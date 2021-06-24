歐國盃｜莫拉達又失機12碼宴客　陳肇麒不忘抽水：港隊都唔選佢

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-24 10:20

兩仗僅入一球的西班牙，分組賽最後一戰贈斯洛伐克5隻光蛋，有驚無險晉身16強。 入球停不了，名單卻看不見當家射手莫拉達的名字，全因這名西班牙「7號仔」主射12碼宴客。莫拉達下半場被調離場，步入球員通道之際，入替他的費倫托利斯立即建功。 莫拉達的射門鞋不知所終，香港一代前鋒陳肇麒亦不禁「抽水」，笑言莫拉達連港隊都未必入選。

歐洲國家盃E組，出線形勢相當混亂，賽前4支球隊亦有機會晉級。今屆西班牙給予外界攻力疲弱的感覺，兩仗僅攻入一球，關乎能否出線的生死戰，全靠斯洛伐克門將杜巴夫卡「助攻」，「狂牛兵團」重拾信心，5球大破對手，最終以E組次名晉級。

斯洛伐克門將犯錯擺烏龍 西班牙大勝入16強鬥克羅地亞

歐國盃E組最後積分榜。（歐洲足協官網截圖）

今仗前，西班牙今屆唯一入球就是來自艾華路莫拉達，西班牙大勝一場，這名前線領軍人物全場錄得4次射門惟顆粒無收。莫拉達在上半場有建功的大好機會，主射12碼卻被杜巴夫卡撲出。

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莫拉達主射12碼宴客，未能為西班牙先開紀錄。（路透社）

【莫拉達射失12碼】

+ 4 + 4 + 4

莫拉達戰至66分鐘被調離場，由費倫托利斯（Ferran Torres）入替，當他正在步離球場之際，費倫托利斯第一次觸球立即轉化成入球，接應沙拉比亞的地波傳中，瀟灑地後腳建功，僅44秒便做到了莫拉達未能完成的事。

莫拉達腳頭無靈變代罪羔羊 將帥齊撐：佢今場唔好彩

費倫托利斯入替僅44秒便有進賬。（Getty Images）

莫拉達3場分組賽均有披甲，上陣219分鐘，合共10次埋門攻入一球，暫時以5球高踞射手榜榜首的C朗拿度，3場埋門次數比莫拉達多出一次。

▼▼歐國盃射手榜▼▼

莫拉達屢屢失機，不時淪為球迷們的笑柄，早前更遇上主場球迷「開汽水」，對他的把握力表達不滿。香港一代中鋒陳肇麒亦不忘在社交網站「抽水」，笑言以莫拉達的能力，隨時連港隊都未能入選。識睇一定睇留言，網民笑言莫拉達與「陳七」是不同級數，並再指起「輕鬆12碼」的往事。

陳肇麒「抽水」笑言莫拉達踢港隊隨時未能入選。（Facebook截圖）

識睇一定睇留言：

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