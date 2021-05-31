世界盃外圍賽｜國足炒關島獲100萬獎金　入籍兵阿蘭處子戰入兩球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-31 11:20

世界盃外圍賽亞洲區40強賽重開，國足昨晚在蘇州面對同組最弱的關島，錄得7：0的大勝，首次為國足上陣的巴西入籍兵阿蘭（前譯阿倫杜格拉斯）頭頂腳踢，梅開二度，今季幫愛斯賓奴贏到西乙冠軍的武磊亦有兩個入球。國足教練李鐵大讚全隊的精神狀態，並叫質疑武磊堅持外流歐洲的人閉嘴。

國足身處40強賽A組，昨晚在蘇州面對弱旅關島，主帥李鐵派強陣應戰，鋒線上由外流西乙的武磊拍艾克森（入籍前譯艾傑臣）攻堅，後防就有張琳芃與從英國歸化的蔣光太（入籍前譯布朗寧）鎮守中路。國足實力比關島強得多，一開波已圍住對手半場狂攻。

唯一一名外流球員武磊博到12碼，在19分鐘親自操刀射入，打開紀錄，之後金敬道建功，幫國足半場領先2：0。在下半場，國足再加強攻力，韋世豪後備登場，本身是巴西人的入籍兵阿蘭亦入替，首次為國足披甲。國足在下半場中段連番得手，先有武磊在55分鐘攻入個人第二球，到61分鐘輪到吳曦建功，5分鐘後艾克森接應傳中頂入，拉開到5：0。

國足今場的控球佔比達87%，射門39次其中17次中目標。阿蘭在尾段找到國際賽處子球，到83分鐘，他接應張玉寧的傳中，門前撞入成6：0。87分鐘，韋世豪左路傳中，小禁區頂的阿蘭無人看管，頭槌一擺，頂成7：0完場。國足贏波後5戰得10分排次席，首位是15分的敘利亞。

31歲的阿蘭在巴西出世，到2010年登陸歐洲球壇，加盟奧地利的薩爾斯堡，曾贏到當地甲組聯賽冠軍，而且在14/15球季為薩爾斯堡出戰歐霸盃，攻入8球，力壓盧卡古及希古恩等球星，贏得當屆歐霸盃神射手。他在2015年來到中國，投效廣州恒大。

若4戰全勝可獲1200萬人民幣獎金

為了鼓勵國足球員爭勝，中國足協為4場40強賽準備1200萬人民幣獎金。如果贏關島的話會獲100萬，贏馬爾代夫就有200萬，擊敗菲律賓則有300萬，若果能夠打敗同組最強的對手敘利亞，更可獲600萬。若果國足可以4戰全勝，全隊合共可袋1200萬。

國足教練李鐵滿意球隊的發揮，他說：「其實我們都知道對手很弱，但是每一個球員真的都是竭盡全力，每一次的防守進攻都做得很好，丟球就反搶。球隊表現的精神狀態和鬥志，這是讓我非常滿意的地方。」

【中國贏關島７：０精華片段】

國足主帥李鐵支持武磊繼續外流歐洲

武磊今季在愛斯賓奴的上陣機會不多，內地開始有球迷質疑他堅持外流的決定。球員時代踢過英超愛華頓的李鐵賽後力撐武磊說：「有些在外面經常質疑武磊，或者說東說西的人你們真的可以閉嘴了。因為我在歐洲待過，你們應該知道在歐洲，尤其在一個完全不熟悉的國度打拼，這是五大聯賽唯一的一個球員，非得給他說得回中國踢你們就高興了？」

李鐵支持武磊在歐洲踢到掛靴，他續說：「我們應該都能看到武磊的進步，雖然有時候在歐洲踢得多、有時候踢得少，但總體上還是得到了很多成長，等到他退役後把這些學到的東西帶回中國，這樣才會幫到中國足球。所以這些人真的不要再說了，好好看球吧。」