【世界盃外圍賽】費蘭度辛祖兩大原因退隊　港足主帥反駁外界質疑

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-25 20:14

香港足球代表隊今日（25日）在時隔一年半後再開操，但同時證實兩名前鋒退隊，主教練麥柏倫為事情解畫，同時反駁外界對入選球員的質疑。

自2019年底的東亞足球錦標賽，港足相隔17個月終再度投入操練，備戰下月初在巴林舉行的餘下3場世界盃亞洲區外圍賽。然而港足在開操首日卻已傳來壞消息，兩日前為東方龍獅於聯賽終極一戰披甲的前鋒辛祖及費蘭度均退隊，勢影響港足攻力。

港足主帥麥柏倫透露，費蘭度因受傷患困擾，身體無法承受常規練習，需時休息，「他很期待代表港隊，所以有點失望」。至於另一中鋒辛祖，足總稱他以個人原因退隊。麥帥指此子與球會經已完約，據悉辛祖因而在出外參賽時不受保險保障，被逼棄戰。港隊現僅剩夏志明、安永佳跟孫銘謙3名前鋒，麥帥指原先不考慮補選，但他獲悉有部份球員對落選相當失望，故改變初衷，料於今周內會有決定。

東方龍獅翼鋒費蘭度兩日前剛為球隊披甲，麥帥透露他昨日因傷退隊。（資料圖片）

港隊主帥麥柏倫強調自己對球員十分熟悉，選人有自己的準則，包括經驗及能力。（袁志浩攝）

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選兵受質疑 麥柏倫強硬回應

上周公布港足決選名單後，有球迷對麥帥選兵準則提出質疑，指部份入圍球員如黃洋及唐建文等，於今季港超聯缺乏上陣時間，狀態或不足。麥帥回應時態度甚為強硬，重申自己對球員瞭如指掌，「98%港超比賽我都睇過，我很清楚他們的能力，以及可在隊內發揮什麼角色。」

傑志總監朱志光此趟旅程亦再度擔任港足助理主教練，麥帥指跟對方一直保持溝通，「他讓我了解黃洋及唐建文的體能狀況，所以我一點也不擔心，兩人也可為球隊帶來經驗。」

今次港足23人中有9名球員超過30歲，特別集中於防線上。麥帥解釋自己一向重視球員質素而非年齡，認為自己已徵召足夠年輕球員入選，「我很樂意讓小將獲取經驗，在3至5年內變成港足主力。」他又認為麾下應如鬥士一樣，擁有永不放棄的態度，「我希望他們能夠成長、肩負起更多責任，不應只想着做隊員，而是在場上要有11個領袖。」

傑志老將唐建文今季在聯賽只正選上陣3次，被球迷質疑應否入選。（袁志浩攝）

港足拒只守不攻

雖然港足會面對巴林、伊朗及伊拉克等強敵，但麥帥表示不會只專注防務，在進攻上也會下苦功，目標自然是爭取最好成績。他道：「球員要知道贏得控球時要怎樣做、如何射入關鍵入球等，而不是一味盲目地跑。」這位芬蘭教練的合約會在6月底屆滿，他表示希望續約，惟暫未跟足總洽談，會先集中於港隊賽事。

據了解，港隊在5月30日飛抵巴林後會即時進入「隔離泡泡」，直至賽事完結；而球員於下月17日返回本港後需接受21天隔離，足總稱正跟政府商討為參與亞協盃分組賽（6月23日展開）的東方跟理文球員提供豁免，惟暫未有進一步消息。