歐國盃6個難忘晚上｜艾歷臣倒下極震撼　兩場3：3感受最瘋狂足球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-12 08:33

意大利在決賽互射12碼擊敗英格蘭封王！歐洲國家盃2020曲終人散，為你留下多少個緊張刺激的無眠夜？為足球吶喊過，為足球流淚過，讓足球牽動你心底的激動。回首過去沉醉歐國盃的一個月，你最難忘的是哪一晚的比賽？

【一個月的歐國盃，帶給球迷興奮與失落】

+ 8 + 8 + 8

12/06（星期六）深夜：傷感擔憂的一晚

【當晚難忘之戰】丹麥0：1芬蘭

歐國盃開鑼的第2晚，看完A組的威爾斯對瑞士之後，覺得B組首場丹麥對芬蘭的戲碼有點雞肋，但為了等夜場的比利時，故且不太專心地看這場午夜開波的比賽。原本以為平淡的一場，怎料在完上半場發生震驚的一幕，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發倒地！

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

+ 5 + 5 + 5

幾名丹麥正選球員包圍艾歷臣及救護人員，最後護送艾歷臣出球場。（01美術製圖）

開頭以為艾歷臣只是普通受傷，但突然直播鏡頭影到艾歷臣的臉，見到雙目無神，手腳軟倒，整個人沒有知覺。心想「大鑊」了！他是不是猝死了？之後鏡頭已經不影艾歷臣了，只影住丹麥及芬蘭每個球員，人人憂心，有的更加流下淚來。當艾歷臣的擔架離開球場時，三面都圍住白布，更令我感到悲觀。

卡積亞與門將卡斯柏舒米高一起安慰艾歷臣太太Sabrina Kvist Jensen。（Getty Images）

懷住沉重的心情，守在畫面前，寄望下一秒會傳來好消息。幸好，不久網上流傳艾歷臣醒過來的照片，之後歐洲足協發聲明，指艾歷臣送院後情況穩定，總算可以鬆一口氣。這一晚牽動的情緒已經超出足球的範疇，在直播畫面見到一條人命在你面前消逝，那種震撼真的很難忘。

▼ ▼ ▼ 卡積亞人在球場，心繫艾歷臣▼ ▼ ▼

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19/06（星期六）深夜：與眾同樂的一晚

【當晚難忘之戰】葡萄牙2：4德國

那一晚，無論是平時睇波的朋友，還是想不到他會睇波的朋友，都在談論這場比賽。今屆大部分比賽都在收費平台播放，而ViuTV會免費播其中6場，剛好那6場包括了這場葡萄牙對德國的大戰，確實是香港球迷之福！加上是星期六午夜開波，翌日是周日假期，所以更多人願意捱夜看，算是在香港最有氣氛的一場分組賽。

除了比賽日子及免費直播的因素，這場比賽都相當精彩，雙方合力炮製了6個入球，是入球最多的分組賽。人氣最高的球星C朗拿度為葡萄牙開紀錄，之後葡萄牙右後防「放題」，連失4球，最後由迪亞高祖達追近至2：4完場。

那一晚的其他分組賽戲碼都精彩，頭場先有法國登場，與匈牙利踢成1：1。葡萄牙對德國之後，尾場還有西班牙出戰，與波蘭踢成1：1。3個時段都有傳統強隊比賽，是分組賽少見的一晚，可以讓球迷由晚上9時看到翌日清晨5時。

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21/06（星期一）深夜：創造奇蹟的一晚

【當晚難忘之戰】丹麥4：1俄羅斯

經歷基斯甸艾歷臣的事故後，丹麥首兩戰全敗得0分，陷入困境。不過，只要末輪比利時擊敗芬蘭，同時丹麥擊敗了俄羅斯，他們有機會衝上小組次名。到最後一場分組賽對俄羅斯，丹麥半場即領先對方，但另一場比利時總是攻不入芬蘭。59分鐘，丹麥再由尤素夫保臣建功，拉開到2：0。不過，如果芬蘭不輸，他們贏俄羅斯幾多球都上不到次名。令人心跌宕起伏的時刻在65分鐘出現。

【丹斯加特為丹麥開紀錄】

+ 6 + 6 + 6

【尤素夫保臣為丹麥射成2：0】

+ 3 + 3 + 3

比時利的盧卡古射入，領先芬蘭1：0。如果兩場比賽以當時比數完場，丹麥將會以小組次名晉級。然而，丹麥球迷馬上遭受雙重打擊，首先VAR覆核盧卡古的入球，指盧卡古越位在先，入球無效。幾分鐘後，丹麥輸12碼，被俄羅斯追近至1：2。不過，天命還是在丹麥。比利時在74分鐘靠芬蘭的烏龍球領先，之後丹麥再入俄羅斯兩球，贏到俄羅斯4：1。而比利時就靠盧卡古錦上添花，最後贏芬蘭2：0完場。

【安達斯基斯坦臣為丹麥射成3：1】

+ 4 + 4 + 4

丹麥球迷開心到扔啤酒。（路透社）

【米希利射入，幫丹麥贏到4：1】

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丹麥這場先一步完場，所有職球員在球場上圍圈，等待比利時那場比賽完結。當比利時對芬蘭正式完場，丹麥職球員終於可以盡情慶祝！丹麥做好自己之餘，還得到比利時之助，從榜尾衝上次名，奇蹟地獲得小組次名出線資格。在歐國盃歷史上，之前從未試過有球隊在頭兩場分組賽全敗之下，都能夠闖入淘汰賽。

完場後，丹麥職球員圍成一圈，等待同組另一場比利時對芬蘭完結。（路透社）

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23/06（星期三）深夜：死亡之組的一晚

【當晚難忘之戰】葡萄牙2：2法國、德國2：2匈牙利

賽前法國以4分提早晉級，3分的葡萄牙、德國及1分的匈牙利爭出線。原本以為葡萄牙對法國是這晚的主菜，怎料德國對匈牙利更精彩，因為匈牙利踢出足可擊敗德國的表現。在死亡之組的最後90分鐘，德國、葡萄牙及匈牙利都試過跌落包尾，葡萄牙更加在90分鐘內嘗盡排第1、2、3、4名！

看這張圖會清楚見到死亡之組4隊在最後一輪的走勢。（01美術製圖）

當匈牙利在11分鐘先入德國後，德國就跌到包尾，匈牙利升上第3。另一場，當葡萄牙的C朗在30分鐘射破法國大門領先1：0時，葡軍升上榜首。法國之後連轟兩球，領先葡萄牙2：1，法國重返首位，匈牙利一度升上次席，而葡萄牙就跌到榜尾。不過，當葡萄牙在60分鐘追平2：2時，他們又上到小組次席。

【匈牙利末輪對德國，施沙拉爾為匈牙利領先1：0】

+ 6 + 6 + 6

【夏維斯67分鐘頭槌入球，為德國追成1：1】

跟住就輪到德國及匈牙利尾段的肉搏，德國先在66分鐘追平1：1，將匈牙利踢到榜首；僅兩分鐘後，匈牙利再入波，領先德國2：1，再將德國壓在包尾。當匈牙利快見到出線的希望時，德國在84分鐘攻入追和2：2的一球，並守到完成，取得小組次名晉級。葡萄牙排第3位，亦可以最佳第3名入16強。可惜匈牙利最終榜尾出局。

【匈牙利末輪對德國，安達斯舒哈化68分鐘即為匈牙利再領先】

+ 2 + 2 + 2

哥列斯卡在84分鐘一射入網，拯救了德國，亦將匈牙利踢出局。（路透社）

球迷的心情如德國、葡萄牙及匈牙利一樣，過了如過山車般的90分鐘。

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28/06（星期一）深夜：跌宕起伏的一晚

【當晚難忘之戰】西班牙5：3克羅地亞（加時）、瑞士3：3法國（瑞士互射12碼勝5：4）

這一晚，簡直是歐國盃最瘋狂的一夜！兩場法定時間踢成3：3，既有強隊加時制勝，亦有弱隊12碼爆冷贏出。既有匪夷所思的烏龍球，也有死角入網的世界波。兩場都有強隊先失利後強勢反撲的情節，更有弱旅末段熱血追平的劇本，令球迷彷彿經歷了兩次過山車的旅程。

這一晚，兩場3：3，真係瘋狂！（01美術製圖）

這兩場16強淘汰賽，在法定時間的劇本如同複製。賽前被看低一線的球隊先開紀錄，克羅地亞初段捱打零攻勢，但因為西班牙門將烏尼西蒙犯規，控不到柏迪的回傳，令到柏迪無辜擺烏龍；至於瑞士就靠簡單的高波傳中，由施費洛域頂入。不過，西班牙及法國反撲，各自連入3球，分別領先克羅地亞及瑞士3：1。

【烏尼西蒙犯錯導致柏迪擺烏龍】

尾段才是戲玉，先講克羅地亞，後備的米斯拿夫柯錫先在85分鐘的混戰建功，到92分鐘助攻柏沙歷絕平西班牙3：3。至於瑞士也是一模一樣，施費洛域在81分鐘接應傳中頭槌頂入，到90分鐘輪到加雲洛域在禁區頂一射破網，為球隊在絕境下追和3：3。

【加雲洛域為瑞士追平3：3】

去到加時，克羅地亞及瑞士命途各異，「格仔軍團」抵達不住西班牙的攻勢，最終失了兩球，以3：5出局。至於瑞士就頂得住，與法國踢完120分鐘仍然和波，互射12碼分勝負。瑞士及法國頭4輪12碼全部命中，去到第5輪，瑞士的美密迪射入，而法國的麥巴比就被恩尼森馬撲出。麥巴比成為法國出局的罪人。

麥巴比在互射12碼第5輪操刀被撲出，法國16強出局。（AP）

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11/07（星期日）深夜：決定王者的一晚

【當晚難忘之戰】英格蘭1：1意大利（意大利互射12碼勝3：2）

足球能否回家？就在這一晚。英格蘭在倫敦溫布萊球場面對意大利，取得夢幻般開局，兩分鐘兩閘齊飛，勞基梳爾接應捷比亞的傳中射入。之後，英格蘭愈踢愈保守，到下半場更全軍退守，似乎希望守住一球優勢到完場。不過，意大利在67分鐘靠邦路斯在角球混戰中射入，追成平手。

👇威廉王子一家在決賽現場觀戰👇

今場決賽的故事有點像上屆世界盃4強，英格蘭早段入波後未能守到完場，最終在加時被克羅地亞淘汰。這場歐國盃決賽，英格蘭也是在大好形勢之下被追平，到加時雙方仍無紀錄，英格蘭要跟意大利互射12碼定冠軍。

【重溫驚心動魄的互射12碼】

+ 11 + 11 + 11

首輪意大利的杜文尼高貝拉迪及英格蘭的哈利卡尼都射失，到第2輪比洛迪射門被比克福特救出，哈利馬古尼勁抽網頂，省到鏡頭都故障而入，英格蘭領先2：1。第3輪，邦路斯射入，但在120分鐘後備入替的拉舒福特射中柱，兩隊踢成2：2。

第4輪，上天似乎要跟英軍主帥修夫基開玩笑，他在120分鐘的另一個換人查頓辛祖射失，而意大利的貝拿迪斯治射入。第5輪，意大利射12碼最穩健的佐真奴費路竟失手，被比克福特撲出，但英格蘭竟然派出19歲的巴卡約沙卡操刀，被基安盧基當拿隆馬撲出！意大利互射12碼贏3：2，贏得今屆冠軍！

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意大利高舉今屆歐國盃錦標。（Getty Images）

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