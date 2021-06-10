歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩　利雲度夫斯基繼續單天保至尊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-10 16:13

歐國盃E組，西班牙與波蘭﹑斯洛伐克及瑞典力爭出戰，4隊代表人物均是三字頭的老將，可惜4人未能齊齊亮相，事關沙治奧拉莫斯與伊巴謙莫域分別因不同原因落選。 西班牙看似在這組一枝獨秀，但在新冠肺炎陰霾下，由利雲度夫斯基領軍的波蘭有力挑戰首名出線的席位。

歐國盃E組分組賽賽程：

第一輪： 14/06（一） 深夜0：00 波蘭 VS 斯洛伐克 14/06（一） 深夜3：00 西班牙 VS 瑞典

第二輪： 18/06（五） 晚上9：00 瑞典 VS 斯洛伐克 19/06（六） 深夜3：00 西班牙 VS 波蘭

第三輪： 23/06（三） 深夜0：00 瑞典 VS 波蘭 23/06（三） 深夜0：00 斯洛伐克 VS 西班牙

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

西班牙：肺炎陰霾籠罩大軍

世界排名：第6位 外圍賽成績：F組首名（10戰8勝2和） 教練：安歷基 主力球員：布斯基斯﹑堤亞高艾簡達拿﹑莫拉達

西班牙主帥安歷基未有用盡26人大軍名額，並未揀選任何一個皇馬球員，包括老大哥沙治奧拉莫斯。開賽前一星期，隊長布斯基斯及迪亞高洛蘭迪先後驗出確診新冠肺炎，隊內有傳染的風險。

「狂牛兵團」出戰歐國盃有不少隱憂，西班牙在外圍賽10場不敗外，僅錄得5個失球，但拉莫斯及布斯基斯缺陣下，後防隨時有「甩漏」。

傷患纏身拉莫斯落選西班牙大軍 安歷基：為了最強陣容

西班牙3日內兩名球員染疫 安歷基急召阿列沙巴拿加跟操

拉莫斯落選，布斯基斯患肺炎，兩大老將未能披甲對西班牙甚有影響。（資料圖片／Getty Images）

西班牙在2008至12年間，連贏世界盃及歐國盃錦標，當時前線有費蘭度托利斯及大衛韋拿兩大前鋒坐鎮。今屆陣容中，卻缺少一名令人有信心的前鋒，效力祖雲達斯的莫拉達大有可能正選披甲，惟他的把握力確實一般，就如早前對葡萄牙的友賽連番失機，錯過贏波的大好機會。

西班牙前線甚有可能由莫拉達掛帥。（資料圖片／Getty Images）

入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

波蘭：利雲度夫斯基繼續單天保至尊

世界排名：第21位 外圍賽成績：G組首名（10戰8勝1和1負） 教練：保羅蘇沙 主力球員：利雲度夫斯基﹑施捷斯尼﹑基列治

波蘭基本上已跟利雲度夫斯基劃上等號，這名拜仁神鋒今屆繼續前線領銜。原本波蘭不許「利雲哥」注定一人，事關身邊有比亞迪克（Krzysztof Piatek）及米利克（Arkadiusz Milik）合作攻堅，這個三叉戟甚有睇頭，可惜二人先後傷出，利雲度夫斯基只好繼續孤單一人攻堅。

利雲度夫斯基缺乏兩名前鋒拍檔，今屆繼續獨力在前線衝鋒陷陣。（資料圖片／Getty Images）

波蘭擁有神鋒在陣，必須善用這進攻點，英超兵莫達及基列治外，效力拿玻里的施連斯基創造力十足，從後支援利雲哥，波蘭前線具備一定數糊能力。

波蘭教頭保羅蘇沙（Paulo Sousa）深知球隊擁有神兵利器，直言球隊必定以進攻為主，「進攻是我們的基本踢法，我們不可以浪費利雲度夫斯基的入球能力，球隊亦有其他高質素的進攻球員配合，我相信可以在今屆賽事獲得佳績。」

波蘭教練保羅蘇沙揚言大打進攻足球，不可浪費利雲度夫斯基的入球能力。（資料圖片／Getty Images）

瑞典：沒有伊巴靠冒起小將孭重飛

世界排名：第18位 外圍賽成績：F組第二名（10戰6勝3和1負） 教練：安達臣 主力球員：古路施夫斯基﹑連迪路夫﹑科斯貝治

原本有望再戰大賽的伊巴謙莫域，可惜因為膝傷無緣入選，勢錯過生涯最後一次歐國盃的機會。瑞典主教練安達臣決定重召39歲的伊巴，證明隊中青黃不接問題嚴重，征戰多年的施巴斯坦拿臣﹑馬古斯貝治及路斯迪（Mikael Lustig）依然是球隊主力。

39歲伊巴謙莫域「神之回歸」無緣上演 因膝傷篤定缺席歐洲國家盃

伊巴早前對祖雲達斯一仗不慎觸傷膝部。（資料圖片／Getty Images）

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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瑞典全軍唯一的千禧後古路施夫斯基（Dejan KULUSEVSKI），今季在祖雲達斯獲得不少上陣機會，在C朗身邊獲益不少，是今屆瑞典的重點新星，不過他早前確診新冠肺炎，未知能否在首仗對西班牙時披甲。

古路施夫斯基是瑞典陣中的焦點新星。（Getty Images）

【伊巴之外，瑞典國家隊還有什麼猛將？】

+ 2 + 2 + 2

斯洛伐克：咸錫率新貴力爭再闖淘汰賽

世界排名：第36位 外圍賽成績：E組第三名（8戰4勝1和3負） 教練：達高域 主力球員：咸錫﹑史堅尼亞﹑杜巴夫卡

斯洛伐克的代表人物必定是中場悍將咸錫，這名33歲的標誌人物，在斯洛伐克陣中依然舉足輕重，力爭領軍連續兩屆殺入淘汰賽。

咸錫繼續以隊長身份領軍，力爭再闖淘汰賽。（資料圖片／Getty Images）

除了咸錫，斯洛伐克陣中亦有不乏冒起的新貴，包括效力國際米蘭的史堅尼亞（Milan Skriniar），這名26歲中堅已是國米的後防主力，並引來熱刺及其他歐洲強隊的注意。史堅尼亞率領斯洛伐克防線，配合紐卡素門將杜巴夫卡，力阻其他球隊的來襲。不過，復出再戰國際賽的兩閘比卡歷及侯保根，二人年屆35歲，絕對是斯洛伐克防線的一大隱憂。