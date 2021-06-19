足球明星選舉｜丹恩奴域大熱奪雙料足球先生　前曼聯青訓獲兩獎

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-19 14:32

2020/21年度香港足球明星選舉結果今日（19日）揭盅，應屆港超冠軍傑志成為大贏家，共奪得8個獎項。 當中有「黑山伊巴」之稱的藍鳥射手丹恩奴域大熱當選「雙料」香港足球先生。

疫情下足總僅舉辦網上頒獎典禮，今屆「最佳十一人」基本上由外援跟入籍球員包辦，僅得東方龍獅守門員葉鴻輝，以及理文中場顏樂楓兩名土生土長球員當選。其中贏得港超錦標的傑志、高舉菁英盃的東方，分別有4名與3名球員獲獎。

按圖即睇今屆港超最佳十一人得獎名單：

+ 5 + 5 + 5

黑山伊巴成雙料足球先生

至於今季聯賽攻入17球，成為港超聯神射手的丹恩奴域，無疑是傑志捧盃最大功臣。這位射手以高得票率與評審團分數，同時奪得「香港足球先生」獎項，成為雙料足球先生。

雖然丹恩奴域在韓職時已贏盡個人獎項，但他仍對獲得香港球圈最高殊榮感到高興，「沒想過只花短時間就能贏得這獎項，今季是完美的一季。作為職業球員，永遠都以最強為目標，這是我踢波的原因。獲獎代表我仍能維持在高水平，似乎我還可更進一步，我承諾大家，來季會踢得更好。」

丹恩奴域成為新鮮出爐的雙料香港足球先生。（李澤彤攝）

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+ 3 + 3 + 3

曼聯青訓產品奪球員之星

令人意外的是，出身自英超曼聯青訓系統、今季新加盟愉園的中場查理史葛，繼「最佳十一人」後再度贏得「球員之星」，備受一眾同業肯定。而39歲傑志左後衛丹尼，則獲頒「最受球迷歡迎球星」；兩人跟丹恩奴域「睇齊」，同奪兩獎。

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+ 6 + 6 + 6

至於今季上陣23場的天水圍飛馬翼鋒孫銘謙與22歲傑志中場何振廷，就獲得「最佳年青球員」；「藍鳥」主教練朱志光則大熱當選「最佳教練」。

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另外，最佳金球由理文中場顏樂楓於爭標組對東方的遠射奪得；最佳撲救得主則是晉峰守門員林駿杰。

孫銘謙（右）今季僅射入3球，表現一度被主帥郭嘉諾批評，但仍贏得獎項。（資料圖片）