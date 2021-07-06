西甲｜巴塞為留美斯全力減磅　促主力減薪　去年加盟球員擬離隊

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-06 13:24

西甲班霸巴塞隆拿上季開季前經歷美斯離巢風波，結果僅得國王盃一項錦標。新球季希望重整旗鼓，季前準備又陷混亂，原因又是美斯。 巴塞在季前簽入數名新兵，重中之重還是留住已經完約的美斯。不過，球王薪金天比高，高到可以穿破疫情下的薪酬上限。於是，巴塞減薪及清貨大行動，熱烈進行中，但阻礙重重。

美斯在日前與巴塞的合約完結，成為自由身球員。巴塞會長拿樸迪表明會留住美斯，並且充滿信心。巴塞早前已宣布免費簽入多名球員，除了找來美斯的阿根廷好兄弟阿古路（Sergio Aguero），尚有里昂的荷蘭國腳迪比（Memphis Depay）及西班牙國腳艾利加西亞（Eric Garcia）免費加盟。此外，巴塞從貝迪斯購回艾馬臣艾巴里斯杜（Emerson Aparecido）。

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美斯（右）與阿古路（左）來到球員生涯晚年，在巴塞合作，不過先要球會清走冗員。（Getty Images）

巴塞新季新兵名單（按圖放大）

新兵候命，有待註冊，球會卻遇上薪金上限問題。西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）昨日指，縱然希望巴塞留住美斯，但一旦成事便肯定超越球隊薪酬上限，新將都不能註冊，「故此，他們必須減薪」。西甲各支球隊，按照收入、成本和負債等因素，計算薪酬上限。由於新冠肺炎疫情令各隊收入大減，巴塞首當其衝，薪酬上限較上季減一半。故此，巴塞近日急於減磅。

美斯高薪待遇連杜蘭特也震驚 今夏自由身球星特別多

迪比在上月中，上載自己穿上巴塞球衣的畫作。（twitter@Memphis）

巴塞去季外借的兩名小將圖迪保（Jean-Clair Todibo）及桑米蘭達（Juan Miranda），已分別賣斷予法甲尼斯及西甲貝迪斯。去季在西甲射入3球的葡萄牙新秀法蘭斯高查卡奧（Francisco Trincao）來季外借狼隊，祖尼亞費普（Junior Firpo）亦傳日內轉會列斯聯。

比真歷上季從祖雲達斯加盟，一季之後列入放售名單。（Getty Images）

上述球員減磅效果有限，球隊希望散走高薪球員。上季才加盟的比真歷（Miralem Pjanic）烏姆迪迪（Samuel Umtiti）、菲臘比古天奴（Philippe Coutinho Correia）等，都在清貨之列。

巴塞傳聞清洗名單（按圖放大）

副選次選急求放售，正選亦要幫手。消息指巴塞希望現時主力「拍爛檔」減薪，其中來年約滿的老臣子碧基早前已接受減薪，會方亦希望布斯基斯及佐迪艾巴幫忙。不過，《ESPN》記者指，無人願意減薪或離隊。

美斯神級表現領阿根廷入美洲盃4強 巴塞欲留住球王卻陷困境

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