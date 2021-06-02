世界盃外圍賽｜免費直播香港對伊朗　主帥：「香港不死」態度迎戰

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-02 18:19

世界盃亞洲區外圍賽C組分組賽，香港足球代表隊明（6月3日）晚將於巴林鬥亞洲「二哥」伊朗。主教練麥柏倫承認對手任何方面都較港隊優勝，但相信只要球員團結，仍有望踢出驚喜。

正在巴林備戰世界盃外圍賽的港隊，明晚將會迎戰亞洲「二哥」伊朗，主教練麥柏倫跟守門員葉鴻輝今日出席賽前記者會。麥帥雖然先「賣口乖」，大讚當地是美麗城市、工作人員好客之餘，酒店設施也令人滿意。

港足主帥麥柏倫（左）跟守門員葉鴻輝（右）出席賽前記者會。（香港足總）

不過，他隨即表達對練習場地的不滿，直指有球員（羅拔圖）因此而受傷。他道：「草地質素很差，也有點硬，對球員膝頭及肌肉也不太好，他們要踢得很小心。」麥帥補充，拗柴的羅拔圖並無大礙，而這位守將今場亦因累積兩黃停賽。

練習場有窿令港足球員拗柴 硬仗當前拒抱捱打心態

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：

團結抗強敵 麥柏倫：香港不死

伊朗坐擁有「伊朗美斯」之稱的阿斯蒙（Sardar Azmoun），這位射手首循環曾攻破港隊大門；而波圖前鋒達利美（Mehdi Taremi）及效力英超白禮頓的查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）亦在陣中。

麥帥坦言伊朗在身型、速度、比賽節奏及洞悉力等各方面都比港隊強，形容若球員「逐個秤」，雙方肯定有巨大差距。不過他認為只要港隊團結起來，或許能踢出讓對方驚訝的表現，「伊朗是亞洲頂級球隊之一，港隊球員必須清楚在場上面對每種情況時，要如何走動或踢什麼位置。他們需要信心、戰鬥的精神，需要一種『香港不死（Hong Kong never die）』的態度。」

麥柏倫對訓練場地質素欠佳表達不滿。（香港足總）

比賽波影響球感 葉鴻輝自信可保清白身

今場極大機會負責把守港隊最後一關的葉鴻輝，也對搶分充滿信心，「作為龍門當然希望每場也零失球，這對港隊也很重要。有上次主場對伊朗的經驗幫助，有信心盡量力保不失。」

他透露今次比賽用球跟以往使用的有分別，令射門球速較快，「影響最大是球感，控波接波要重新適應，但大致上也沒有問題。」葉鴻輝表示，雖然伊朗在中東出戰會有輕微優勢，會比較習慣天氣及時差，但強調港隊已有方法應付這支勁敵。

費蘭度辛祖兩大原因退隊 港足主帥反駁外界質疑

顏樂楓以勤奮戰勝天生劣勢 黃洋望新人捉緊機遇

葉鴻輝有信心可阻止伊朗取得入球。（香港足總）

即睇港隊於巴林備戰第二天操練情況：（按圖放大）

足總今日公布港隊3場分組賽直播安排，全數由Now TV 630及Now TV 633台直播；球迷亦可透過Now 隨身睇及Now 體育App免費收看Now 630頻道的賽事直播。

麥柏倫希望球迷繼續為港隊送上支持，「香港球迷的支持是世界級，很死忠也很正能量，我們也一定會為這件港隊球衣而戰鬥！」