英超熱話｜阿古路臨別送禮被人當係草？　征美洲盃與美斯再衝冠

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-11 17:47

阿根廷尖刀阿古路告別效力十載的曼城，加盟巴塞隆拿揭開生涯新一頁。臨別之際，阿古路向「藍月亮」裝備管理員送出自己的座駕，絕不吝嗇，但這輛座駕卻出現在拍賣網站。 另外，阿古路入選阿根廷大軍，準備出戰香港時間周一（14日）開鑼的美洲國家盃，力爭28年來首度封王。

阿古路結束10年的曼城生涯，回歸西甲賽場並轉投巴塞隆拿，勢與好兄弟美斯首度在球會並肩作戰。阿古路已經與「藍月亮」的職員建立深厚友誼，如今離隊他投，當然不會虧待合作多年的一班手足，花約6萬英鎊為教練團隊贈送每人一隻名錶。

阿古路以淚水告別曼城傳奇生涯 昔日承諾終無法兌現

阿古路以巴塞球員身份亮相魯營球場。（Getty Images）

當他離開英格蘭時，同樣送出自己的座駕，而幸運兒正是曼城的裝備管理員（Kitman）馬蘭特，二人交收時相擁，看得出阿古路與隊中職員的關係甚為不錯。

物重情意同樣重，阿古路出手十分闊綽，惟他這份價值不菲的禮物竟然出現在拍賣網站，更定價24100英鎊，並將在下周一（14日）截止。難道阿古路的一片好心淪為普通的5位數銀碼？非也，英國《鏡報》指原來馬蘭特家中原本已有一架房車，所以他們將阿古路的禮物放上拍賣網站，其中價錢的5%將撥捐兒童醫院，順道可以做善事，一舉兩得。

Aguero ninggal Range Rover buat kitman City. Sultan. pic.twitter.com/RplDCdShDU — Penunggu Tribun (@joretni) June 4, 2021

阿根廷公布美洲盃28人大軍 戴巴拿落選

除了香港時間今晚深夜舉行的歐洲國家盃外，美洲國家盃同樣如箭在弦，因為疫情的關係，巴西臨時取代哥倫比亞及阿根廷舉辦美洲盃。

尼馬為首巴西國腳發聲明齊反美洲國家盃 但無意杯葛賽事

阿根廷剛公布參加美洲盃的28人名單，情同手足的美斯及阿古路齊齊入選，再配合迪馬利亞及拿達路馬天尼斯等球員，但祖雲達斯的戴巴拿則缺態落選，力爭28年來首度稱霸美洲盃。

情同手足又豈止美斯阿古路 細數球壇有你有我的好兄弟

入選阿根廷美洲盃28人名單的門將：

入選阿根廷美洲盃28人名單的後衛：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的中場：

+ 3 + 3 + 3

入選阿根廷美洲盃28人名單的前鋒：

【10支美洲國家盃參賽隊伍及分組情況】

+ 4 + 4 + 4

👇點圖睇：「老夫老妻」美斯與阿古路👇

+ 14 + 14 + 14

👇點圖睇：細數球壇多對情同手足的好兄弟👇