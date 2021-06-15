歐國盃｜西班牙85%控球仍贏不到瑞典　莫拉達浪費對方兩度送禮

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 05:37

歐洲國家盃E組首輪分組賽，西班牙與瑞典踢成0：0，造就較早前贏波蘭2：1的斯洛伐克以3分坐穩榜首。雖然西班牙今場佔盡控球優勢，控球比率達85%，射門亦有17次，但最終未能射穿瑞典門將羅賓奧臣的十指關。

西班牙排出4-3-3陣式，洛迪卡斯簡迪取代確診新冠肺炎的布斯基斯打正選，左閘佐迪艾巴戴起隊長臂章。巴塞隆拿中場柏迪正選登場，以18歲201日成為西班牙史上最年輕出戰歐國盃的球員。鋒線上，丹尼爾奧莫、費倫托利斯與艾華路莫拉達合作攻堅。瑞典就排出4-4-2陣式，正選有多名老將，包括隊長施巴斯坦拿臣及盧斯迪。

西班牙一開波就控制大局，10分鐘更佔9成控球。7分鐘，西班牙角球攻勢，瑞典解圍不遠，伏兵禁區頂的丹尼爾奧莫射高。23歲的丹尼爾奧莫幾搶鏡，到16分鐘接應佐治高基的斜傳，入楔禁區，頭槌頂彈地波，被瑞典門將羅賓奧臣僅以單手撲出。

西班牙今場積極找機會傳中，他們並非隨便一腳斬入禁區，會嘗試組織到底線或者深入禁區，例如在23分鐘，佐治高基打算與佐迪艾巴配合，放短傳予後者到禁區近底線位置傳中，但瑞典球員破壞截到。不過，高基馬上跟進，第一時間起腳，但柱邊出界。

29分鐘，西班牙又有靚傳中，丹尼爾奧莫左路傳入禁區，高基後上入楔，時間配合得剛剛好，可惜他一腳射高。西班牙在38分鐘又有黃金機會，佐迪艾巴左路斜傳，瑞典中堅馬古斯丹尼爾臣明明早着先機，但他竟然「漏油」，皮球落在艾華路莫拉達腳下。不過，莫拉達單對單面對羅賓奧臣射斜。

艾華路莫拉達未能把握對方犯規射入。（路透社）

艾華路莫拉達失機後難掩失望。（路透社）

41分鐘，瑞典獲得一次破門良機，前鋒阿歷山大伊沙克入到禁區，在對方守將拿樸迪的緊纏下起腳，西班牙右閘迪亞高洛蘭迪護空門，差點擺烏龍，皮球彈柱，再回到門將烏尼西蒙手上。

【阿歷山大伊沙克差點射破西班牙】

完半場前，奧莫施遠程炮，又被羅賓奧臣救出。在上半場佔84%的控球的西班牙，未能攻破瑞典的防守，兩隊半場踢成0：0。西班牙上半場9次攻門3次中目標，而瑞典就3射1中。

換邊後，西班牙繼續佔控球優勢，到50分鐘，瑞典中堅馬古斯丹尼爾臣又「送禮」，解圍失誤，又落到莫拉達腳下，但莫拉達在禁區邊起腳一射斜出。西班牙在下半場初段表現略有下滑，攻勢比不起上半場有威脅。

61分鐘，瑞典前鋒阿歷山大伊沙克又再戲耍西班牙防線，在禁區內以一敵三，仍找到空位傳中，可惜拍檔馬古斯貝治一射偏離目標。

【馬古斯貝治浪費大好良機】

73分鐘，馬高斯洛蘭迪跑到右邊底線，在皮球出界前「窩利」傳中，奧莫一控一射，但被瑞典的「血肉長牆」封到。

比賽尾段，已經將一對箭頭阿歷山大伊沙克及馬古斯貝治換走的瑞典全面被捱打。西班牙換人後，攻勢愈來愈有威脅，後備入替的中鋒謝拉特摩蘭奴比莫拉達搶鏡。90分鐘，沙拉比亞在右路以左腳傳中，謝拉特摩蘭奴近門一頂，被羅賓奧臣神勇地用腳救出。

沙拉比亞有次傳中太貼門，羅賓奧臣在謝拉特摩蘭奴趕到前接實。（路透社）

93分鐘，西班牙撕破瑞典防線，但佐迪艾巴接應直線，入到禁區，底線傳中，前柱無人接應，後柱的沙拉比亞一撞，再次被羅賓奧臣接實。完場前，謝拉特摩蘭奴接應角球一頂斜出，最後西班牙全場17次射門都無法攻破瑞典大門，兩隊踢成0：0完場。中堅拿樸迪賽後感嘆：「10場這樣的比賽，我們應該贏到9場。」

西班牙今場佔85%控球，全場917次傳球，830次成功，有6位西班牙球員的傳球次數達100或以上；相反瑞典全隊只得161次傳球，89次成功。自從1980年有收集數據以來，西班牙是在歐國盃首支控球率達85%的球隊。

羅賓奧臣救出謝拉特摩蘭奴的近門頭槌。（Getty Images）

85% - Spain are the first ever side to record a possession figure of at least 85% in a European Championship game since we have this data available (1980). #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/MV9jsFb44p — OptaJohan (@OptaJohan) June 14, 2021

E組兩場首輪分組賽踢完，令人意外地，被視為實力最弱的斯洛伐克以3分排榜首，西班牙及瑞典各得1分，而波蘭就0分包尾。西班牙下場會對波蘭，瑞典就會對斯洛伐克。

瑞典門將羅賓奧臣十分搶鏡，助球隊保住清白之身。（路透社）

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