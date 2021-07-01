歐國盃熱話｜碧咸父子自拍賀英格蘭贏波　眼利網民發現背景有亮點

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-01 12:37

碧咸周二與兒子羅密歐入場觀看英格蘭對德國的歐國盃16強，見證「三獅軍團」以2：0擊敗對手晉級。碧咸周三將他與羅密歐在溫布萊的自拍照，放上Instagram，分享英格蘭贏波的喜悅。不過，有網民觀察力強，留意到碧咸父子身後有兩個大人物做了佈景板！

「萬人迷」碧咸右手攬住兒子羅密歐，左手舉機自拍，拍下兩父子入場觀看英德大戰的一刻。見證英格蘭靠史達寧及哈利卡尼各建一功贏德國2：0，碧咸笑逐顏開。他在Instagram放上兩父子的自拍照，並留言：「昨（周二）晚的溫布萊很特別，球迷可以重返球場，一起觀看英格蘭擊敗德國。獨一無二的是，我與兒子羅密歐一起分享了這刻。」

碧咸與兒子羅密歐自拍，網民發現威廉王子夫婦剛巧入鏡，成為背景一部分。（碧咸Instagram）

不過，見到這張自拍，網民的重點不是碧咸父子，而是後面的背景。在人山人海的溫布萊球場，碧咸父子身後有兩個人的背景，在碧咸右邊有個穿西裝的男人，而在羅密歐的左邊，就有個穿鮮紅外套的女人。眼利的網民認得，那個男人就是英國威廉王子，至於紅衣女人則是其妻子凱特。

有網民讚碧咸這張自拍的角度掌握得非常好，剛好將兩位王室成員攝入鏡，成為自拍的佈景板。有人留言：「只有碧咸才可以令威廉及凱特成為自拍的背景。」

【碧咸與兒子羅密歐一同入場】

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在周二的英德大戰，威廉王子夫婦帶同7歲的喬治小王子一同入場，為英格蘭打氣。此外，英國歌手Ed Sheeran及Ellie Goulding都帶同另一半入場，坐在碧咸附近，前英格蘭門將施文亦在入場，坐在碧咸後面。

【一齊看看有什麼名人入場觀看！】

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