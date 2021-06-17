歐國盃球評︱意大利脫胎換骨之謎　文仙尼放手一博之下能走多遠？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-17 14:23

意大利在今屆歐洲國家盃（歐國盃）分組賽首兩仗連續兩場大勝3：0，不止成為賽事首次晉級淘汰賽球隊，還踢出與傳統不一樣的風格——歷屆歐國盃他們從未試過在一場比賽中射入兩球以上。 這支傳統強隊未能晉身2018世界盃決賽周，陷入前所未有低潮，因此今屆賽事沒有多少人看好他們。兩戰過後，意大利突然被吹捧為有力問鼎冠軍，到底他們真的具有冠軍相，還不過之場美麗誤會？

意大利曾在1934、1938、1982和2006年四奪世界盃，並在1968年歐國盃封王，每次參加大賽均被視為熱門。直到3年前，他們60年來首度未能晉身世界盃決賽周，被評為「史上最差的意大利國家隊」，一時間跌落谷底。危難之際，球員年代未能在國家隊發光發亮的文仙尼，接手為國家隊動一場大手術。

文仙尼接受國際足協網站fifa.com訪問時稱，「意大利之前四次贏得世界盃和一次歐國盃，都是採用防守主導方式。」他認為，每個國家都有自己一套作戰模式，「就算是目前的意大利，防守質素依然有優勢。」然而他大膽採用一套與前人與別不同的方式，在球隊陷入谷底之際接手，正是他放手一搏的黃金機會。

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文仙尼為意大利動一場大手術，今屆賽事看來相當成功。（Getty Images）

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文仙尼的意大利實驗

說起意大利，立即令人聯想起「穩守突擊」、「1：0」和「保守」，那是藍衣軍團的風格，也是對防守自信與自豪的傳統。正常時候，框架難以打破，文仙尼說，「我在一個十分困難的時候接手，我們想做一些跟前人不同的：帶來很多年輕、有天份，並且能適應不同踢法，比以往攻擊力更強的球員。」

「在我以前執教的球隊，也是用同一方式」，文仙尼曾執教拉素、國際米蘭和曼城三間大球會，先後幫助國米和曼城帶來久違的聯賽冠軍，他直言採用較進取踢法不一定達到預期效果，「有時能成功，有時卻不能，今次或許正是時候給球迷觀看和享受一支踢出悅目足球的國家隊。」

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今屆賽事意大利展現前所未有的侵略性，令球迷意目一新。（Getty Images）

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數據王能否受考驗？

文仙尼2018年5月執教意大利，一步步將這支被評為「史上最差」的藍衣軍團，重新注入自信與活力。大膽、主動和充滿攻擊性的踢法，不止贏得掌聲，也確實得到成績與數據支持。

自從2018年9月0：1不敵葡萄牙後，至今已經29場不敗，近10場比賽全勝兼不失一球，總比數為31：0。曼聯名將加利尼維利讚揚，這支意大利「勤力而訓練有素」，「他們全都清楚自己的工作，今屆很少球隊的中場球員總是向前進攻」。

昔日在國際米蘭曾隨文仙尼麾下的法國名將韋拉，仍對意大利有所保留，「兩場容易的比賽，他們未受真正考驗。他們進攻時缺乏力量、速度與強韌度。」

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的而且確，意大利29場不敗之中強隊對手不多，今屆歐國盃分組賽亦在對手不強之下，有個完美的開局。不能忽視的一點是，盃賽踢到尾也只得7場，氣勢與士氣極為重要，2018世界盃意大利一眾球員只能做觀眾，盡快為球隊建立信心至為重要。這一點，文仙尼通過首兩場比賽已經做到了。

接下來，即將迎來真正考驗。文仙尼在對瑞士一戰，下半場仍有餘裕將433換成532陣式，一方面可讓小基艾沙等後備熱身，同時亦可為之後面對強隊試陣。意大利在A組首名出線機會高唱入雲，如此一來，16強將面對C組次名，該組最強球隊也只是大為失色的荷蘭，次名較大機會為奧地利、烏克蘭或北馬其頓其中一隊，以意大利暫時的表現來看，相信再過一關問題不大。

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意大利大有機會8強遇上比利時。（Getty Images）

意大利真正考驗，很大機會在8強時出現，他們很大機會遇上另一支奪標熱門比利時。「歐洲紅魔」首戰俄羅斯，在中場大將迪布尼缺陣下，仍輕鬆大勝3：0，隨這位曼城球星已傷癒，球隊如虎添翼之下，意大利再過一關入準決賽難度極高。畢竟意大利即使發揮出最佳水平，球隊實力與FIFA世界排名第一的比利時有一定差距。

按實力而言，意大利如能置身8強，已算交到貨，說冠軍，暫時仍言之太早。唯一不認同的，或許正是文仙尼本人。他分析，以往意大利足球盛產世界級球員，很難說清楚為何現今此情不再，與此同時意大利新一代優秀球員正在冒起，「這些年輕人球技足以在國際舞台踢出表現，假以時日將成為世界級球星」，文仙尼稱，「我們的願望是，帶領他們取得勝利，實現他們的夢想。」

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