世界盃外圍賽│練習場有窿令港足球員拗柴　硬仗當前拒抱捱打心態

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-01 13:09

為出戰世界盃亞洲區外圍賽，港隊於香港時間上周六（5月29日）啟程往巴林。完成一切防疫程序後，港隊終在昨（5月31日）晚進行在當地首課操練，備戰周四（6月3日）對C組榜首伊朗的硬仗。

港隊大軍在穿上防護衣及眼罩下，經歷16小時、於泰國及杜拜兩度轉機的旅程，終在當地時間前日（5月30日）早上飛抵當地。

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港隊職球員在穿上保護衣及眼罩下啟程。（網上圖片）

港足職球員在機場已須立即接受病毒測試，之後坐專巴到達下榻酒店隔離，大軍獲安排一人一房，並要在等待測試結果出爐後方可離開房間。

從部份球員的社交網站上可見，港隊「隔離餐」甚為豐富，除了有生果、蔬菜及肉類，更有炒飯提供。

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：

球場細兼有窿 無阻港隊備戰

直至當地時間昨日早上，港隊確認全體職球員檢測呈陰性，在隔離接近一日後，球員終可到健身房舒展筋骨，並於晚上到球場進行抵埗後首課操練。巴林日間氣溫高達39度，惟助理主教練朱志光透露當地較香港乾燥，夜操時溫度也稍為下降，認為球員適應得不錯。

雖然港隊暫未出現水土不服，但助教張健峰指出，練習場地有不少洞，令守將羅拔圖「拗柴」，「情況不算嚴重，其他球員身體狀況也還好。」朱志光也補充，練習場縱然偏細，但無損球員備戰，「首日訓練量不會太大，只是疫情加上作客，球員心理上或多或少有影響，希望他們安定下來後能盡快集中於比賽上。」

港隊抵達巴林後首課操練圖輯：（按圖放大）

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羅梓駿對在巴林「踩草」感到十分興奮。（香港足總）

羅梓駿：不會抱捱打心態

港隊在當地時間周四（3日）晚會迎來今趟旅程首戰，硬撼同組最強的伊朗，兩隊上循環交手時港隊以0：2見負，但24歲後衛羅梓駿沒半點懼色，「雖然港隊陣容有點轉變，但我們已100%準備好去戰鬥、去挑戰！知道今場一定是硬仗，可是我們不會抱捱打心態，會盡力踢場好波。」

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另外，正隨港隊遠赴巴林的中場迪高，昨日已正式告別效力8年的東方龍獅，這名32歲巴西裔球員會轉投另一港超球隊理文，「黃黑軍團」今日下午將公布其加盟消息。