變慢，以菲林營造陳舊的氣氛，「那一刻跟誰在一起、在做什麼、那件事有什麼特別，翻看的時候便會記得那個感覺。」

「Don't go with the flow, be the flow.」

她也喜歡菲林的驚喜，總是抱著忐忑的心情打開數位檔案，「期待曬相出來、記起那個時間發生過些什麼事。有時自己都急不及待，好想快點影完一筒菲林去曬相。」

被攝與拍攝，她喜歡後者，隨感覺按下快門記錄身邊的人事物。早陣子，她帶了傻瓜機到泳池練水，「好開心！」她續說：「大家一開始都對鏡頭很敏感，即刻舉V，但他們一舉我就放下機了，等他們看不到我，又或是我舉機擺很久，擺到他們不再想理我時，我才捕捉他們最自然的一面。」自然，才是最珍貴。

「我喜歡邊走邊拍，好像一個朋友陪我一起看東西。」

鏡頭靠近 那些ABCD的樣子

表情A是自信，B是幽幽眼神，C是酷酷的「Chok」，D是迎合商業世界；卻沒有一項叫最自然。

唯有與朋友一起拍照時，她才不必刻意。「不用去『Chok』、擺一個很惡的樣，甚至皮膚要好靚、很有自信。」她坦言很習慣在鏡頭前擺出專業的理想模樣給大家看，「好識得亦好自然做到這件事，但那其實不是最自然的那個我。」

自然的她是什麼樣子？她沉思了一會，在腦海中搜索平日沒有人在意的答案，人們習慣以主觀鏡頭靠近窺探，ABCD以外的模樣大概沒人真正在乎。

嗯⋯⋯可以不用說話就不會說話，外向型的內向的人。

她笑言不太多人接受到她是個愛靜的人，因着運動員身分而被標籤着好動，「大家一想起我便是『動』，找我也是做一些動的事，朋友氛圍都是熱情開心，不是說我不是這樣的人，只是在其餘時間可以選擇時，就會想靜下來。」

她笑言喜歡「唔做嘢」的感覺，什麼都不用做，只是安靜的放空，一班好朋友聚在一起也不一定要「Bilibala」說個不停，她最愛的狀態是「大家坐埋一齊唔講嘢」。

人魚公主的故事還未結束，由香港女飛魚到被中外傳媒冠以最美持旗手，好奇水底世界以外不一樣風景的她，不平凡的經歷與漂亮臉蛋也掀起了人們的好奇，捕光捉影，試圖透過第三身的眸光想看透她一點什麼。自此她躍入水中時，多了一點點雜念，游泳，好像已變得不那麼純粹。雖然，她最後還是達到了等待8年的奧運A標，直接取得去東京的入場券。

無論接受不接受，人可以有多重身分、也自然有很多個不同樣貌 。

游水 不只是游水

「大家覺得運動員游水就只是游水，或專注於運動就夠，但要出到一個成績，其實很多方面都需要做得好。」她語帶無奈地指，「很多方面」，不只是平時落水練習、負重訓練做得好、飲食做得好這些基本功，情緒管理、身邊發生的事、周遭朋友，全部都會有影響。

捕光捉影，人們試圖透過第三身的眸光想看透她一點什麼。

「因為你是帶住這些東西落水，所以一切的東西都扔落去做這件事時，你要Make Sure（肯定）我落水時，我個身、我個腦全部都是在那個位置準備去做這件事。」她續道：「就會衍生到⋯⋯一切外界都會影響到。」然後，她又落入沉思。

該怎麼表達呢？連要寫下來的我也都糾結，何況是當事人。「人魚公主」當然也知道與女巫交易的代價，投身到商業的演藝世界，就像把底片抽出拿去沖洗的心情，彼時，她對未知充滿期待與希望，懵懵懂懂的說，盼走進演藝圈，能讓大眾更關注運動員，卻沒想過「這個回力鏢以另一方式回來」，悄悄帶走了游泳的純粹。

大家都喜歡說『食得鹹魚抵得渴』，其實我真的抵不得渴⋯⋯

關於窺探⋯⋯

由體育版到娛樂版，再被「狗仔隊」偷拍，大眾由探究她的臉蛋到窺探她的身世與感情生活。除了她本人，身邊的人和事也被映入大眾眼簾。「好好哋做運動員啦」、「出得鏡就預咗」，刺耳的說話似是有理，是當事人自找苦吃吧。可是，從什麼時候開始，私生活被窺探變成了「預咗」的事？

「大家都喜歡說『食得鹹魚抵得渴』，要承受帶來的影響，不應該埋怨和不開心。不然就什麼都不要，專心做運動員。」她淡淡的訴說：「所以我其實不抵得渴……不夠叻吧。」事無大小被放大被審判是很痛，但最痛的，其實是那似是大條道理的7個字。

表情E：一個人的自在

閉一隻眼不看不想看的、不看醜陋的，睜一隻眼看大千世界、專挑美好的景像來看，躲在觀景窗後確實愉快。被攝體歐鎧淳不抵得渴，敵不過那「七字真言」，唯以E表情面對，最近她不時在社交網絡更新訓練的點滴，人魚公主翻閱故事的手划在水中，她說現在單身、一個人的狀態最自在舒服，在水中，一個人，純粹、專注。

啊，她其實並不是只有一個人，還有在她Instagram曝光率很高的教練「張教」。

當下，她享受在最自如的水中，最自在的狀態。

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