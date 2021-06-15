歐國盃｜莫拉達腳頭無靈變代罪羔羊　將帥齊撐：佢今場唔好彩

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-15 15:00

西班牙與瑞典的前鋒們連環失機，造就今屆歐洲國家盃首場互交白卷賽事，當然少不了「狂牛兵團」的莫拉達，全場兩個大好機會均不中目標，更被主場球迷喝倒彩，賽後將帥齊為莫拉達護航。 對莫拉達而言，錯失良機絕不陌生，重溫過往多次失機，其實今仗的兩次攻門亦不算離譜。

歐洲國家盃E組首場分組賽，西班牙與瑞典的箭頭伊沙克﹑馬古斯貝治及莫拉達先後失機，最終「窿對窿」各得1分。

【馬古斯貝治浪費大好良機】

西班牙全場17次射門亦無功而還，莫拉達被視為罪人，這名28歲的前鋒全場3次射門全數不中目標，其中上半場末段無人看管下射斜，瑞典防線下半場初段再「送禮」，惜莫拉達再度未能把握機會，又一次柱邊出界，最終66分鐘被調離場。

西班牙85%控球仍贏不到瑞典 莫拉達浪費對方兩度送禮

艾華路莫拉達失機後難掩失望。（路透社）

If Morata shot Tupac he’d be 50 years old today



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「狂牛兵團」今仗用盡兩名前鋒，莫拉達及謝拉特摩蘭奴未有進賬，主教練安歷基對球隊攻力並不擔心，「當球隊交白卷時，記者們就會問我是否擔心攻力。其實我們今仗有不少入球機會，只是因為欠運而未能轉化為入球。」

即使西班牙在西維爾主場出擊，主場球迷更不時發出噓聲，對國家隊表示不滿，安歷基希望球迷給予更多正面的鼓勵。噓聲的矛頭直指莫拉達，安歷基立即開腔聲援愛將，「莫拉達在防守方面亦做得不錯，我聽到部分球迷向他（莫拉達）喝彩，他有面對這樣場面的經驗，我認為不會影響他的表現。」

莫拉達被視為今仗未有進賬的罪人。（Getty Images）

主帥聲援，隊友同樣力撐，不約而同表示莫拉達今仗沒有幸運之神的眷顧，並深信這名28歲前鋒具備入球能力。守將拿樸迪更豪言，莫拉達有朝一日將令大家另眼相看，「莫拉達已不是首次被噓，以他的質素不應遇到這樣的待遇，他今仗只是欠運，他下場將攻入3球令外界收聲。」

莫拉達戰至下半場中段被換出，不少球迷更報以噓聲。（Getty Images）

莫拉達失機已不是新鮮事，翻看他過往的「失機事件簿」，與今仗對比是小巫見大巫。上季代表作必定是在意甲對阿特蘭大，面對空門後腳攻門，竟然由「叉燒」變「撻Q」斜出。

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莫拉達效力祖雲達斯時不少錯失入球良機。（資料圖片／Getty Images）

莫拉達「叉燒」變「撻Q」逐格睇（按圖放大）：

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