亞冠盃｜傑志鬥廣州前夕　內媒「人種論」諷入籍兵　網民不齒反譏

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-29 19:02

亞冠盃J組明（30日）晚上演第三輪分組賽，香港跟中國球隊將再度交鋒，由表現驚喜的傑志鬥兩連敗的廣州隊。 賽前內地有媒體發表評論，指傑志利用歐美裔入籍球員跟外援的「特殊人種優勢」，「欺負」派遣U22青年軍迎戰的廣州隊，成為熱話。

香港代表東方龍獅4年前曾跟廣州恒大（廣州隊前身）交手，當時東方兩循環共吞下13隻光蛋。今次廣州隊因亞冠賽期跟中超相撞、派出U22球員應戰，賽前已錄得兩連敗；令排小組第二的傑志被看高一線，大有機會為香港球隊「復仇」。

廣州隊派出由預備組及恒大足球學校U22球員組成的名單。16歲中場楊德江是唯一有中超經驗的球員，亦是中國U16隊長。（AFC）

不過內地媒體一篇名為「廣州隊一天然優勢正好克傑志，中國德比（打吡）真有得瞧！」的評論，在賽前惹來熱議。該文章指廣州隊防線制空毫無優勢，並稱「像丹恩奴域這樣的頭槌專家」，肯定會利用這弱點。

雖然廣州隊今屆5個失球中的確有4球來自頭槌，但丹恩奴域今季在港超攻入17球，當中只頂入1球。「藍鳥」主帥朱志光也坦言，傑志會維持此前兩仗地面組織的踢法；料不會強攻或踢得直接。

傑志射手丹恩奴域於今匡亞冠攻入兩球，均是透過地面組織取得。（傑志提供）

內地媒體指傑志擁有歐美裔入籍球員跟外援，是「大蝦細」。（傑志提供）

內媒「人種優勢論」惹網民反擊

該評論又提及，傑志擁有「歐美裔歸化（入籍兵）加歐美外援，就是要用本隊特殊的人種優勢，來欺負我們廣州隊這些發育未必還到位的漢族小孩們。」

縱然「藍鳥」大軍除了4名援將，尚有巴西、西班牙、尼日利亞裔港籍球員，但廣州隊一隊何嘗不是擁有費南多、洛國富、艾克森、阿蘭、高拉特及蔣光太等歸化球員？

廣州隊一隊的歐美裔歸化球員一覽：（按圖放大）

內地網民隨即逐點反擊，戲稱作者為廣州隊「品牌部」。「品牌部上場說要拿分了，結果被泰國球隊打成篩子，這場​​說要克傑志，讓我們拭目以待」，「就上一場四個人抽筋，還想體能克傑志？克截肢差不多！」。有人也針對「人種優勢論」發表意見，「什麼意思？漢族是劣勢人種？這記者該除名了。」

按圖即睇內地網民Mean爆回應，一致睇淡廣州隊：

年齡成廣州隊「最大優勢」 朱志光反駁影響有限

有網民揶揄「廣州隊的贏球永遠在下一場」，回應文章所指，廣州隊人腳中盡是90後或00後球員，青春無敵，是鬥傑志的「最大優勢」。

朱志光被問及球員體能狀態時透露，既然39歲的丹恩奴域仍能打破亞冠入球紀錄，相信問題對球隊影響有限，「無可否認，頻密賽期下廣州隊年青球員恢復較佳、更着數。但我們陣中亦有小將去平衡球隊，今場會作適當輪換。」傑志隊長黃洋累積兩黃停賽，朱志光稱其位置或由於港超下半季擔任常規正選的何振廷取代。

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丹恩奴域：善用經驗 踢得聰明

丹恩奴域就表示，相信廣州隊一眾小將會愈踢愈進步，拒絕輕敵，「他們有的是活力，也要向教練證明自己。我們需要踢得聰明，善用我們的經驗，把握他們犯錯去入波，希望可全取3分。」

Now 633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括傑志鬥廣州隊（前稱廣州恒大）的兩循環賽事，並設廣東話評述。至於餘下賽事直播安排，則有待公布。

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傑志亞冠盃賽程： 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

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