【世界盃外圍賽】顏樂楓以勤奮戰勝天生劣勢　黃洋望新人捉緊機遇

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-25 21:05

香港足球代表隊今次遠赴巴林踢世界盃亞洲區外圍賽，在中國聯賽外流的球員因未獲球會放行而缺席，造就不少首度跟主帥麥柏倫合作的「新面孔」獲徵召。 理文熱血中場顏樂楓便是其中一位，距離上次入選，8年轉眼間已過去，他又有何感受？

今季表現可人的理文中場顏樂楓，相隔8年後再入圍；他對上一次為大港腳披甲，已是2013年9月10日主場鬥新加坡的國際友誼賽，當時他只後備上陣19分鐘。

顏樂楓（右）在多年後再度獲港隊徵召，笑言今日感覺新鮮。（袁志浩攝）

港隊部份首度跟麥柏倫合作的「新面孔」：

顏樂楓只求做回自己

回想起往日只得20歲的自己，顏樂楓有感而發，「自己當時沒有像現在這麼珍惜機會。」他透露因多年來從未入選，早已放下以「踢港隊為目標」的念頭，只想踢好每一場比賽，並對這次獲徵召感意外，「我沒有天份，那時知道要面對現實，自然就沒有去想。可是原來不放棄也未必無機會，只看你自己如何爭取。」

沒練習太耐，顏樂楓的感覺都追不回來，他笑言今日一切感覺新鮮，「不懂如何拿球衣，走出球場後也不知道該怎樣做，見到熟悉的球員，才慢慢重拾節奏。」這位悍將被麥帥大讚「有性格、定必戰鬥到底」，是他最渴望擁有的球員之一，顏樂楓回應指，比賽時不會有太大壓力，只希望做回自己，用表現感謝教練信任。

黃洋仍是港隊老大哥，面對多名新兵入選，他希望對方把握機會。（袁志浩攝）

黃洋望新人捉緊機遇 「未來就靠他們了」

至於港隊老大哥黃洋則慨嘆，看見眾多新人讓自己憶起往事，「自己首次入選也跟光頭（顏樂楓）差不多年紀（28歲），感覺今日很有朝氣，香港隊未來就靠他們了。」他又稱自己十分珍惜「香港隊」的身份，希望「新面孔」爭氣，「今次是本地球員爭取港隊位置的機遇，就看他們能否把握。我希望全隊給球迷一個驚喜，令大家相信港足未來是有希望的。」

被問到如何看待兩名前鋒退隊，黃洋也把機會讓給身旁的梁冠聰回答。這名東方龍獅中場亦已跟港足睽違5載，他指無論任何球員入選，都抱着同一使命感，「我們23人背負700萬人希望，一定會隨時做好準備。」梁冠聰又表示，期望借助自己的故事，告訴時下年青人「就算跌落谷底，都可以企番起身。」