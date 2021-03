物之話・李卓耀｜一針一世把信念刺進身體裏　做自己有什麼好怕

「我要穿什麼(隊服)嗎?」李卓耀在訪問前一天問。

「做自己就好了。」我答,這也是訪問的原意。

紋身隨墨水滲進皮膚之前,僅是一個圖案,卻也是人生的一部分,是說故事之人賦予獨一無二的意義。

一頭金髮、手臂與頸上黑色的墨線,時至21世紀似乎還是走不出途人的獵奇目光。他是精英運動員中的小眾,無論是在外形抑或是答題上。披上香港隊隊服,彷彿就輕易把運動員的獨特個性抹殺掉。

而他,毫不在乎別人想法。

問李卓耀為什麼會紋身,他一貫隨性說:「其實很即興。『無啦啦』不記得看到些什麼,突然想紋身,隔了一個星期便真的走去紋了。」

紋身是一場經歷, 一個不能回頭的行為,也等同作出一個改變。有人會把紋身理解為離經叛道,但做跟別人不一樣的事又如何?紋身型不型不是給人看,不作繭自縛才是他的信念。

一個兩個三個四個,逐個紋身,認識李卓耀吧。

#1 "Have Faith In Yourself"