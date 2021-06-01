足球熱話｜情同手足又豈止美斯阿古路　細數球壇有你有我的好兄弟

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-01 18:39

「一世人兩兄弟，有你有我」，阿古路正式轉投巴塞隆拿，大大增加好兄弟美斯留在魯營的機會，相識多年終有機會效力同一間球會。 球壇上的好兄弟，又豈止美斯阿古路一對呢？

阿古路戰畢歐聯決賽後，隨即前往西班牙，並在周一（31日）公布正式加盟巴塞，簽約兩年，勢與多年好友美斯首度效力同一間球會。

阿古路與美斯合體不是夢 投巴塞勢組超強鋒線

阿古路以巴塞球員身份亮相魯營球場。（Getty Images）

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美斯與阿古路識於微時，2005年一同被徵召至阿根廷的世青盃大軍，二人成為室友後一拍即合。由青年軍至大國腳，美斯與阿古路四出為國爭光，足跡遍佈世青盃﹑奧運會﹑美洲盃及世界盃，即使二人聚少離多，十多年來依然保持良好關係，情同手足。兩人都是六月生日，幾乎每年都會一起慶祝，阿古路早前更曾笑言，與美斯的關係「有如老夫老妻」。

阿古路相隔10年後再次登陸西甲，更與「老死」效力同一球會，他自信地表示：「佢（美斯）留低機會好大啦」，二人來季齊披巴塞球衣作戰看來不是夢。

阿古路與美斯如老夫老妻 代抱不平高呼一起打光頭佬

阿根廷國家隊同房13年 細說美斯與阿古路的兄弟情

阿古路與美斯在國家隊合作多年，如今終有望效力同一間球會。（資料圖片／Getty Images）

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連格與福仔廿載兄弟情

球場上並肩作戰的好兄弟，又點止美斯與阿古路。

在英格蘭球壇中，必須要數到一同效力曼聯的拉舒福特與連格，二人在球隊或國家隊，也像對孖公仔報喜，不論比賽﹑訓練﹑搭飛機﹑行善也要「行孖咇」，就連放假也要一起去沙灘同陽光玩遊戲，可見二人的交情匪淺。即使連格近半季被外借至韋斯咸，幸好他的表現被英軍主帥修夫基看到，如今有望在歐國盃再次看見兩人親密的互動。

【足球娛樂．曼聯篇】拉舒福特與連格 動作親暱如情侶的BFF

拉舒福特與連格不論在比賽或訓練，也是出雙入對。（資料圖片／Getty Images）

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蒙特瘋狂整蠱賴斯

除了「福仔」與「連美斯」之外，英軍亦有另一對活寶，就是美臣蒙特及迪格蘭賴斯，二人小時候從車路士的青訓計劃相識至今，感情深厚，儘管賴斯14歲那年被車路士放棄，轉投韋斯咸，二人就算分開兩地，情誼至今未變，現時更攜手入選國家隊。

愈熟愈玩得癲，賴斯正是美臣蒙特的頭號玩弄對象，其中二人結伴在遊艇遊玩時，沉睡中的賴斯被蒙特嚇醒，片段上傳網上令賴斯的反應成為一時佳話。賴斯早前為英格蘭上陣時，被哈利卡尼無視的一幕，再度網上瘋傳，蒙特沒有錯失良機，為好友特製「Meme圖」，十分逗趣。

卡尼建功賴斯獲慘情回應獨憔悴 老友蒙特瘋狂抽水

迪格蘭賴斯（右）與美臣蒙特小時候在車路士少年隊相識至今。（Twitter截圖）

Mason Mount waking up Declan Rice on holiday is the best thing you'll see all day 😂😂 pic.twitter.com/NRUTywG5Fx — SPORTbible (@sportbible) July 3, 2019

奧斯爾「保鑣」哥拉辛拿斯

好兄弟，除了場上並肩作戰外，更要出生入死。奧斯爾與哥拉辛拿斯曾在倫敦街頭遇劫匪，後者武藝高強，赤手空拳擊退賊人，保護老友奧斯爾避免受傷和財物損失。

奧斯爾早前如願轉投土耳其的費倫巴治，哥拉辛拿斯借用期結束後，即將返回阿仙奴，據聞成為清洗對象之一，傳聞有土耳其球會垂青這名波斯尼亞鐵衛，未知有沒有機會與奧斯爾再做隊友。

奧斯爾哥拉辛拿斯遇電單車劫匪 阿仙奴證實二人無礙

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昔日齊齊披上阿仙奴球衣，如今有無機會看到二人在土耳其再度聚首？（資料圖片／Getty Images）

沙拿與洛夫雲的咖啡情緣

說起兄弟，點少得佢哋——沙拿與洛夫雲又是一對肉麻到爆的好朋友，即使如今二人不再同效利物浦，分隔兩地不減兩人的友情。

沙拿與洛夫雲的友誼始於一杯咖啡，及後發展成為無所不談的好友，當洛夫雲上年離開利物浦時，沙拿盡露不捨之情。當洛夫雲抵達俄羅斯的首件事，竟然是與沙拿玩FaceTime通話，更以惡作劇整蠱對方。

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英超錦標成為了二人在利物浦的最佳回憶。（資料圖片／Getty Images）

【洛夫雲X沙拿視像通話】

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林嘉緯與盧均宜

外國球壇好兄弟例子多的是，本地球壇就有「宜嘉」這一對好友，正是林嘉緯與盧均宜，兩人除了在流浪合作外，更在Facebook成立專頁「宜嘉就做」拍片、做直播，舉辦活動跟球迷互動，為香港社會帶來歡樂。

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