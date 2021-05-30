港足日與夜．何振廷｜懷才不遇只是藉口　要先問自己搏盡了沒有

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-30 12:56

「我不相信懷才不遇。」22歲的何振廷斬釘截鐵地說。 這位現效力傑志的中場過去總是被遺忘的一個，走的路比別人迂回曲折，眼中卻沒半點妒嫉，「那是我抵死的。」 現實總在逼我們長大，有人會選擇逃避，但阿廷沒有。18歲那年，他的世界天翻地覆，卻在大學足球隊上了人生最寶貴的一課，也是他說出這番話的原因——在放棄之前，先要問自己搏盡了沒有。 攝影：黃舒慧

香港球圈近期誕生了一位「Youtuber」，來自傑志的何振廷透過鏡頭，讓大眾窺探球員在復賽後，如何在各種防疫措施限制下訓練及生活。雖然阿廷出片不算頻密，但隊友間互動等有趣「內幕」，一條片觀看次數逾兩萬，甚至比球會官方短片更高。

他說最初只是「人拍我就拍」，也好讓外界多認識香港足球，甚至有想過未來循Youtuber發展，但說到一個理由，卻令記者有點驚訝。

拍片最尷尬就是對鏡頭自言自語，阿廷卻衝破了這心理關口，「自己想做無理由唔做」。（YouTube截圖）

「拍片是想自己大膽一點。不怕老實說，我現在就算『出片』也要鼓起很大勇氣，按下『發布』鍵後甚至會暫時關上電腦、不敢看電話，怕立即看到他人反應。」

訪問是記者第一次跟何振廷私下見面，他主動撩起話題、對答如流，本感覺就是位平常不過的大學生，難以想像他以前竟是個「怕醜仔」。到底是什麼令他立志衝破心理關口？

大概是5年前開始的一切，他感覺自己是時候長大了。

家庭因素、投身職業舞台，成為了校隊隊長，一齊都在告訴阿廷，是時候長大了。（黃舒慧攝）

18歲那年 世界不再一樣

1998年出生的阿廷9歲起就加入「藍鳥」青訓，跟鄭展龍、顏卓彬、羅梓駿及播磨浩謙等屬同期隊友，曾出外參加西班牙地中海盃與曼聯超級盃等大賽，在香港也贏盡殊榮。2016年，眾人以18歲之齡於青年軍「畢業」，唯獨阿廷未獲一紙職業合同。

爸爸離開後，我不知道自己踢波是為了什麼。

阿廷跟顏卓彬（後排右三）、鄭展龍（後排左三）等現任隊友在青年軍時期已相識，更巧合的是當時教練正是目前「藍鳥」主帥朱志光（後排右）及副足球總監梁志榮（後排左一）。（傑志提供）

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那年，他還要為公開考試埋頭苦讀，誰料在備考期間，父親因病突然離世，「爸爸由入院到離開，就只有一星期，當年哥哥又到了外國讀書，家中突然由4個人變兩個人，落差太大了......」阿廷說起這創傷，聲音仍顫抖。

爸爸是阿廷的足球啟蒙，那些年就是他看到報章廣告，幫愛兒報名加入傑志。當日細節，阿廷仍記得一清二楚，「我最初很害怕（加入球隊），所以拒絕了，但他說，報了名再算吧。之後又是他帶我去選拔，記得那天還穿了國米球衣去（巴塞足球學校），哈哈......沒有他，我未必有今日。」

阿廷爸爸當年做餐廳夜更，周末也要工作，但就算每周只得一日假期，他都選阿廷跟哥哥的比賽日放假、到場打氣。即使錯過比賽，亦會跟阿廷通電話「賽後檢討」，甚至把兒子的比賽錄起來重溫，「他離開後，彷彿沒有人再睇我踢波。我不懂面對，也不再知自己踢波是為了什麼。」阿廷壓低了聲線。

爸爸在阿廷心中的地位舉足輕重，他的突然離開令阿廷頓失依靠。（受訪者提供）

就像是全部人都如常地向前，我卻走歪了。

過去順風順水，阿廷的人生就像有明燈指引，勝利的滋味在青年軍時期來得太容易，球會也會為他們定好計劃，球員只需慢慢拾級而上，反讓他忽略了當中最重要的一環——自覺、成長。

「有次港隊U13隊內友賽，我在場邊坐後備，感覺有點洩氣，就沒有再參加了。小時候自知體能差，卻從沒想過要練體能去進步；就連無法晉身（傑志）一隊也沒太大感覺，認為別人比我厲害是很合理的事。身邊的人、甚至是我自己，都覺得我其實不太想踢波。」

直至爸爸離去，加上轉讀副學士後初次踏足殘酷社會，阿廷的世界翻天覆地，「就像是全部人都如常地向前，我卻走歪了。」那一年，他閉上眼就想着要當「正常人」，卻不知從何做起，壓力大得讓他失眠，身體也在抗議，暗瘡滿臉。

周遭環境突然徹底改變，讓阿廷陷入迷茫。（黃舒慧攝）

港大校隊扶持 領略「付出」的真締

這時候，香港大學足球隊扶了阿廷一把——一群眼中只有足球的年青人，在沙灣徑的港大訓練場（何源燊體育中心）度過無數個練習的晚上，有笑也有淚，「有一年大專揭幕戰前，我覺得球隊練得不太好，很害怕會輸，就走到看台上哭起來。」

畫面重現於腦海中，阿廷才自覺想法幼嫩；然而隊友當時非但毫不在意，更紛紛上前安慰，彷如家人。「那時候因為失眠，我的體能下降，影響場上表現，但大家會幫我想各種辦法入睡；教練也一直讓我出場，所有人都是為我好。」

只是事隔兩周再回到港大訓練場，阿廷仍是百感交集，這裏扭轉了他的人生。（黃舒慧攝）

隊友們無條件付出，最能觸動阿廷內心。當年港大校隊為培養球員默契、爭逐大專盃冠軍，歷史性以「港大晨夕天旭」名義參戰本地乙組聯賽。隊員及舊生為此仆心仆命，硬着頭皮向外人借足總會籍、找贊助，就連本身在港甲或港超落班的球員都甘願「降格」入隊。

「甲組（每場）至少有5、600元車馬費，但這裏什麼收入也沒有，甚至要自己出錢買球衣，但大家為了球隊，都願意犧牲。」

港大晨夕天旭結果在乙組只踢了兩季，因大家都希望往更高水平挑戰。阿廷坦言這段經歷「可一不可再」，「隊員很難再有這麼多時間、金錢、心血去達成這件事。」（受訪者提供）

更熱血的，是球隊之後獲得全國賽資格，首度北上參賽時，在抵埗後卻面臨被DQ（取消資格）。然而球隊無教練或學校職員隨行，唯有靠自己化解連串危機。

阿廷憶述時，仍有一絲興奮：「大會說要交保險金，我們臨時『籌旗』；之後又要求每人交身體檢查報告，結果忙亂中傳了幾封電郵方過關；賽前兩隊職員要開會，我又跟隊友扮教練出席……而這些都是大家『舉手』、自願分擔工作，球隊才能如常比賽。」

全國賽是阿廷在港大校隊最深刻的經歷之一，他學懂了要成功，就必須付出。（受訪者提供）

另一次，全國賽跟考試及大專盃撞期，球隊要「一分為二」，只得剛好11名球員赴內地作賽，連守門員都要做場區球員；即使有人受傷未癒，也要站在場上湊人數。

其實在全國賽，港大也說不上能爭冠，記者問阿廷：這麼辛苦值得嗎？他回答時仍熱切：「如果缺席，也許之後就會被取消資格。我們認為師弟很值得擁有這份回憶，所以想把它傳承下去。」

全國賽的獎牌仍掛在儲物間的鐵籠上，像是提醒師弟要把理念傳承下去。（黃舒慧攝）

如果你十分渴望達成目標，就要by all means（不惜一切）。

大概以上種種經歷，阿廷學懂了為別人無私奉獻，而其實對自己，也是同一道理。他指指身上印有「搏盡無悔」的短袖衫，那是港大的「潛校訓」：「原來想做一件事，付出就會成真。教練曾說過：『當你做到100%，會否願意再拿出1%，令事情變得更好？如果你十分渴望達成目標，就要by all means（不惜一切）』。」

這番話一直在他腦中縈繞，「我發現自己仍很想踢、很想踢職業。與其羨慕，我知道要額外做點事，每次練習後我都會想，如何可以做得更好？」以往操練從不早到的小伙子，終於踏出第一步，提前到場跟隊友加操，空閒時也到健身房鍛煉。這些看似基本不過的事，卻是他故事新章的開端，所以說港大校隊扭轉了阿廷的人生、甚至足球生涯，一點也不為過。

加入港大5年，球隊今屆終贏得大專盃冠軍，阿廷當日哭成淚人。他解釋自己是被舊生、教練及隊友的笑容感動，「多年來大家一直為這目標奮鬥，付出很多，終於第一次有成果了。」（受訪者提供）

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戰友離隊閃放棄念頭 「我沒資格」

不知是運氣還是努力的成果，機緣巧合下，阿廷再度披上「藍鳥」戰衣，為傑志舊生隊於紀念賽中擊敗廣州恒大U19。比賽後沒多久，他收到了青年軍時期恩師朱志光來電，告訴他一個期待已久的消息．

「他說傑志想簽我再外借。那一刻好開心、好正！一直以來，職業球員是夢寐以求的事，現在終於可一嚐那份感覺，就像收到大學offer一樣高興。」縱已事隔3載，阿廷嘴角仍不自覺上揚。

阿廷記得收到朱志光電話當日，正跟一班港大隊友在唱K，隊友得悉消息後為他歡呼，他高興不已。（黃舒慧攝）

兩年間先後外借到凱景跟和富大埔，阿廷踢了至少30場頂級賽事，對很多同齡球員來說，這已是「天文數字」；也讓他首度體驗「弱隊」的攻守模式，體能與對抗力都有所增強。

可是今季回歸「藍鳥」之初，他仍苦無上陣機會，數月前陸建鳴與王子聰兩名港大師兄毅然結束職業生涯，他也閃現過放棄念頭，「他倆背景跟我相若，也還有合約在身，但選擇接受現實離開。當時我踢得不算開心，也為將來而擔憂，反問自己：為何要這樣辛苦？有沒有必要再為足球付出？」

阿廷跟王子聰（右）同屬港大校隊，「王子」今年頭選擇離開傑志，一度令阿廷也有放棄的念頭。（受訪者提供）

我還未付出所有，說什麼放棄？

正是那兩年外借生涯，把他在懸崖邊拉了回來。「過往覺得職業球員就只是每日練波、踢波有觀眾睇。但見識到原來職業球員也有很多種，有人為出場，寧願減人工踢下游；份糧不夠便教波兼職，最終卻仍可能被淘汰。」

他效力過的兩間球會都不約而同散班，翻開今屆港超球迷季刊，阿廷愈數愈心悒，「今季8支球隊中，只有8位球員曾踢過凱景。陳文輝、許嘉樂等不是沒有能力踢，只是際遇問題。」

何況傑志擁有自家基地，球員能避免練習後被無情的康文署職員「準時」趕走；球衣波襪也有幾套，無需自己打理清洗；且有水有運動飲品有蛋白粉提供，一切都來得比別人幸福。阿廷也想通了，當別人想踢也沒得踢，既然自己可以，更不應讓機會溜走，「我還未付出所有，說什麼放棄？要好好珍惜才是。」

既然自己已是幸福的一群，還有資格說放棄嗎？（黃舒慧攝）

世上沒懷才不遇 無悔走冤枉路

不過「珍惜」講易做難，重覆犯錯甚至走上不歸路的大有人在；記者追問阿廷，在他眼中如何才算「珍惜」？他托腮沉思良久，一臉認真地答：「享受做足球員的感覺，而不是每日當『返工』就算，亦要讓自己繼續做下去。」

也許用行動證明便最好不過，3月底阿廷獲教練團派遣鬥天水圍飛馬，是他首度為傑志正選披甲。就在步出元朗大球場之前，助教金東進在更衣室說了一番話，他到現在仍記在心裡，「金東進說，今日機會難逢，傑志有許多人在爭位，若今次把握不到，就不知道何時才有下一次。」

這句話猶如擊中內心最深處，使他猛醒過來，「我為這個時刻已經等了這麼久，加上有直播、有很多現場觀眾，我一定要踢好今場，告訴大家我有能力踢港超。」阿廷說到做到，那場比賽他不算突出，但總算沒什麼過錯，贏得了教練信任，連續7場擔正，收穫了在傑志一隊的首個入球，更獲提名角逐今屆香港足球明星十一人及最佳青年球員。

我從來不相信懷才不遇，走冤枉路是因為我沒有付出，是抵死。

阿廷兩周前犯錯連累傑志失波，被理文於最後一分鐘絕殺。他相當落莫，跟慶祝的理文職球員形成強烈對比。（袁志浩攝）

然而在爭標組鬥理文時尾段犯錯導致失波、影響球隊爭標形勢，是他近來最大的考驗。阿廷那夜反覆難眠，自責辜負教練跟隊友信任，「之前在凱景跟大埔都有同類失誤，會問自己何解兩年後仍是這樣？」

可是他知道不能讓這種思緒拖累自己，太陽升起又是新一天，「繼續去想也沒用，沉澱過後就重新出發。只要記得，不要讓這再次發生。」鬥東方龍獅的聯賽終極一戰，他重返正選之列，助球隊順利捧盃，總算圓滿結束了自己在「藍鳥」的首個職業球季。

在休息的日子沉澱下來，方發現所有事來得突然，卻很美好。阿廷兜兜轉轉，也可謂重回正軌了。看着同齡甚至更年輕的球員早已比自己爬得高，他內心沒丁點不忿，倒覺得光陰並非虛耗，「我從來不相信有『懷才不遇』，最多是一、兩次吧，不會長期都是這樣。我小時候沒有機會，是因為我從不付出，是『抵死』；花時間經歷這些考驗，都是值得的。」

有人說，「懷才不遇」只是失敗者的藉口。阿廷坦言人生推倒重來，寧願再走過重重難關，否則相信自己仍會是個被剎那光輝沖昏頭腦的小子，「老實說，我還未有站穩傑志正選的能力，不想生涯就只得這幾場正選。所以我不會就此停步，要努力朝前輩的方向進發。」

阿廷感覺跟兒時隊友仍有一段差距，但他相信大家可以攜手進步。（黃舒慧攝）

阿廷自少已定下目標——做個「有人叫得出我個名」的球員。可是一直以來，他卻像「被隱形」，明明在傑志青年軍待了9個年頭，職員卻對他印象模糊；明明當年是香港U16歷史性參加亞少盃（亞洲足協16歲以下錦標賽）決賽周一員，外界提起「黃金一代」又往往數不到他的名字，「唯有再盡力點，『叻』一些，令大家記得我。」

近期透過Youtube令更多球迷接觸自己另一面，走在街上也被認出「呢個好似拍片喎」，目標算是達成了一半吧？但阿廷始終希望將足球跟網上世界分開，「想別人喜歡我踢波，多於他們喜歡我的影片。寧願他們問：『你幾時有得踢？』，而不是『幾時出片？』。」

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拍片只為紀錄當下，他強調絕不會讓它耽誤足球生涯。而就像每次拍片前的籌備功夫，他心中對未來早有一份草稿，希望慢慢建立獨有風格，「踢足全場、坐穩正選、入香港隊、出外踢波，我都很想做，但會逐步逐步來。這就要看自己有多努力，如果努力後仍失敗，也沒有遺憾。」

原來，他從不是個有計劃的人，唯二拍片跟踢波例外，「為想做的事，我會搏盡全力。」