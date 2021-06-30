體育熱話︱游得太快也是罪？　泳池小器男遭女生多次爬頭竟動粗

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-30 16:55

天時暑熱，不少人都會到泳池暢泳消暑兼運動，然而熱愛游泳的女士，在泳池不時會遇上一個煩惱——游得比身旁的男士快，爬頭後對方基於「男性尊嚴」，突然拼命加速，休閒運動迅間變成游泳比賽，假如身在狹窄的快線，簡直險象橫生。 英國一女生近日甚至遭到一個「玻璃心」男子報復，轉池期間腳腕被抓，一度令她在水中無法呼吸，情況相當危險。

泳池人多擠迫，間中發生輕微碰撞，在所難免。然而女士們游得太快也是罪，實在匪夷所思。

本身為運動精神科醫生的佩利（Dr Josephine Perry），日前在倫敦一個泳池游泳期間遇襲，她在Twitter發帖稱，「今早游泳時，超越一個自尊心脆弱的男性而被襲擊，我的腳被抓住，令我無法上水面。我開始大叫，救生員幫我解圍，但離開的卻是我，因為我不能冒險跟一個遠較我強壯的憤怒男人一起游泳。」

Attacked in the pool this morning for overtaking a fragile male ego. Grabbed my feet and held me underwater. Then starts yelling. Lifeguards lovely but of course it is me that has to leave as I can’t risk swimming with an aggressive man far stronger than I. — Dr Josie Perry (@Josephineperry) June 28, 2021

炎炎夏日，不少人都會到泳池暢泳，但女士們卻要面對一種煩惱。（資料圖片／Getty Images）

佩利稱，遇襲前她每隔數個塘便安全地爬頭，超越一個男人，之後當她一次轉塘期間正在翻滾轉身時，那男子忽然抓着她的腳。她當時仍在水中，腳部被抓令她無法上水呼吸，使她十分害怕。由於佩利本身有脊椎問題，需要浮板輔助，事發時連浮板也失掉——在水中不能呼吸，還失去浮板，不難想像她當時有多害怕。

這一幕已經夠過份，怎料好戲在後頭。她上水後，該名男子開始與她爭論，認為自己明明較她游得快，卻不斷被她爬頭超越，實在荒謬，甚至提出跟她比賽鬥快。面對這個不可理喻的男人，佩利選擇離開泳池，然後報警。

游泳期間因爬頭遇襲的佩利，熱愛運動。

「我們不應遇上這種事」

雖然最後安全離開，但事發當晚她仍難以入睡，「每當我閉上眼睛，便感到自己再次墮入水中。」佩利說，翌日需要用上「身上每一安士的勇氣」才能回到同一泳池，害怕會再次遇上那個男人，她以女性身份感言，「我們不應遇上這種事。」

她分享，「今晨當我游泳時，跟前面的男子愈來愈接近，我突然放慢下來，不想超越對方，因為我不想冒惹怒他的風險。」佩利的帖文一出，立即得到大量支持和回應，不少女士分享類似故事。她說情況並不罕見，指出幾乎每周都有女性友人分享，跑步或踩單車時被男性追迫着，或承受他們被爬頭後的怒氣，「數以千計的女士經歷過同樣事情後，不再回到泳池。她們沒有作出舉報，甚至懷疑穿上過份暴露泳衣是自己的錯。」

本身為運動精神科醫生的佩利熱愛運動，游泳、跑步和單車樣樣皆能。

佩利對這些事件在女士們生活中習以為常，感到失落與痛心，指出大家對類似暴行應採取零容忍態度，「警方應就事件作出跟進，讓女性感到她們有權發聲。假如有人要為事件負責，我們便不用總是戰戰兢兢活在惶恐之中。」

事實上，筆者歷年來在泳池也遇過不少「爬頭激嬲阿叔」事件，亦有熱愛跑步友人控訴在運動場練跑時，因超越某男士激起對方熊熊鬥志，突然在旁加速，或刻意緊貼女方，影響訓練，因此完全理解佩利醫生的心路歷程。運動無分男女，大家速度亦各有不同，但願男士們能以今次例子引以為戒，收起無謂的「男性尊嚴」，讓所有人一起享受運動的快樂。

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佩利在單車上英姿。

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