世界盃外圍賽｜蒙古吞14蛋後爆冷贏波　國足淨勝菲律賓保晉級希望

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-08 08:48

世界盃亞洲區外圍賽F組，上場慘吞日本14隻光蛋的蒙古，周一（7日）打出漂亮的一仗，爆冷一球力克吉爾吉斯，這支落敗的中亞球隊原來有難言之忍。 另外，阿聯酋出戰的中國隊，憑武磊及吳興涵各建一功，兩球淨勝菲律賓，繼續衝擊世界盃席位外，鉅額贏波獎金亦袋袋平安。

世界排名192位的蒙古，是世界盃亞洲區外圍賽F組的魚腩，上仗被日本狂數14球，今仗面對世界排名99位的吉爾吉斯，蒙古當然是被看淡的一隊。

縱然蒙古比對手的排名低接近100位，今仗卻與吉爾吉斯拉成均勢，戰至上半場中段一次死球攻勢更有斬獲，攻破吉爾吉斯的大門，蒙古力保一球勝局，爆大冷擊敗吉爾吉斯，錄得世界盃外圍賽的第2場勝仗。

蒙古爆冷擊敗吉爾吉斯，蒙古球員感動地跪地。（影片截圖）

蒙古攻入奠勝球片段：

吉爾吉斯尷尬落敗，基本上斷送以小組第二名出線的希望，原來這支中亞球隊有難言之忍。留意今仗吉爾吉斯的陣容，看到門將由5號球員Ayzar Akmatov擔任，已感到奇怪，原來這名球員司職後衛。

根據日本傳媒報道，吉爾吉斯抵達日本後，開賽前兩小時得知有一名球員驗出確認新冠肺炎，隊中5名球員被列為密切接觸者，剛好其中3人也是守門員。在突然沒有門將的情況下，只好找來一名後衛做替工，最終一球不敵對手。

中國兩球淨勝菲律賓 武磊建功破僵局

另一邊廂，中國隊挾上仗7球大勝關島的氣勢，今仗迎戰菲律賓，武磊及入籍兵艾克森合作攻堅。兩軍實力有明顯差距，菲律賓全場沒有任何攻門，國足控制戰局，可惜上半場未能攻破對方大門。

效力西乙愛斯賓奴的武磊，換邊後在禁區內被對手門將撲跌，並親自操刀主射12碼建功，助國足在56分鐘打開缺口，加上吳興涵門前撞射破網，65分鐘奠定勝局，兩球淨勝菲律賓，續居A組的第二名。

武磊博12碼再親自操刀建功。（路透社）

8個小組的第二名球隊中，最佳的前5名才可躋身12強賽，如今即使國足報捷亦僅排第6位，倘若要延續世盃夢，未來對馬爾代夫及敘利亞亦不容有失。

重賞之下，必有勇夫，中國足協特意準備合共1200萬人民幣獎金，國足今仗擊敗菲律賓便獲得300萬，加上早前贏關島的100萬，400萬獎金袋袋平安。

國足炒關島獲100萬獎金 入籍兵阿蘭處子戰入兩球

有中國球迷赴阿聯酋入場支持，面罩口罩當然不可少。（路透社）

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