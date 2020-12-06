【游泳熱話】50歲大叔為圓奧運夢網上眾籌　誓當史上最年長泳手

49歲的巴利卡（Siphiwe Ka Baleka）是個名副其實的「老司機」，由2008年開始當上貨櫃車司機，在美國穿州過省至今。一個中年大叔，即使外型有點像美國前總統奧巴馬，也似乎跟雲集全球頂尖運動員的奧運會沾不上邊。 他拒絕向命運低頭，目標直指2021年舉行的東京奧運，一切只為一個由8歲開始的夢想。

為籌集經費到外地參加比賽，他在網上搞眾籌，開首第一句便是：「2021年，我將會50歲」，並訴說自己1971年出生，當時的名字是安東尼比歷克（Anthony Nathaniel Blake），由8歲開始夢想在奧運賽場出戰。

當然他並非一個普普通通的大叔，想當年亦曾是貨真價實的游泳健將。

曾經，他一步一步順利游向目標：10歲成為伊利諾州冠軍，14歲贏得Ohio Valley Championship 13-14歲男童組100米自由泳及蛙泳雙金後，當地傳媒認為他日後有力登上奧運舞台。1989年他的泳會教練也相信，18歲的比歷克有機會晉身1992年美國奧運隊。

明年將滿50歲的「逆流大叔」巴利卡，外表有點像前美國總統奧巴馬。（Instagram@siphiwebaleka）

由耶魯到夢碎

1991年他在耶魯大學成為首位為常春籐聯盟（All-Ivy League）出戰的黑人泳手。他跟其他泳手與別不同的不止膚色，還有身型——只有5呎8吋高，148磅重，是泳池中罕有的小個子。他憑爆炸力取勝，專攻短途項目，50、100、200米自由泳，100、200米蛙泳以及200米個人混合泳。

大學二年級在Eastern Seaboard Championship得第五名，當上常春籐聯盟史上首個晉身一隊的黑人泳手。那一年他順利晉身美國公開錦標賽，1992年巴塞隆拿奧運的入場劵等着他去爭取。

為達成夢想，他專攻100米自由泳一項。大好機會面前，他不知由於太緊張還是其他原因，表現失準。0.8秒的距離，讓他美夢幻滅，「那是我去奧運的最佳也是最後一次機會」。朋友安慰他說「年輕人，未來也是你的，1996年阿特蘭大奧運再接再厲吧」。比歷克卻有自知之明，4年後他已25歲，在1990年代的游泳界而言已是「老人家」。「我心碎了，那是我人生中第一次想做一件事而做不到的」。

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疑似自殺到貨櫃車司機

淚別游泳池打擊實在太大，不久後他的室友發現他倒在一堆藥丸瓶附近，至今他仍拒絕承認當時企圖自殺，只說那是「學術練習」（academic exercise）。無論如何，他康復反後在耶魯繼續游泳，大四那年領軍在接力賽擊敗哈佛和普林斯頓等對手奪冠，臨畢業前數星期，他突然輟學。

所有人以為他瘋掉，其實他只是不想留在那兒。最終他回到校園將最後幾個學分讀完，1996年畢業，工作選項卻只向不用大學畢業證書的職位埋手，2008年起轉職長途貨櫃車司機。

【逆流大叔與中國太太有趣互動】（按圖放大）

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認祖歸宗變有望圓夢

轉工後方發覺長途車司機是「全球最不健康的職業」，人到中年，身體發福在所難免，於是他每逢一站與一站送貨空檔時間做運動，還推己及人設計專為職業司機而設的訓練計劃，並重新練水，參加元老賽事。他很快恢復昔日健美身型，跟年輕全盛期相比，也只有數磅差距，開始贏得獎牌並與先進組頂尖泳手並駕齊驅，壯大了他的雄心。

他接受美國《體育畫報》訪問時稱：「我希望成為世上最佳……我20歲那時曾經渴望過，現在再想來多一次。」2017年他晉身世界元老錦標賽，贏得4面銀牌。當不成世界第一，令他時隔超過四分一世紀後再次感到被拒諸門外的失落。今次他的情緒處理得較好，在頒獎台向來自中國的女友求婚，並定下一個新目標：參加下一屆奧運會。

巴利卡（後排中）到畿內亞比索的巴蘭他部落尋根。（Instagram@siphiwebaleka）

時間撥回2010年，他好奇之下發現自己血統100%來自西非部族巴蘭他（Balanta），族人分散在不同國家，最多集中在貧窮的畿內亞比索（ Guinea-Bissau），佔所有族人的四分一人口。 他開始研究和跟當地領袖交流，認祖歸宗將名字由比歷克改為巴利卡，當他發現畿內亞比索全國只有數個泳池時，第一時間想到的是：「如果我成為公民，或許會當上全國最佳泳手。」

由於國際奧委會特別在個別運動項目預留位置讓小國參與奧運盛事，游泳項目正是其中之一，加上新冠肺炎疫情關係，令東京奧運賽事的預留位置標準較為寬鬆，一個中年大叔看似無法再實現的奧運夢，忽然又變得垂手可得。

畿內亞比索奧委會亦發信支持巴利卡出戰東京奧運。（Instagram@siphiwebaleka）

2019年10月開始暫時放下貨櫃車司機的工作，專心每天練水，他在開羅舉行的國際元老游泳錦標賽奪得6面金牌。他的50米自由泳時間為24.96秒，已跟他在大學年代相差少於1秒。那當然跟20.91秒的世界紀錄距離很遠，可是按2016里約熱內盧奧運成績計算，他足以在85名泳手中排第61。「我很實際的，我自知不會贏得奧運金牌，不會成為第一名，但我也不會包尾。」

如果他計劃一切順利的話，不單是他的個人勝利，亦會是畿內亞比索自1996年首次參加奧運會以來，第一位出戰游泳項目的運動員。