英超｜熱刺「零帥」兩個月　突傳斟介加度素惹球迷網絡起義

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-18 17:57

英超球隊熱刺解僱摩連奴後，直至今天，無領隊狀態維持整整兩個月。物色新領隊從未停歇，可惜連環「撻Q」。 熱刺新任體育總監主理洽談新帥過程，先後斟介兩名意甲失業大軍，同樣在短時間內傳聞好事近，卻突然告吹，原因截然不同。

摩連奴於4月中因為戰績差劣被熱刺解僱，由前球員賴恩美臣暫代主帥到季尾。祖雲達斯前足球總監帕拉迪茲（Fabio Paratici），上周正式上任熱刺體育總監一職。他在上任前已為新東家物色主帥，曾協助斟介離開國際米蘭的冠軍主帥干地，上任後則主力斟介羅馬前主帥方辛加（Paulo Fonseca）。

熱刺覓領隊連環碰壁終有起色 意甲失意人勢成最後答案

羅馬前主帥方辛加接掌熱刺的消息「似層層」，卻胎死腹中。（Getty Images）

洽談方辛加的過程相當順利，上周消息指雙方已接近達成協議，將於今周公布，昨日發展卻峰迴路轉。方辛加上任的傳聞，變成確定告吹的新聞，更發展至熱刺斟介新對象。

加度素近年執教意甲AC米蘭及拿玻里，任期均不過兩年。（Getty Images）

英媒指熱刺與方辛加本已達成口頭協議，後來在稅務安排上談不攏，未能成事。《衛報》指意大利與英國稅制有別，方辛加不欲失去在意國的稅務優惠，因而談不攏。一些專門跟進熱刺消息的記者認為待遇分歧只是藉口，「撻Q」皆因熱刺另有「意中人」，而該人突然「available」。英媒大約在昨晚傳出熱刺斟介剛從拿玻里轉投費倫天拿的主帥加度素，這位意大利2008年世界盃冠軍成員，上任僅過3星期因與「紫百合」在轉會方面意見不合，決定離隊。而帕拉迪茲早在任職祖雲達斯時，已留意加度素，曾有意邀請他接替派路。熱刺方面遂立即聯絡加度素，洽談接掌。此外，加度素的經理人文迪斯（Jorge Mendes）近年與熱刺時有交收，亦有參與其中。

熱刺邀干地執教告吹 新帥須重用青訓心水人選所餘無幾

加度素執教生涯尚淺，去年領拿玻里奪得意大利盃。（Getty Images）

加度素多年前與熱刺有過牙齒印。2011年歐聯16強熱刺作客擊敗AC米蘭一仗，頭頂熱刺副領隊佐敦（Joe Jordan），又向對方叉頸，結果被罰停賽4場。不過，熱刺與加度素初步接觸的消息傳出後，熱刺球迷反對加度素昔日言論。他們在twitter以hashtag向加度素說不（#NotoGattuso），認為他與熱刺的價值觀大相逕庭。球迷找出加度素過去曾發表的言論，涉及種族歧視及反同性婚姻，亦曾指女性在足球世界沒有地位。這個hashtag迅速傳播，英媒最新報道指，熱刺會方決定不會聘用加度素，繼續物色新主帥人選。

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加度素在2011年擔任AC米蘭隊長，與熱刺副領隊佐敦「動口又動手」，結果被追加停賽。（twitter）

熱刺解僱摩連奴後，一度向球迷大派定心丸，表示完季後不久便公布新領隊人選。可是，傳聞人選「逐個走一一疏散」，所餘無幾。

熱刺下任主帥熱門，其實所餘無幾（按圖放大）

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