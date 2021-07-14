戴偉浚轉籍中國只差一步　為融入甘願改簽名兼苦練普通話

擁有英國及香港籍的戴偉浚，自加盟中超深圳市足球隊（前稱深圳佳兆業）後，早表明心跡希望轉籍中國，為中國國家隊效力。

近日內地傳媒再爆出這位中場努力融入中國文化，並主動參與錄製愛國歌曲。



據內地傳媒報導，在邵佳一等中國隊名宿推薦下，其轉籍手續得到國奧隊和中國足協領導認可，自上年3月經已展開。

傳戴偉浚入籍中國「按部就班」進行中 曾表心跡願為國足效力

傳戴偉浚轉籍求入選中國隊 曾是香港球迷寵兒終因一件事遭狠批

效力中超深圳市足球隊的戴偉浚（紅黑衫），表現獲內地球迷留意及讚賞。（新華社）

最新消息指，深圳市戶籍部門已批准戴偉浚變更為深圳戶籍的請求，目前流程已進入廣東省戶籍部門；通過後再向公安部進行報備審批，戴偉浚即成為一名內地球員，有望在明年杭州亞運會上，代表中國國奧隊出戰。

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內地網民對戴偉浚轉籍的精彩回應及評價：（按圖放大）

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內媒爆戴偉浚為入籍而犧牲

有內地媒體聲稱獲戴偉浚身邊人證實，戴偉浚為有朝一日入選中國隊鋪路，已開始苦練普通話和中文，以便日後充份融入國足。

該文章又指，從戴偉浚今年受訪表現來看，其普通話水平已有很大進步，「要知道，從小在英國接受教育的他，在短時間內進步這麼多並不容易。」

戴偉浚之前用英文簽名，據指他現在改用中文。（微博圖片）

同時有傳媒發現，戴偉浚去年仍以「Tsun Dai」作簽名，惟近日已改用中文名稱，並在球迷上戴的照片中得到證實。

內地媒體寫道：「從知情人處得知，小戴將改變以往簽名方式，在所有場合都簽自己漢字姓名。這種變化是我們樂於看到的。」

報導又引述內地記者白國華表示，戴偉浚早前主動申請參加「深足」慶祝建黨百年的歌曲MV錄製。「在歌曲MV中能看到他唱得非常投入和認真，拳拳愛國之心溢於言表。」

雖然該MV在微博上已遭刪除，但仍有部份花絮照片流傳，球迷仍可感受戴偉浚的愛國之情

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：