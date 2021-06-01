歐陽耀冲剖白30年追夢心聲　願日本成終站：會踢到最後一刻

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-01 18:05

日本第三級聯賽（J3）球會YSCC橫濱4月宣布簽入前香港足球代表隊成員、現年31歲的中場歐陽耀冲，令綽號「神之子」的他成為首位加盟日本職業聯賽（JFL）球隊的香港球員。 「歐冲」今（6月1日）正式投入新東家的操練，並獲安排在練習後出席記者招待會，剖白多年來追逐足球夢的心聲。

日前完成簽證手續後，「歐冲」在5月中已飛抵日本並接受兩周隔離，今日終正式以球員身份參與球隊首操練。

YSCC橫濱對「歐冲」加盟也隆重其事，在練習後召開記招，包括日本《讀賣新聞》、日本《經濟新聞》及來自香港的傳媒，總共逾20名記者，均獲邀透過視像會議參與。

歐陽耀冲加盟日本YSCC橫濱 31歲三度外流創歷史 5月或鬥前國腳

歐陽耀冲在首課操練後獲球會安排開加盟首個記者會。（ Y.S.C.C.提供）

雖然「歐冲」在練習後明顯有點疲態，但他仍西裝骨骨地現身，以日文向當地傳媒問好及自介。他透露自己過去兩周在酒店內一直健身，惟始終需時適應，「教練也叫我加油，我希望能盡快調整自己，令他對我增添信心。目標是今季有一定出場機會，入波幫球隊取勝，每一場拚到盡吧。」

YSCC橫濱的淺藍色球衣相當搶眼，連「歐冲」也大讚「好靚」，他認為球衣上的暗花設計特別，詢問之下發現原來圖案代表不同的橫濱名勝，「很期待到這些地方；也希望跟日本的小朋友踢波交流，重新感受他們身上那股對足球的熱誠。」

歐陽耀冲在場內場外的生涯（按圖放大）：

他坦言對日本的一切十分深刻，又指每位隊友的能力甚高，令自己可集中做想做的事，「以前需要回後場拎波、分波，再跑上前，現在有人分擔工作，可專心進攻。」更重要的是，日本人看待足球員的態度，跟香港差天共地，「這裏踢波有保障，在餐廳告訴別人我是『J-Leaguer（日本職業聯賽球員）』，他們會很尊重你。」

歐陽耀冲參與球隊操練。（ Y.S.C.C.提供）

日本記者對「歐冲」旅日前的經歷頗為好奇，有人問他曾否想過放棄足球，「歐冲」指自從3年前從中甲回流，就已為再度外闖做好準備。他強調自己要背水一戰，「那刻告訴自己一定不會留在香港，想令自己沒有退路，逼自己向前衝。結果等了這麼長時間，終於有試腳機會，我知道定要好好把握；即使在香港有小生意，仍堅持抽時間跑步練體能。」

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因為對「歐冲」來說，「J-Leaguer」是他的夢想。由小時候接觸足球小將及遊戲機等，身邊事物幾乎都圍繞日本足球，「現在的一切是夢寐以求，所以真的很激動。」縱然已步入職業生涯下半段，但他仍有一個願望。「現在也算是球員的黃金時間，我要告訴香港及日本球迷，香港球員不止可在本土及中國聯賽搵食，還可以挑戰更高水平。」

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多年來為求追夢，「歐冲」犧牲了跟家人及女友的相處時間，他坦言日本會是自己的最後挑戰，「之後想組織家庭，會想有更多陪家人的時間；所以在日本能踢多久便踢多久吧。香港也有一間我很喜歡的球會，若他們找我，也許我會考慮，但到時再算吧。」「歐冲」稱，退役後會將在日本所學的足球文化及技術帶回香港，讓更多港將到外地或日本發展。