港超聯｜9大數據回顧難忘球季　失機王犯規王出爐　8隊合創新紀錄

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-02 12:43

2020/21年度香港超級聯賽曲終人散，在港超首度起用三循環賽制下，季尾為球圈掀起高潮，無數畫面印在你跟我的腦海中。 《01體育》整理了9項數據，希望從中回顧球季之餘，也為大家帶來啟示，分析各隊優勝劣敗之處。

射手的神效率

港超聯賽統計（一）：射手入球效率。（01美術製圖）

港超聯賽今季新增「超級外援」，最令球迷留下印象的非傑志射手丹恩奴域莫屬，這位「黑山伊巴」屢為「藍鳥」攻入致勝關鍵球，包括爭標組煞科戰鬥東方梅開二度；更曾試過連續兩仗大演帽子戲法。

這位曾效力韓職及中超的前鋒效率無人能及，今季總共在聯賽上陣1082分鐘，交出17個入球，平均每64分鐘便射入1球，是今屆港超聯賽中，唯一平均入球時間低於100分鐘的球員。

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丹恩奴域在港超聯爭標戰對東方龍獅時射入兩個關鍵入球，是傑志今季奪冠的最大功臣。（資料圖片）

+ 3 + 3 + 3

不過，其餘「超級外援」前鋒亦有貨交，理文翼鋒基華尼華頓、冠忠南區尖刀史提芬彭利拿、天水圍飛馬主將達施華都屬球隊進攻泉源。當中擁有優秀速度及個人技術的森巴兵基華尼頓，入球數字及效率僅次丹恩奴域；至於南區「子彈」夏志明則為本地前鋒爭一口氣，一度於射手榜跟「黑山伊巴」並駕齊驅的他，結果以12球問鼎今季「本地神射手」。

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冠忠南區前鋒夏志明是護級組球隊中，唯一入選港足大軍名單的球員，他入季在聯賽攻入12球，成為華人神射手。（資料圖片／袁志浩攝）

黑山伊巴左右開弓 唯獨理文可「零封」

港超聯賽統計（二）：入球部位分布。（01美術製圖）

今季港超聯賽雖只剩8隊，但無阻賽事刺激程度。各路大軍在68場聯賽共轟入221球，平均每場有3.25個入球出現；當中不乏「入球騷」及對攻場面，全季僅得4場賽事踢成0：0。

根據統計，今屆聯賽只有兩球烏龍波，「主角」分別為東方龍獅後衛李嘉耀，及愉園守門員屠俊翹。入球部位方面，超過一半入球也由右腳射入；相反，左腳入球就不足兩成，甚至比頭槌入球來得少。

今季最多入球的聯賽出現在護級組，愉園以7：2大破晉峰。（香港足總）

貴為聯賽神射手的丹恩奴域，雖然身高達1.87米，但他只有1個入球憑頭槌所得。這位自2月份才加盟的前鋒左右腳均能開弓，更擅於走位接應隊友傳中搶點、邊走邊射、中距離埋門，甚至門前捕位「搵機會」；而今季就只得理文一隊，能在聯賽「完全零封」丹恩奴域。

理文90+5絕殺創代表作 零封黑山伊巴兼破傑志不敗身

理文靠季尾復出的副隊長顏樂楓緊緊看管黑山伊巴，成功阻止對方射破自己大門。（資料圖片／袁志浩攝）

東方下半場特別醒神 最慢熱竟是這隊？

港超聯賽統計（三）：入球時間分布。（01美術製圖）

總括而言，今季港超聯賽入球較集中於下半場早段及尾段，各佔逾五分之一；而攻力最強的東方就正好「稱霸」這兩個時段，攻入最多的11球，更創下連續3場絕殺對手的紀錄，反映該隊板凳深度之餘，也足證球員韌力。

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另一邊廂，晉峰跟傑志在最後階段的入球數字（4球）是全聯賽最少。不過，前者整季僅攻入13球，尾段入球佔比已是所有時段中最高，尤其以季中連續兩場於最後15分鐘射入十二碼、分別以1球小勝南區及愉園全取3分最教人難忘。

重溫東方連續三場絕殺精彩圖輯：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

至於理文則明顯入局較快，在開賽首15分鐘內共攻入7球，數字比第二位球隊（3球）多出一半以上，亦是該隊入球佔比最高的時段。相反，同屬爭標組的飛馬在同樣時段全季只曾錄得1球進帳，相信來季要改善慢熱問題。

值得留意的是，標準流浪在今季16至30分鐘時段內，竟然從未取得入球；然而該隊在完半場前15分鐘卻射入7球，是該時段中建功最多的球隊。

理文（黃衫）雖然早段入球最多，但球隊往往未能保住勝局，4月份更陷入低潮，曾接連兩場反勝為敗，包括被飛馬超級外援達施華連中三元、以1：3落敗的這場聯賽。（袁志浩攝）

飛馬命中率成致命傷 尼迪利離隊無損理文攻力

港超聯賽統計（四）：射門／入球效率。（01美術製圖）

「要改善把握力」大概是今季記者賽後訪問時聽得最多的一句，不禁令人好奇，究竟球員的埋門命中率如何？

按數據顯示，今季聯賽中只得東方、飛馬及晉峰的射門命中率不足五成。當中尤以飛馬（45%）最令人失望，全季201次起腳有91次中框，但最終只有23次轉化成入球，入球數字比部份護級組球隊更低，或者是該隊失落來季亞洲賽資格的最大原因。

飛馬前鋒孫銘謙在首兩循環只有兩球進帳，數字比隊內中堅古安奴更少。主帥郭嘉諾透露曾痛罵這位小將，於半場趕他離場，幸此子在第三循環有改善，3戰入兩球。（資料圖片／袁志浩攝）

同樣的事情也發生晉峰身上，這支以年青球員為主的「粉紅兵團」雖然平均每入1球便收穫1分，但入球轉化率僅得可憐的9%，難怪總教練何信賢每場比賽後都向記者大吐苦水，寄望球員可以生性，讓他也可以有倍感安慰的一天。

另外，理文季中有法國籍射手尼迪利掛靴，球隊試過用金承龍及基華尼頓等頂替，最終引入西班牙中鋒洛迪古斯，命中率跟轉化率都名列前矛，似乎已克服尼迪利離隊後的打擊。

而「藍鳥」雖然在兩項數據中並不「標青」，惟該隊每個入球平均為球隊掙得1.16分，最終也奪冠而回，或意味球隊入波「貴精不貴多」。

重溫尼迪利於旺角場的最後一夜：

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傑志成犯規王

港超聯賽統計（五）：紅黃牌／犯規次數。（01美術製圖）

衛冕的傑志無論犯規次數跟總領牌數目都為全聯賽之冠，犯規最少的理文，全隊卻領下45黃2紅，領牌數屬第二高；南區雖屬犯規次數第二多，但只共領36張牌。

實力偏弱的晉峰防線多數受壓，外援中堅艾拔簡勞成全季聯賽被黃牌警告最多的球員（7張）；而今屆共有12名球員被逐，南區佔最多3人，流浪跟飛馬則未有球員領紅。

羅碧芝執法天水圍飛馬對愉園一戰，賽後被愉園將帥激烈投訴。（資料圖片／袁志浩攝）

而說到今季最具爭議的紀律問題，就必數愉園守衛林衍廷及主帥鮑家耀。林衍廷於3月鬥飛馬賽後，被指向執法的主球證羅碧芝發表性騷擾及侮辱的言論被逐；而鮑家耀該仗亦投訴「求吓足總唔好再派女球證」、疑涉及性別歧視，結果兩人同被足總紀律委員會重罰停賽10場。不過，林衍廷結果以罰款取代5場停賽，已於護級組賽事復出。

愉園小將投訴過激被逐 鮑家耀：求足總唔好再搵女球證！

被指性騷擾 林衍廷正選遭球迷狙擊 愉園反勝流浪開齋

林衍廷（右二）被指向羅碧芝發表涉及性騷擾的言論，結果被罰停賽10場。（資料圖片）

紅旗三度高掛 平均逾千人入場創新高

港超聯賽統計（六）：主場觀眾入場人數。（01美術製圖）

今季所有聯賽均讓球迷入場，因應防疫限制、球場最初只能開放一半座位，及後再放寬至75%。這間接讓本地波久違地三度高掛紅旗，包括3月流浪鬥傑志（678人）、傑志撼東方（3101人）及晉峰對傑志（671人）。其中在旺角大球場上演的「傑東大戰」，就引來球迷爭相撲飛，賽前更有數百人於場外排隊入場，為球圈製造話題。

港超聯3月傑志對東方龍獅一仗，旺角場掛起代表滿座的紅旗。（袁志浩攝）

撇除爭標組及護級組於中立場舉行之賽事，班霸傑志錄得最高平均主場入場人數（1653人），而今季重返元朗吸納區內球迷的飛馬，平均主場觀眾超過1400人，比另一勁旅東方更能招攬球迷入場；升班馬晉峰入場人數雖然包尾，但其實球隊出盡力宣傳，入場人數低，一定程度是受制於主場座位數目及防疫措施對入場人數的限制，。

足總將今季爭標組「終極一戰」安排於香港大球場進行，結果7802名觀眾創下港超自2014年推行至今的最高入場人數。護級組賽事也令雙料娛樂「重出江湖」，雖然南區對晉峰一役錄得今季最低的308人，仍難阻全季平均每仗有1079名球迷入場，數字同是港超新高。考慮到今季大半時間入場人數有防疫措施限制，這數字已算相當不俗。

重溫港超終極一戰大球場墟冚情況：（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

得控球 得天下？

按圖即睇餘下三項港超聯賽統計：

今季聯賽前三球隊傑志、東方及理文，在比賽平均控球百分比均高於50％，而「藍鳥」更控球時間更冠絕聯賽。至於崇尚地面組織的晉峰，無論任何情況都拒絕「泊大巴」，52%的平均控球百分比是護級組中最高，令人驚喜。

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平均每場控球比率最低的南區，卻是今季港超越位次數最多（58次），該隊3月鬥理文時單場更9度越位；南區今季也多番「食詐糊」失去入球機會，相信來季要再加留意。

晉峰球員平均年齡只得23歲，今季堅持主攻踢法，令人驚喜。（袁志浩攝）

而今季有基藍馬、法蘭度、亞哥斯圖等高大球員坐陣的流浪，每每靠林嘉緯開出死球成為殺著，球隊4月中對南區就創下單場16個角球的紀錄；而同樣積極研究各種死球戰術的理文，全季17場聯賽中就獲得116個角球，平均每場至少有7次角球機會。

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疫情下今季困難重重，球季被逼壓縮，高級組銀牌及足總盃無奈取消，只剩下菁英盃。慶幸這項標榜由年青人做主角的盃賽，也令如傑志安永佳等球員獲球迷留意。這位前鋒在菁英盃兩鬥流浪都「戴帽」，結果最近贏得首度入選大港腳機會。而聯賽改踢三循環，也意外令賽事更有「睇頭」、推高入場人數及關注度。

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安永佳是今季冒起的其中一名新星，他也如願入圍港足世界盃外圍賽名單。（資料圖片）

+ 7 + 7 + 7

不過，本地球圈今季仍不乏醜聞。愉園跟飛馬先因拖欠保險費用被足總禁賽，錯過菁英盃對理文的準決賽。及後兩隊卻又上訴得直，足總為菁英盃四強安排補賽，鬧出理文不滿足總「今天的我打倒昨天的我」而退賽的風波。

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結果不戰而勝的愉園在決賽遭東方擊敗，然而東方主教練李志堅雖然兩季內拿下三座錦標，完季後未夠一周已卸任主教練，球隊來季方針似乎會有所變動，也宣布迪高、辛祖及盧卡斯離隊。

而愉園至今去向成疑，董事及管理層之一的潘文迪承認球隊欠薪傳聞，下季能否續戰，首要是解決財政問題。近日流浪亦有首席顧問梁守志離任，有傳媒報導球隊欲更換全數外援；飛馬前途亦未明朗。

李志堅帶領東方捧走菁英盃，亦是他執教球隊後第三冠，惟跟聯賽錦標無緣，結果離任主教練一職。（資料圖片／梁鵬威攝）

球迷們最常問：「下季港超究竟會有幾多隊？」相信此刻沒有人能給出答案。其實每到球季尾聲，如此戲碼總在不斷上演。但無論結果如何，我們能夠做的就是堅持在自己的崗位，繼續為港足出一分力，把今季大家在艱苦環境中奮鬥回來的成績、燃燒起的一絲希望延續下去。