足球熱話︱46歲碧咸花式放狗被維多利亞取笑　赤裸上身騷六舊腹肌

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-06-07 19:30

46歲的碧咸跟不少爸媽一樣，送寵物給子女做禮物，到頭來照顧毛孩子的重任還是落在自己身上。 「萬人迷」四子女日漸長大，與子女合照減少，反而時常分享一家三狗：Olive、Fig和Sage的照片。他風雨不改每天遛狗，近日英國難得有晴天，他上載的一張半裸「放狗」照片成為熱話。

碧咸家三隻狗狗都是可愛的長毛犬Cocker Spaniel（曲架），牠們的名字全是植物名稱，老大是2015年起飼養的橄欖（Olive），老二是2018年9月加入的無花果（Fig），老么是2019年聖誕到埗的鼠尾草（Sage）。

一家人都對三位新成員愛錫有加，然而碧咸三個仔Brooklyn、Romeo、Cruz已分別22、18和16歲，連幼女Harper也已經9歲，陪伴得碧咸最多的，反而是三隻小狗。

碧咸時常以有型造型遛狗。（Instagram＠DavidBeckham）

碧咸無論任何天氣，也會放狗，英國向來雨水多，去年10月他曾經在Instagram上載一張Olive、Fig和Sage被大雨淋得濕透的照片，寫上一句：「他們現在一定是很愛我或是憎死我」，既幽默又盡顯汪奴的矛盾心情。

碧咸2020年10月上載一張Olive、Fig和Sage被大雨淋得濕透的照片，一句：「他們現在一定是很愛我或是憎死我」，十分搞笑。（Instagram＠DavidBeckham）

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汪奴遛狗大多穿著「街坊裝」，碧咸當然不是別人，每次都會穿上時尚衣飾、擺出最有型的角度拍照，靚人靚景加上可愛的狗狗，張張都似名信片般漂亮。

令人吃驚的是，近日他竟然在放狗期間脫去上衣，露出健美身材，人到中年，腰上依然沒有半點肥肉，教人艷羨不已。

經常英美兩地穿梭的他，在帖文中說明，「對，這兒是英國。當太陽出來的時候，我們都會除衫，連放狗時也不例外」，原來難得英國出太陽，所以碧咸放狗期間也忍不住解除束縛，他最後補上一句，「維多利亞在取笑我」，與太太打情罵悄之餘，不忘告訴世人夫妻倆正在溫馨遛狗拍拖。

碧咸放狗期間脫去上衣，露出健美身材。（Instagram＠DavidBeckham）

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